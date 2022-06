Petro aseguró que tiene “la certeza” de que la Registraduría tiene mayor afinidad por Rodolfo Hernández

“Tenemos la certeza de que no hay neutralidad en la Registraduría en estas elecciones”: Petro. REUTERS/Luisa González

Se acrecientan las diferencias entre los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Este último aseguró, durante una entrevista con el diario español El País, que la Registraduría Nacional del Estado Civil tendría mayor afinidad por su rival electoral y por eso considera que, a menos de una semana de la segunda vuelta, no hay neutralidad en ese órgano electoral.

De acuerdo con el aspirante del Pacto Histórico, la entidad dirigida por el registrador Alexander Vega “tiene movimientos muy sospechosos”; es más, considera que no son neutrales entre él y el candidato Hernández, que compite por la presidencia desde la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Para Petro, la Registraduría “tiene una afinidad clara con el otro candidato”, refiriéndose a su contrincante en las urnas. Es más, reiteró lo que ya ha dicho en otros espacios, donde asegura que en las pasadas elecciones hubo algunos presuntos delitos que, supuestamente, habrían identificado.

“En las primarias detectamos alteraciones en el software. A nosotros no nos permitieron hacer la auditoría técnica y el registrador incumplió el fallo judicial porque el software no es del Estado, sino alquilado a una empresa privada que ha demostrado que puede ser permeado en unas elecciones”, aseveró Petro.

REUTERS/Marco Bello/File Photo

Además, recordó los más de 300 mil votos adicionales que, luego del preconteo en las elecciones legislativas, le encontraron al Pacto Histórico. Cuando el equipo de prensa del medio ibérico le preguntó al también líder de la Colombia Humana por qué aseguraba que la Registraduría tenía cercanías con Rodolfo Hernández, este reiteró que, supuestamente, las directivas no son neutrales y tendrían preferencias por el otro aspirante.

“Tenemos esa certeza de que no hay neutralidad en la cúpula de la Registraduría en estas elecciones. Yo estaba hablando con el registrador cuando la reunión se interrumpió abruptamente porque llegó el otro candidato. El registrador suspendió la conversación para irse a reunir con él. Sabemos de las reuniones que ha habido, de los comentarios que se hacen en esas citas de alto nivel”, aseveró Petro a El País.

Por otro lado, aseguró que si identifican fraude en las elecciones del domingo no dudará en denunciarlo. Eso sí, dijo que lo harán público hasta que lo tengan plenamente comprobado. “Hay unas acciones legales a seguir que deben evitar cualquier tipo de confrontación. Con tranquilidad se puede corregir el fraude. Obviamente son momentos tensionantes, como en cualquier elección de cualquier país. Espero que eso no pase. Siempre se lo he dicho a la cúpula de la Registraduría piensen en Colombia, no nos la vayan a llevar a una situación de peligro haciendo fraude”, agregó el candidato de la izquierda.

Así mismo, Petro reconoció que antes de la primera vuelta sus asesores y él se dedicaron a buscar estrategias para ganarle a Federico ‘Fico’ Gutiérrez y que le tomó por sorpresa que fuera Hernández el que pasará con él a la segunda vuelta. Sin embargo, reconoció que en un momento sí pensó que sería el exalcalde de Bucaramanga con quien se enfrentaría en el balotaje, tal y como sucederá el próximo domingo 19 de junio. “Hasta hoy los números indican que vamos delante en las encuestas, veamos si eso se vuelve realidad”, reflexionó el exalcalde de Bogotá.

Finalmente, reiteró que si llega a ser presidente de Colombia convocará a todos los sectores de la política colombiana, incluidos con los que dista de sus posiciones, para que hagan un acuerdo nacional para unir al país y dejar de lado varias de las divisiones que, según él, han aquejado durante años a la nación.

“Incluso Álvaro Uribe o quienes designen, van a ser convocados al diálogo que el presidente citará buscando las reformas. Me parece clave cambiar el clima político de Colombia de odio y sectarismo que hay hasta hoy”, destacó a El País de España.

