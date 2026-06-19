Elianis Garrido reveló que tuvo millonarias pérdidas y problemas de salud tras un fraude en su empresa: “Aprendí a distinguir quiénes son los amigos”

“Estoy al frente de todo”: Elianis Garrido narra cómo superó el fraude que sufrió en su negocio - crédito @elianisgarrido/ X

La actriz y empresaria Elianis Garrido enfrenta una de las etapas más complejas de su vida profesional tras revelar que fue víctima de un millonario desfalco dentro de sus emprendimientos.

La barranquillera, reconocida tanto por su trabajo artístico como por su faceta de emprendedora, compartió detalles de este episodio en una reciente entrevista concedida al programa de entretenimiento Lo sé todo Colombia, donde relató no solo el impacto económico, sino también las graves consecuencias que la situación tuvo sobre su salud.

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“En mis negocios pasados, todos me han robado”, confesó Garrido al referirse a las dificultades financieras que ha atravesado en su camino como empresaria. Esta vez, la fuga de capital ocurrió en su salón de baile, uno de los proyectos que más ilusión le generaba. “Es la primera vez que hablo de esto porque ya lo superamos”, explicó al señalar que la experiencia le trajo valiosas lecciones personales y profesionales.

La actriz barranquillera compartió que la persona responsable del fraude hacía parte de su círculo de confianza y que las pérdidas superaron los 20 millones de pesos - crédito @elianisgarrido/Instagram

La intérprete detalló que la persona involucrada formaba parte de su círculo de confianza y que las irregularidades se extendieron durante varios meses. Inicialmente se mostró renuente a hablar de cifras, pero finalmente reconoció que las pérdidas superaron los 20 millones de pesos. “Hoy en día estoy al frente de todo. Con un gran equipo, eso sí, gloria a Dios, pero estoy al frente de todo”, afirmó la actriz, quien ahora se involucra directamente en los procesos de contabilidad, publicidad, creación de contenido y manejo de personal, tras el golpe sufrido.

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Durante su conversación con Lo sé todo Colombia, Garrido insistió en la importancia de retomar el control total sobre sus negocios, y enfatizó que la situación la llevó a replantear su liderazgo y a distinguir entre amigos y colaboradores, así como a reforzar su papel de líder en sus empresas. “Me quedó que confiar no implica estar ciega; delegar no implica desapegarte del todo”, reflexionó la artista. “Aprendí a distinguir quiénes son los amigos, quiénes son los colaboradores”, precisó al reconocer que la experiencia le permitió fortalecer sus habilidades administrativas y de gestión.

El desfalco provocó una fuerte crisis de salud en Elianis Garrido, quien debió ser hospitalizada por complicaciones gástricas y estrés - crédito @elianisgarrido/Instagram

El impacto del desfalco no quedó solo en el ámbito económico. La presión y el estrés acumulados por la crisis empresarial derivaron en serios problemas de salud. “Tuve una crisis con mi estómago de gastritis muy crónica, casi úlcera, y un problema con mi colon que me puso contra la pared”, relató la actriz, quien debió ser hospitalizada durante seis días. Según su testimonio, el episodio fue una señal de alerta de su propio cuerpo y la llevó a priorizar el cuidado personal sobre cualquier otra meta profesional. “Gloria a Dios, mi cuerpo habló a tiempo. Puse el pare en ese momento, sigo un tratamiento, pero aprendí que nada de esto es más valioso que mi salud”, añadió.

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Garrido enfatizó que tras esta experiencia decidió reorganizar sus prioridades y estar atenta a todos los aspectos de sus emprendimientos. “Estoy al frente de todo”, reiteró, convencida de que su bienestar físico y mental debe estar por encima de cualquier proyecto profesional. “Empecé a normalizar el dormir mis dolores físicos y emocionales, y el cuerpo colapsó”, confesó, haciendo un llamado a otros emprendedores a no descuidar la salud en medio de las exigencias laborales.

La actriz prefirió no revelar la identidad del responsable del presunto desfalco. “Tengo una frase, que el karma sabe todas las direcciones. No me corresponde a mí”, concluyó, dejando en claro que, pese a la difícil situación, no guarda rencor y elige centrarse en las lecciones aprendidas y en su recuperación.

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La artista decidió priorizar su bienestar físico y mental ante las exigencias empresariales después del episodio - crédito @elianisgarrido/Instagram

La experiencia de Elianis Garrido refleja los desafíos que enfrentan muchos emprendedores en Colombia y la importancia de la vigilancia, el liderazgo y el autocuidado en el camino empresarial. Sus declaraciones en Lo sé todo Colombia han generado conversación sobre la vulnerabilidad de los negocios familiares y la necesidad de fortalecer las prácticas de confianza y control en el ámbito empresarial nacional.