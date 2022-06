Mario Hernández anunció que “ya viene el día sin Petro”

Uno de los máximos críticos de un hipotético gobierno de Gustavo Petro ha sido Mario Hernández, dueño de la reconocida marca que lleva su nombre. El empresario colombiano fue fiel defensor de Federico Gutiérrez, excandidato presidencial del Equipo por Colombia, hasta el desarrollo de la primera vuelta, el pasado 29 de mayo.

Antes de que se desarrollara dicha jornada electoral, Hernández despertó la polémica divulgando una imagen que decía: “Si tu hijo es petrista, fracasaste como padre”. Esta afirmación le trajo consigo una acción de tutela, presentada por el ciudadano Luis Alberto Morales, quien alegó que él y su familia se sintieron ofendidos por tal comentario.

Tras confirmarse la derrota de ‘Fico’ en las urnas, el empresario anunció en su cuenta de Twitter que su candidato para la segunda vuelta sería Rodolfo Hernández: “Hay 2 vuelta y Rodolfo presidente”. A partir de entonces, han sido habituales sus publicaciones destacando al ingeniero santandereano y señalando a Petro

“Ya viene el día sin Petro”:

Justamente, uno de los trinos más recientes de Mario Hernández consiste en una imagen, en la que asegura que se avecina dicha ‘festividad’, a propósito de los comicios que se llevaán a cabo el próximo domingo 19 de junio en el país. Junto a las palabras incluyó una serie de emojis emulando risas.

“Ya viene el día sin Petro. Junio 19. Serán 1.460 días (4 años) de infinita felicidad”, sostuvo Hernández.

Independientemente de una victoria de Hernández o no, el dueño de la compañía manufacturera dejó en claro que quiere ver a ‘Fico’ Gutiérrez como Presidente dentro de cautro años. “Pensamos que estaríamos en la segunda vuelta con Federico Gutiérrez, pero no se logró. Sin embargo, es una persona joven y le dije: chino, alístese para dentro de cuatro años, porque Rodolfo (Hernández) entregará el poder, la izquierda no lo haría’”, declaró en entrevista con la revista Semana.

Así mismo, destacó algunos aspectos del excalcalde de Bucaramanga: “Rodolfo (Hernández) es muy consecuente y eso me gusta. Habla de austeridad y ojalá pueda hacer eso porque ayudará el país. Desde que se conocieron los resultados, dije que acompañaré a Rodolfo porque no quiero que la izquierda llegue al poder”.

Roy Barreras aseguró que se ha construido una fábula para hacerle daño a Petro

Luego de que fueron divulgados ante la opiniíon pública los videos de las reuniones del Pacto Histórico en los que se habla de cómo afectar la imagen de los entonces precandidatos Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, Roy Barreras sorprendió con el anuncio de que se aislará de la campaña de Gustavo Petro hasta nuevo aviso.

“Soy la voz que no volverán a escuchar, en todos los días que restan en la campaña presidencial ... la voz que decidió callar, y sin embargo, muchos me preguntan por qué he decidido callar en este momento, cuando la democracia es la palabra, la confrontación de las ideas”, empezó diciendo el senador electo, en un video difundido por Caracol Radio.

Seguido de esto, Barreras expresó que su decisión tuvo dos motivaciones. La primera corresponde a que, según él, mantener el silencio ante una injuria es “lo más hábil”. Y la segunda, porque “han sido días de infamia en las que se ha construido una especie de fábula del mal para hacer daño a la campaña presidencial buena que le garantizará a Colombia un cambio serio y un cambio responsable Ojalá el silencio permita una reflexión más tranquila, sin ofensas, sin agresiones. Probablemente sea mucho más inteligente hacer silencio que agraviar, inclusive que defenderse”.

