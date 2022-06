Sofía Petro levantó polémica al afirmar que si Rodolfo Hernández gana las elecciones “podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”

El candidato presidencial Gustavo Petro junto a su hija Sofía. Foto: @gustavopetrourrego

Sofía Petro, hija del candidato presidencial Gustavo Petro, se ha mostrado activa durante las últimas semanas en sus redes sociales, tratanto temas culturales, de los jóvenes, las elecciones y el futuro que se viene para Colombia. Así mismo, la estudiante de Ciencias Políticas ha enfatizado en la importancia de que la población ejerza su derecho al voto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay más de 440.000 cédulas que no han sido reclamadas.

Recientemente la joven de 20 años estuvo en una entrevista con la periodista Inés Santaeulalian para el diario El País de España, dialogando sobre el periodo electoral y las críticas que recibe su padre. Sofía, por ejemplo, le respondió a los colombianos que aseguran tenerle “miedo” a un eventual gobierno de Petro, como el reconocido empresario Mario Hernández.

“Ese tipo de gente que le tiene miedo sin conocerlo y muchas veces me parece irracional tenerle miedo. De pronto puedo no estar de acuerdo, pero tenerle miedo, ¿por qué? Él no propone nada realmente descabellado”, manifestó.

Adicionalmente, la hija de Petro explicó que hubiera preferido a Federico Gutiérrez, excandidato del Equipo por Colombia, en una segunda vuelta por cuestiones estratégicas. Sin embargo, tras los resultados del pasado 29 de mayo, su opinión respecto al aspirante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, también cambió.

“Si hubiera preferido que eventualmente ganara Fico o Rodolfo, no sé responderlo. Supongo que antes hubiera preferido a Rodolfo porque, como muchas personas, no lo había escuchado realmente. Ahora que tiene todos los reflectores descubrí que no lo querría en lo absoluto de presidente, a ‘Fico’ definitivamente tampoco”, remarcó la también activista feminista, quien prevé un desenlace complicado para el país en caso de que el ingeniero llegue a la Casa de Nariño.

“La tendencia va hacia que estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández y que no podemos dejar que sea presidente. Creo a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”, agregó.

Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, manifestó que habría un "estallido social" si Rodolfo Hernández gana las elecciones en Combia. Video: 'El País'

También hizo énfasis en que Francia Márquez era la persona ideal para ocupar la vicepresidencia, y así se lo hizo saber a su padre antes de tomar la decisión definitiva: “No había otra persona que no fuera Francia para ese puesto, y para el puesto que ella quisiera. Francia merece un puesto en el que realmente pueda gestionar todo lo que tiene en la cabeza y todo lo que ha vivido”.

La afirmación sobre un hipotético “estallido social” desató una ola de críticas contra Sofía, a la cual varios usuarios en redes sociales tildaron de “terrorista” o de querer “amenazar” al país con actos violentos. Así reaccionó, por ejemplo, la senadora electa por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en su cuenta en Twitter: “¿Es una amenaza o un anuncio? Nadie tiene por qué elegir a un candidato por miedo a otra toma guerrillera. Todo lo contrario, hay que votar por el que entienda que la seguridad es una prioridad”.

Captura de pantalla

Sin embargo, otros internautas expresaron su apoyo a la hija del candidato presidencial, señalando que sus palabras enmarcan una realidad que podría afrontar el país: “No hay que llamarse Sofía Petro para entender que habría otro estallido social en Colombia si llega un mal gobierno, que no sabe dónde está parado, sin sensibilidad social y que gobernaría con los mismos de hoy. Como diría Alma Guillermoprieto: ‘Al pie de un volcán te escribo’”.

Captura de pantalla

SEGUIR LEYENDO: