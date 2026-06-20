El Bologna rechazó la propuesta por Jhon Lucumí: esta es la cifra que pediría por el colombiano

Jhon Lucumí es la joya del Bologna y aspira a venderlo por una buena cantidad de dinero en el mercado de fichajes - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

La oferta de Juventus por Lucumí abrió una brecha en la negociación con el Bologna, que considera insuficiente la propuesta de entre 15 y 18 millones de euros y toma como referencia una cláusula de rescisión de 28 millones de euros.

El conjunto italiano no acepta por ahora la propuesta de la Juventus porque la cifra presentada está por debajo de la referencia que fijó para negociar la salida de Jhon Lucumí, que ha sido importante en los últimos años para darle protagonismo a la institución.

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El peso de Lucumí en Bologna y su valor en el mercado

El club de Turín ya contactó al equipo boloñés y ofreció entre 15 y 18 millones de euros, mientras la entidad italiana remite a la cláusula de rescisión del defensor colombiano, fijada en 28 millones, según reveló el periodista Gianluca Di Marzio a través de su cuenta en la red social X.

El interés de la Juventus por el central de 27 años se conoció hace varios días, en medio del mercado de fichajes europeo y de la posibilidad de una salida para la temporada 26/27, pues lo busca para pelear por la Europa League y la Serie A, los principales objetivos.

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Jhon Lucumí es seguido por la Juventus, pero los valores para el Bologna siguen sin alcanzar lo esperado - crédito @DiMarzio/X

Lucumí se afianzó en la defensa del Bologna durante la última temporada, pues disputó 43 partidos y superó los 3.500 minutos. En ese tramo también aportó un gol y una asistencia. Su contrato se extiende hasta mediados del próximo año, después de firmar por cinco temporadas tras su llegada desde el Genk de Bélgica en agosto de 2022.

Según Transfermarkt, el valor de mercado del zaguero asciende a 22 millones de euros. Esa cifra está por encima de la primera oferta atribuida a la Juventus y por debajo de la cláusula que toma como referencia el Bologna.

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La Juventus acelera otros movimientos en el mercado

La negociación se sitúa en un contexto de actividad más amplia en Turín. Según el medio Goal.com, el nuevo director general de la “Vecchia Signora”, Giovanni Carnevali, cerró en su primer día en la Continassa la compra definitiva de Jeremie Boga por €4,8 millones.

El portal web añadió que la operación había sido preparada en enero por Damien Comolli y recibió la aprobación de Luciano Spalletti tras el rendimiento del atacante marfileño en sus primeros cinco meses en la Juventus. También indicó que Carnevali permaneció en la sede del club hasta las 6:00 p. m., centrado en asuntos financieros.

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Jeremie Boga ahora es jugador en propiedad de la Juventus, como parte de su rearmado de la nómina - crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS

La Juventus mantiene además varios frentes abiertos en la plantilla. Entre ellos aparecen la situación del portero Michele Di Gregorio y la búsqueda de un guardameta con experiencia, con Emiliano Martínez como objetivo principal y Jan Oblak como alternativa.

Lucumí sigue concentrado con Colombia mientras se mueve el mercado

Mientras su futuro a nivel de clubes sigue abierto, Jhon Lucumí permanece con la selección colombiana en el Mundial de 2026. El defensa fue titular en el debut, que terminó con victoria ante Uzbekistán por 3-1, aunque no le fue bien al momento de recibir el gol de los asiáticos.

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Jhon Lucumí viene de celebrar el triunfo de la Selección Colombia sobre Uzbekistán por 3-1 en la Ciudad de México - crédito Raquel Cunha/REUTERS

El central también es posible inicialista para el siguiente partido de los cafeteros, previsto para el martes 23 en Guadalajara frente a la República Democrática del Congo, el martes 23 de junio en el estadio Akron de Guadalajara, mientras su club en Italia mantiene las negociaciones con tranquilidad y la esperanza de conseguir una buena cantidad de dinero.