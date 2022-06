Claudia López agradeció a Petro por su mensaje: “A mí me pasó lo mismo, ha sido muy difícil cambiar el POT de Peñalosa”

La alcaldesa Claudia López agradeció al candidato Gustavo Petro por sus palabras sobre la suspensión del POT. Fotos: Colprensa

En una decisión que tomó por sorpresa a la Alcaldía de Bogotá, el juzgado Quinto Municipal Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, sentenció en horas de la noche del pasado martes 14 de junio, la suspensión temporal del Plan de Ordenamiento Territorial, el cual fue implementado bajo el decreto 555 del 29 de diciembre del 2021. La demanda fue realizada por el senador electo del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

“El Plan de Ordenamiento Territorial de Claudia López fue expedido ilegal y arbitrariamente, así lo comprueba el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito, que acaba de decretar la suspensión provisional. Como lo advertí, la estrategia de la administración para promover una avalancha de recusaciones en los concejales, desviar y distraer el debate de fondo para auto habilitarse para expedirlo por decreto no les funcionó”, afirmó Miguel Uribe.

Sobre esto, Claudia López señaló que, “esta no solo es una discusión jurídica, es sobre todo política, quienes han visto afectada su política de lucro y de corrupción a costillas de los bolsillos de los bogotanos, de la calidad de vida de los bogotanos más humildes, fueron los mismos que sabotearon en el conejo el trámite del POT y que hoy pretenden impedir que siga aplicándose el POT Bogotá Reverdece 2022-2035. ¿Por qué lo quieren impedir?, porque este POT pone fin al volteo de tierras, pone fin a que se les niegue a ustedes a tener el derecho a una vivienda digna, pone fin a la depredación de la estructura ecológica de Bogotá, pone fin a la perpetuación de la inequidad”.

En una entrevista con Caracol Radio, el candidato presidencial Gustavo Petro se refirió a la suspensión provisional del POT y señaló que, “a mí me pasó lo mismo, ha sido muy difícil cambiar el POT de Peñalosa, que ya cumple dos décadas que se hizo son saber qué era el cambio climático, la crisis climática, el requilibrio con la naturaleza, los nuevos modos de transporte que tratan de no contaminar (...) todos estos temas, hace tiempo no se pueden debatir en Bogotá porque tumban los POT, se mueve un interés ahí”.

“yo tenía unas divergencias con el POT de Claudia, no creo que se trate de tachonar la ciudad con Transmilenio, a medida que haces una nueva troncal crece la insostenibilidad financiera, cada vez tienes que dar más plata pública para sostener la operación del transporte. Qué gracia tiene sostener 13 empresas privadas ganándose un billetal (...) El POT es un asunto puramente local y es una decisión del consejo”, afirmó Gustavo Petro en Caracol Radio.

Sobre estas declaraciones, la alcaldesa de Bogotá Claudia López afirmó que, “los bogotanos y esta Alcaldesa agradecen profundamente estas declaraciones de Gustavo Petro sobre el POT Bogotá Reverdece y la verificación de información, pero continuidad de la primera línea del metro de Bogotá y otros proyectos cruciales de ciudad”.

La mandataria local agregó que, “continuar y mejorar la infraestructura vial y social, avanzando y no retrocediendo, con total transparencia y justicia social es lo que requieren Bogotá y Colombia. Gracias querido Gustavo por el compromiso. Los bogotanos irán libremente a las urnas este domingo. Suerte. Un abrazo”

