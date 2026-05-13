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Resultado Dorado Mañana hoy 13 de mayo

Este miércoles se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

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El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

La lotería El Dorado Mañana es una de las favoritas en Colombia. Día tras día, cientos de personas participan buscando ganar grandes premios en efectivo. El sorteo de la mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 horas y es una tradición que muchos esperan con ansias.

El sorteo se transmite en vivo por las redes sociales oficiales de la lotería y también por el Canal 1. Una de las características más atractivas de esta lotería es la gran variedad de premios, que dependen de las cifras acertadas y la modalidad de apuesta que elijas al jugar.

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Guarda tu boleto en un lugar seguro, ya que es el único comprobante válido para reclamar tu premio si eres uno de los ganadores. A continuación, te mostramos los números ganadores del sorteo matutino de hoy.

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 13 Mayo 2026.

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Resultados: 4393 - 5.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería se juega todos los días y cuenta con una emocionante forma de apuesta que depende de los números y el orden de los mismos. A diferencia de otros juegos donde se eligen los billetes con un número de serie y cifras predefinidas, aquí los participantes tienen la oportunidad de elegir hasta cuatro dígitos.

El premio va a depender directamente de la cantidad apostada y tiene dos modalidades de juego: apuesta directa y combinada. En la primera el jugador selecciona un número de uno a cuatro cifras y el número elegido tiene que coincidir exactamente al número ganador del sorteo. La apuesta combinada el número a elegir es el mismo, sin embargo, no importa el orden del mismo.

La lotería El Dorado Mañana da seis diferentes premios que van a depender de la cantidad de cifras acertadas:

Premio para 4 cifras (apuesta directa): recibirás 4.500 veces el valor de tu apuesta.Premio para 4 cifras (apuesta combinada) recibirás 208 veces el valor de tu apuesta.Premio para 3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el valor de la apuesta.Premio para 3 últimas cifras (apuesta indirecta): 83 veces tu apuesta.Premio para 2 cifras: 50 veces lo apostado.Premio para la última cifra: cinco veces tu apuesta.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

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