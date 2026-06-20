Técnico de Escocia destacó a su rival en el Mundial 2026: “La selección marroquí llegará, como mínimo, a las semifinales”

El técnico Steve Clarke sufrió el juego de Marruecos para vencer a Escocia por 1-0 en el Mundial 2026 - crédito Pilar Olivares/REUTERS

La derrota de Escocia dejó una frase rotunda de Steve Clarke, su seleccionador: el conjunto marroquí llegará “como mínimo, a las semifinales”.

Clarke sostuvo esa proyección por la solidez defensiva de Marruecos, su equilibrio colectivo y su capacidad ofensiva. El técnico escocés consideró que su rival está entre las diez mejores selecciones del mundo y explicó que a su equipo le resultó muy difícil reaccionar tras quedar pronto en desventaja.

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Como si fuera poco, ahora Escocia depende de ganarle a Brasil para clasificar de manera directa a los dieciseisavos de final, pues si acaba tercera, dependerá de lo que pase en el resto de los grupos y la diferencia de gol será fundamental.

“Tiene muy buenos jugadores”

El entrenador escocés situó la clave del análisis en el nivel del rival y en el efecto del marcador tempranero. “Tiene muy buenos jugadores y está ofreciendo un rendimiento espectacular”, afirmó Clarke en rueda de prensa.

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En esa misma comparecencia, insistió en la jerarquía de su rival: “Tienen una defensa muy sólida. Marcaron el gol y defendieron su portería de una manera magnífica. Es una selección que está entre las diez mejores del mundo, con una defensa fuerte y un ataque igualmente potente. Aun así, creo que nosotros también estuvimos a la altura”.

Escocia nunca encontró la manera de hacerle daño a Marruecos en Boston y perdió por la mínima diferencia - crédito Pilar Olivares/REUTERS

Clarke lamentó que Escocia quedara por detrás casi desde el arranque del juego en Boston: “Encajamos un gol absurdo, porque no defendimos bien esa jugada y empezamos el partido por detrás en el marcador”.

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El tanto llegó al primer minuto, a los 60 segundos, cuando Brahim Díaz habilitó a Salibari y este superó al portero Angus Gunn. Ese golpe condicionó a los británicos durante buena parte de la primera mitad. El conjunto escocés cerró el primer tiempo con cero tiros a puerta, frente a tres de Marruecos. El cuadro europeo tardó en acercarse al área rival antes del descanso.

El técnico Steve Clarke se rindió ante el juego de Marruecos, pero lamentó la manera como se dio su anotación frente a Escocia - crédito Peter Cziborra/REUTERS

La superioridad de Marruecos sobre el campo

Marruecos manejó el encuentro en Boston con más control del balón y superioridad sobre el césped. Esa ventaja también se reflejó en la posesión. AS Colombia indicó que Marruecos tuvo el 65% del balón en la primera mitad y aceleró cuando encontró espacios ante una Escocia incómoda y con dificultades para construir.

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También se destacó la influencia de Brahim Díaz en la jugada del 1-0, el peso de Achraf Hakimi y la labor defensiva de Chadi Riad e Issa Diop. También subrayó la aportación final de Ayyoub Bouaddi para contener la reacción escocesa, que no fue de gran manera.

Con gol de Ismael Saibari en el primer minuto del partido, el cuadro africano se quedó con sus primeros tres puntos en el certamen y está cerca de los dieciseisavos de final - crédito TyC Sports

Steve Clarke resumió esa dificultad en su comparecencia ante los medios en rueda de prensa en el estadio Gillette de Boston: “No es fácil lanzarse al ataque contra una selección como Marruecos”, que antes le sacó un empate a Brasil por 1-1 en el estadio de Nueva York.

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La victoria dejó a Marruecos con cuatro puntos y con “pie y medio” en los cruces de dieciseisavos, y su próximo rival será Haití. Es otro paso de una selección que impuso condiciones durante casi todo el duelo y aspira a repetir la campaña de Qatar 2022, cuando fue el primer conjunto africano en ser semifinalista de un mundial.

Escocia mejoró algo tras el descanso, pero no logró poner en apuros a Bono. En ese escenario, la lectura de Clarke apuntó al tamaño del adversario y al nivel de un equipo al que ve preparado para llegar a las rondas más altas del torneo.

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