Cristina Hurtado llevó ‘A Otro Nivel’ su destreza con el balón: dejó sin palabras al jurado

Pese a usar traje de gala y tacones, Cristina Hurtado mostró su habilidad con el balón en plena emisión de 'A Otro Nivel', dejando sin palabras a los miembros del jurado - crédito @crisshurtado/Instagram

Cristina Hurtado se encuentra entre las celebridades que no tiene complejos a la hora de mostrarse en redes sociales. La presentadora, que por estos días deleita a los colombianos con su belleza y carisma en A Otro Nivel, alterna esta labor con sus constantes publicaciones en sus cuentas oficiales, ya sea mostrando los vestidos que luce en cada gala del programa de Caracol Televisión, o compartiendo momentos de su vida cotidiana.

A lo largo de su carrera en los medios, la paisa no ha dudado en presentarse como una amante de la actividad física, algo que trasladó a toda su familia, conformada por su pareja Josse Narváez y sus hijos Daniel, Juan José —que se dedica a la natación profesionalmente— y Mateo.

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En varias oportunidades Hurtado ha mostrado su afición por el fútbol, y ocasionalmente juega partidos para Artistas Fútbol Club, un equipo formado por figuras de la farándula nacional. Sin embargo, en una de las más recientes emisiones de A Otro Nivel, Hurtado decidió ir un paso más allá.

A tono con el entusiasmo internacional alrededor de la celebración del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 —en el que la Selección Colombia ya debutó con victoria por 3-1 ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México—, Cristina dejó constancia de su talento con el balón ante las cámaras y los televidentes.

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La presentadora con tacones y traje de gala, hizo dominadas con el balón y se llevó los aplausos del jurado - crédito @crisshurtado/Instagram

Y es que en pleno programa, la presentadora decidió hacer el reto de la “21”, con dominadas del balón en el aire sin dejar que tocara el suelo. Lo peculiar es que afrontó el reto usando su traje de gala y a pesar de usar tacones, hecho que tomó por sorpresa a los tres miembros del jurado, Pipe Peláez, Gian Marco y Kike Santander.

Cristina cumplió el reto y, para evitar perder el equilibrio por usar tacones, hizo todos los toques con sus muslos, cerrando con una reverencia ante las cámaras.

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“Eso es demasiado”, afirmó Santander, todavía sorprendido, al igual que el resto del jurado. Para cerrar esta intervención, Cristina realizó una “rabona” con la que devolvió el balón al equipo de producción, llevándose una ronda de aplausos.

Los miembros del jurado de 'A Otro Nivel' quedaron fascinados con la destreza de Hurtado con el balón - crédito @crisshurtado/Instagram

“Ella es todo lo que está bien”, “Y con tacones que no es lo mismo”, “Quien la ve”, “Te dio tacones, pase, pose de balón, elegancia, cabello, actitud”, “Con tacones ni Lucho Díaz es capaz de hacer eso”, fueron algunas de las reacciones que generó la difusión del momento en plataformas digitales, horas después.

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Incluso en sus historias de Instagram, la presentadora compartió el comentario de una seguidora: “Última hora: la FIFA aprueba el ‘Fútbol de gala’. @crisshurtado ya eres la capita de la selección, estás A otro nivel con ese juego bonito”.

Cristina Hurtado volvió a desplegar su talento en la cancha y compartió el momento en redes sociales

La presentadora compartió un video del más reciente partido que disputó, en el que convirtió cuatro goles - crédito @crisshurtado/Instagram

El reto de la “21″ en A Otro Nivel sirvió de excusa para que la presentadora compartiera un reel en su cuenta de Instagram capturando el momento. Desde su preparación hasta su arribo a la cancha, la presentadora documentó todo el proceso, incluyendo la sorpresa cuando le dijeron que no iba a usar su uniforme habitual de color negro, sino uno nuevo de color rojo.

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En la grabación Hurtado mostró sus mejores momentos del encuentro, convirtiendo tres goles en el primer tiempo, incluido uno de cabeza. “Yo estoy pensándomelas si hago más cabezas porque tengo dolor de cabeza. Pero no importa, que todo sea por la camiseta, por el equipo, como debe ser”, comentó en el entretiempo. Finalmente sumó un gol más y se mostró satisfecha por su rendimiento en su regreso a las canchas.

“Pasión es pasión!! Regresar a las canchas siempre será una inmensa felicidad y sobre todo en esta época de mundial que antoja a cualquiera!!!”, expresó en la descripción.

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