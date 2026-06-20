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Josse Narváez habló de la llegada de su hijo con Cristina Hurtado en medio de la pandemia: “Casi me muero del miedo”

El presentador confesó que tardó un mes en aceptar el embarazo de su pareja durante el encierro, en el que atravesó dificultades para lidiar con la situación

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Josse Narváez contó que sintió miedo cuando Cristina Hurtado le anunció el embarazo de Mateo en plena pandemia - crédito @jossenarvaezm/Instagram
Josse Narváez contó que sintió miedo cuando Cristina Hurtado le anunció el embarazo de Mateo en plena pandemia - crédito @jossenarvaezm/Instagram

Josse Narváez, presentador, cantante y esposo de Cristina Hurtado, habló en el pódcast Sinceramente Cris de lo que considera su mayor logro: su familia. Con tres hijos llegados en momentos muy distintos de su vida —dos de ellos fruto de la relación previa de su pareja—, el también actor habló del miedo que sintió durante la pandemia de covid-19, de una tragedia familiar que creyó superada y que volvió a golpearlo, y de cómo la fe y la paternidad lo sacaron del momento más oscuro de su vida.

En su relato, Narváez explicó que no tenía en sus planes un tercer hijo, mucho menos durante la pandemia. En la charla, reveló que cuando su esposa le dio la noticia, su primera reacción fue de terror. “Yo casi me muero del miedo, del terror. ¿Cómo voy a traer un niño a pandemia?”, recordó, y aseguró que no podía entender cómo había familias que podían embarazarse durante el encierro. “Están locos, el mundo se va a acabar”, pensaba. Hasta que le ocurrió a él.

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Josse admitió que “tuve como un mes de duelo y de aceptar esto y de masticarlo”, llevando a reformular sus planes y los de Cristina de viajar y ser novio. La aparición de Mateo llegó a interrumpir ese plan y, con el tiempo, su perspectiva cambió. “Fue cuestión de un mes de ajustes míos, de entender, de respirar y de, al contrario, sentir que otra vez Dios me estaba premiando y me estaba dando un regalo enorme”, dijo.

En ese momento, Narváez se encontraba lidiando con sus propios problemas y miedos ligados a pérdidas anteriores: la muerte de su tío y de su hermano en un accidente. “Yo me asusté mucho en pandemia, muchos fantasmas de pérdidas que yo he tenido en mi vida, de muerte, de pérdidas de familia, de mi hermano”, comentó.

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La llegada de Mateo llevó a Josse Narváez a reinterpretar la paternidad como un regalo en medio de la pandemia - crédito @jossenarvaezm/Instagram
La llegada de Mateo llevó a Josse Narváez a reinterpretar la paternidad como un regalo en medio de la pandemia - crédito @jossenarvaezm/Instagram

“Mi hermano a mí me muere en mis brazos y éramos así, como mis hijos, éramos uno solo (...) Pensé que eso estaba muy bien sanado, y no. Me dio un miedo absoluto, porque además nos vendieron que el mundo se iba a acabar, ¿no? Y yo me preguntaba: Dios, ¿y ahora a quién te me vas a llevar?“, expresó.

En ese sentido, Narváez manifestó que “el año más oscuro de mi vida ha sido el año más maravilloso. El año de mi verdadero despertar, de entender verdaderamente el sentido de la vida”.

Mientras el mundo del espectáculo se paralizaba, él era parte de uno de los pocos equipos que seguía grabando, por los días en que se realizaba Guerreros en el Canal Uno. Pero Narváez no lo vivía como una bendición. Lo vivía como una carga. “Yo no quería ir a trabajar, yo tenía miedo, un poco de miedo a las personas, al contacto, a enfermarme, a enfermar y a que alguien se me fuera”, contó.

La pareja celebró junto a sus hijos el cumpleaños 39 de la antioqueña en República Dominicana
Narváez reconoció el papel de Cristina Hurtado durante esa etapa, sirviéndole como apoyo para superar ese periodo - crédito @crisshurtado/Instagram

Los días se volvieron pesados, aferrándose a la fe, algo clave en su resurgimiento espiritual. “Lloraba todo el tiempo y a base de oración y de doblar rodilla, Dios me fue mostrando el camino”, recordó. Fue en ese encierro en el que llegaron, según sus palabras, “las mejores frases, los mejores coaches, los amigos, la palabra, los libros que nunca habían llegado (...) Entendí mucho sobre la vida, sobre la felicidad, sobre el propósito, sobre qué hacemos aquí”.

Narváez no dudó en reconocer a Cristina Hurtado como una figura clave en ese complejo momento. “Ella es especial, es un personaje divino. Cris ha sido maestra para mí en 25.000 cosas en la vida. Ella fue paciente en ese momento, es hermosa, la amo con toda la fuerza de mi vida. Esa mujer es lo máximo”, puntualizó.

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