Militares retirados se refirieron a la carta de Gustavo Petro: Es contradictoria y llega tarde

El candidato presidencial publicó una carta dirigida a las fuerzas públicas. John Marulanda, coronel en retiro, se refirió a estas. Foto:REUTERS/Luisa Gonzalez

Cada vez es más corto el tiempo para que las campañas presidenciales de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández logren sumar la mayor cantidad de adeptos y de apoyo por parte de diferentes sectores políticos. Las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 19 de junio prometen una contienda bastante apretada y los aspirantes a la presidencia saben que cada voto es importante. Por esta razón el líder del Pacto Histórico se acercó a las fuerzas públicas y a través de una carta quiso dejar atrás toda clase de diferencias.

En la misiva que fue compartida por Gustavo Petro en sus redes sociales, el candidato trató de acercarse a las fuerzas públicas y de esta manera dar por terminada las diferencias que se han presentado en semanas pasadas. John Marulanda, miembro de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE) dio su opinión con respecto a la carta publicada por el candidato y la considera tardía.

En algunas declaraciones que fueron publicadas por El Heraldo, el miembro del ACORE señaló que, “la propuesta que hace de sanidad militar, de vivienda y clubes, son propuestas que hace rato se vienen desarrollando y actualmente están bajo el interés de la ley del veterano. De modo que, estas propuestas del señor Petro no solo son tardías, sino que son contradictorias con su programa y nos deja a los retirados con un sabor un poco agridulce con lo que se viene con su gobierno”

También puede leer: Gustavo Petro salió en defensa de su hija: “No la verán enriqueciéndose con las acciones del gobierno”

Y agregó que, “la carta de Petro es muy contradictoria con lo que inicialmente tenía en su programa. Inicialmente decía que iba a revisar la situación de la asignación de retiro de todos los retirados y, ahora, dice que no, que se mantiene ese régimen especial”. También se refirió al sistema de ascensos en las fuerzas militares y afirmó:

“No es tan novedoso como quisiéramos; por supuesto que quisiéramos cualquier soldado de acuerdo a sus capacidades pueda ascender inmediatamente a los cargos superiores, pero eso no es una división social, es una división funcional. Yo que llegué al cargo de Coronel soy de clase media”, aseguró Marulanda.

Esto le puede interesar: El ‘Tino’ Asprilla contestó con doble sentido trino de Egan Bernal criticando la campaña de Gustavo Petro

En la carta que fue publicada por Gustavo Petro, el candidato señala que, “es innegable el valioso aporte de la mayoría de ustedes en la construcción de una Colombia más humana; como también lo es que no cuentan con una vivienda digna, tienen que esperar meses para obtener una cita médica, los ingresos no les alcanzan para pagarles una educación decorosa a sus hijos, no gozan de descansos acorde a sus extenuantes jornadas laborales e incluso se les volvió un privilegio acceder a un club vacacional”.

Y señaló que, “impulsaremos un programa de becas para que sus hijos gocen de una educación de primer nivel. Les garantizaremos su acceso expedito al SENA y a la universidad pública y tendrán prioridad en el ICETEX a la hora de solicitar un préstamo, sin interés alguno, y hasta condonaremos la deuda de los mejores”.

SEGUIR LEYENDO: