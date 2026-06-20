El Ideam pronosticó lluvias para la segunda vuelta presidencial: en qué partes del país lloverá

El Ideam prevé lluvias en gran parte de Colombia durante el fin de semana del 21 de junio, incluida la segunda vuelta presidencial - crédito Colprensa

El Ideam prevé lluvias en gran parte de Colombia durante el fin de semana del 21 de junio, incluida la jornada de segunda vuelta presidencial, un panorama que podría afectar la movilidad hacia los puestos de votación y que tendrá sus mayores acumulados en las regiones del Pacífico, la zona andina y la Amazonía.

El pronóstico oficial, emitido para el periodo del 20 al 21 de junio, ubica los eventos más intensos principalmente en la tarde y la noche.

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En la región Caribe, en cambio, las precipitaciones serán aisladas y La Guajira mantendrá una menor probabilidad de lluvias junto con temperaturas máximas elevadas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales indicó que el domingo 21 de junio se mantendrán las condiciones lluviosas en amplias zonas del territorio nacional. Los departamentos con mayor probabilidad de precipitaciones son Chocó, Antioquia, sectores del Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cauca, Caquetá y Putumayo.

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Para la jornada electoral la entidad oficial confirmó que buena parte del país votará con tiempo inestable, aunque el organismo no anticipa eventos extremos generalizados.

Sí advirtió que pueden presentarse episodios de lluvia desde la mañana en algunos sectores y que las precipitaciones tenderán a intensificarse más tarde.

El pronóstico del Ideam concentra las lluvias más intensas en la tarde y la noche, con mayores acumulados en el Pacífico, la región andina y la Amazonía - crédito Raúl Palacios/Colprensa

Para el sábado 20 de junio, la entidad anticipa un incremento generalizado de las precipitaciones. Las lluvias moderadas a fuertes se concentrarán en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, el piedemonte amazónico, Caquetá, Putumayo y Guaviare.

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También se esperan lluvias importantes en amplias zonas de la región Pacífica, sobre todo en Chocó, Valle del Cauca y Cauca. En la región Caribe habrá lluvias dispersas, sobre todo en los departamentos del centro y sur, con posibilidad de presentarse durante gran parte del día.

Para el domingo 21 de junio, día de las elecciones, el patrón cambia poco. El Ideam mantuvo el pronóstico de lluvias en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, mientras en la Orinoquía seguirán las precipitaciones dispersas, en especial en Meta, Guaviare y Casanare.

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En el Caribe, las lluvias aisladas se concentrarán en Córdoba, Bolívar, Sucre y Magdalena. Hacia La Guajira la probabilidad será menor, de acuerdo con el organismo.

La jornada electoral del 21 de junio tendrá tiempo inestable en buena parte de Colombia, con posibles impactos en la movilidad hacia los puestos de votación - crédito Idiger

En Bogotá, el comportamiento del tiempo seguirá la dinámica típica de la región andina durante ese fin de semana. Se prevén lluvias frecuentes, sobre todo en la tarde y la noche, con posibles periodos secos durante la mañana.

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La capital también tendría temperaturas frescas y una sensación térmica ligeramente más baja por la nubosidad persistente. El pronóstico no descarta episodios de lluvia intermitente durante el sábado y el domingo, incluso en horarios que coincidan con los desplazamientos de los votantes.

El informe oficial fue dirigido al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema Nacional Ambiental, con recomendaciones de prevención para la ciudadanía.

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Entre ellas, mantenerse informada sobre el estado de las vías, evitar zonas con antecedentes de deslizamientos o derrumbes, identificar rutas alternas y buscar refugio seguro en caso de tormentas eléctricas o vientos fuertes.

El Ideam también aconsejó programar los traslados con anticipación, salir con tiempo suficiente hacia los puestos de votación y realizar los desplazamientos durante el día para reducir retrasos asociados al clima.

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En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias ocasionales de baja a moderada intensidad, alternadas con periodos de tiempo seco.

La jornada de votación de la segunda vuelta presidencial en Colombia se realizará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. - crédito @Registraduria/X

Así mismo, las autoridades recomendaron salir a votar con tiempo para que las lluvias no afecten el proceso electoral.

Las urnas para la segunda vuelta presidencial estarán abiertas el domingo 21 de junio de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., de acuerdo con la información oficial difundida para la jornada de votación.

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Para sufragar, los ciudadanos podrán presentar la cédula de ciudadanía, ya sea la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, en formato físico o desde el dispositivo móvil.