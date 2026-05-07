Petro respondió al registrador Hernán Penagos e insistió en que el software electoral no es seguro: “Ordenó cambiarlo”

Hernán Penagos afirmó que el código fuente está a disposición de los auditores de los diferentes partidos políticos - crédito Registraduría

El Pacto Histórico emitió un comunicado en el que informó que, al parecer, persiste la falta de condiciones para el desarrollo de una “auditoría real” del código fuente y de los software electorales que se utilizarán en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. De acuerdo con la colectividad, el proceso de auditoría que ha liderado la Registraduría Nacional del Estado Civil en los últimos días no ha permitido que los auditores revisen los componentes del sistema con plena autonomía.

“La auditoría se desarrolla bajo condiciones altamente controladas por la propia Registraduría y sus operadores tecnológicos (por ejemplo, no se permite el ingreso de celulares ni equipos de cómputo propios, no hay acceso a internet y tampoco es posible utilizar herramientas o software independientes para realizar pruebas)”, precisó el movimiento político.

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El registrador Hernán Penagos se refirió a la denuncia pública que hizo el Pacto Histórico, advirtiendo que sus señalamientos carecen de veracidad y pueden derivar en una ola de violencia en el país.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el software actual es el mismo que se usó en 2014, año en el que se habría generado un fraude electoral - crédito Raul Arboleda/AFP, Registraduría y Colprensa

“En Colombia, a diferencia de muchas naciones, la desinformación genera muerte. Y qué pena decirlo, pero es así (...). Yo hago todo lo que haya que hacer, pero que se diga que por no entregar un código fuente no hay claridad del proceso electoral es falso. En este momento está el código fuente a disposición para los auditores de los partidos", indicó el funcionario en el Foro de Garantías Electorales de la Contraloría General de la República.

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Asimismo, afirmó que el software de escrutinio que se tiene actualmente fue adquirido por su antecesor y es el mismo que se utilizó en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y en las presidenciales de 2022, que llevaron a Gustavo Petro a la Presidencia.

Presidente Petro criticó el software electoral de la Registraduría

El primer mandatario reaccionó a las declaraciones del registrador Nacional, indicando que el software en cuestión sigue siendo el mismo que se utilizó en 2014 y que, presuntamente, no brindó garantías de transparencia en los comicios. En consecuencia, en 2018, el Consejo de Estado conminó a la organización electoral adquirir un software propio del Estado.

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“No solo es el mismo software del año 2022, sino del 2014 dónde la justicia en sentencia encontró el fraude y ordenó cambiarlo por uno estatal”, aseveró el jefe de Estado en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro criticó el software que tiene la Registraduría y que utilizará para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 - crédito @petrogustavo/X

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro, también expuso su posición con respecto a las explicaciones y advertencias que hizo el registrador Nacional en el foro. En una publicación en X, afirmó que el problema que se evidencia es el hecho de que la Registraduría no haya adquirido un nuevo software para las elecciones de 2026.

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Aseguró que el hoy primer mandatario fue elegido en los comicios de 2022 pese a que el sistema electoral tenía “vulnerabilidades” que fueron documentadas técnica y judicialmente en 2018. En ese sentido, indicó que, aunque por medio de ese sistema logró convertirse en el presidente de Colombia, tiene la suficiente legitimidad para solicitar que sea reparado.

El abogado Alejandro Carranza afirmó que el software electoral de la Registraduría es vulnerable y que debió ser cambiado, como lo estableció el Consejo de Estado en 2018 - crédito @HombreJurista/X

Además, recalcó que en la sentencia que emitió el Consejo de Estado en 2018 se declaró probado el “sabotaje contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados” en más de 1.400 mesas durante las elecciones de 2014. Además, anuló parcialmente los resultados para el Senado (2014-2018) y reasignó tres curules.

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“El argumento que usted invoca, “se eligió usted con este software, así que cállese”, no refuta nada. Confiesa que ocho años después del fallo, el sistema sigue siendo el mismo. Lo que usted presenta como prueba de éxito es la confesión de que el sistema no ha cambiado", precisó el abogado.