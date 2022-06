Envían a prisión a presuntos integrantes de la Primera Línea en Bogotá

Imagen de referencia. Miembros de la Primera Línea equipados con cascos y escudos en la Av. Suba con Cali, Bogotá. / Colprensa

La Fiscalía General de la Nación anunció que cinco personas señaladas de pertenecer a la Primera Línea en Bogotá fueron enviadas a un centro carcelario. La decisión la tomó un juez del circuito en función de conocimiento transitorio, con la que revocó la medida de casa por cárcel que tenían los procesados.

Los presuntos integrantes de la Primera Línea fueron capturados en octubre de 2021, en el marco de las protestas del 31 de julio y 9 de agosto de ese mismo año. “En audiencia del 29 de octubre de 2021, el juez 28 de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad domiciliaria”, explicó la Fiscalía.

El ente investigador apeló esta decisión después de demostrar que los capturados protagonizaron hechos violentos en contra de miembros de la fuerza pública y de la infraestructura y el mobiliario urbano de la ciudad. La Fiscalía consideró que la detención domiciliaria no era suficiente, pues además de poner en riesgo la vida de los ciudadanos y policías, en la audiencia no mostraron arrepentimiento, sino que se rieron del veredicto.

Este miércoles el juzgado le dio la razón en segunda instancia. Ahora, las cinco personas deberán cumplir su detención en prisión por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, tortura, secuestro simple, amenazas, hurto simple, daño en bien ajeno, perturbación en transporte público y lesiones personales.

Se trata de Andrés Felipe Rodríguez Chaves, Jonathan Stiven Cortes Aldana, Maura Valentina Díaz Flórez, Karina Yurley Cepeda Andrade y Julián Andrés Moreno Otero. Por el momento se deconoce cuál será el centro carcelario que dispondrá el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para los judicializados.

Las pruebas entregadas por la Fiscalía

Durante la audiencia de acusación, el ente investigador le presentó al juzgado una serie de pruebas que demostrarían que los cinco procesados habrían incurrido en los delitos ya mencionados.

Entre las pruebas había una grabación de una llamada de un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) al 123. El trabajador estaba pidiendo ayuda al ser presuntamente víctima de los jóvenes por vandalismo. “Por favor me mandan la Policía urgente que están rompiendo el carro acá”, se escuchó en el audio y añadió que en el vehículo había una niña.

Otro de los argumentos de la Fiscalía fueron los relatos de testigos que vieron las acciones de los jóvenes. Uno de ellos correspondía a un policía que fue atacado con una bomba molotov mientras conducía una patrulla.

“En ese momento sentí temor y zozobra por mi vida, porque si me bajaba del vehículo me mataban y sí me quedaba podía morir producto de las llamas que esos bandidos me estaban tirando al interior del vehículo”, explicó el miembro de la fuerza pública. Seguido a ello, un individuo de casos blanco con chaleco lo indujo a salir de la patrulla. “En ese momento decidí salir corriendo, ellos me persiguieron con machetes y lanzándome piedras”, agregó.

Por último, el ente acusador dio a conocer audios donde los acusados planeaban atacar a miembros de la policía. “Todo copas, que ese pirobo cae y lo vamos a quemar, se van a enterar qué es meterse con la Primera Línea, vamos a quemar ese CAI a punta de molochas, el próximo que cojamos y logremos tumbar se lo quitamos hasta las medias”.

