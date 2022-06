“Lo lindo de la democracia es seguir siendo amigos”, Rodolfo Hernández a Angélica lozano tras su apoyo a Gustavo Petro

La senadora apoyará a Gustavo Petro en las elecciones y el ingeniero le respondió. Fotos: Colprensa

Angélica Lozano confirmó su apoyo a la campaña de Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez para las elecciones de la segunda vuelta que se llevarán a cabo este domingo 19 de junio. Algunas figuras políticas se mostraron sorprendidas por esta decisión, sin embargo, uno de los que respondió directamente fue el candidato Rodolfo Hernández, quien ha sido bastante cercano a la senadora de la Alianza Verde.

Luego de que la senadora publicara un video en el que explicó sus razones para votar por el candidato, recibió varios comentarios por parte de los ciudadanos y de algunas figuras políticas. El último de ellos fue Rodolfo Hernández, quien aseguró que pese “a las diferencias” aún podían seguir siendo amigos.

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción citó el video de la senadora en su cuenta de Twitter y afirmó que, “lo lindo de la democracia es poder seguir siendo amigos a pesar de las diferencias. A Angélica y a todos los colombianos, cuando vayan a votar el 19 de junio, lleven la cédula, la memoria y la conciencia”.

Trino publicado por Rodolfo Hernández

También puede leer: Íngrid Betancourt criticó el apoyo de Angélica Lozano a Gustavo Petro: “Ella estaba convencida de que Rodolfo tenía muchos chances”

La senadora de la Alianza Verde publicó un video en el que aseguró que, “vamos a votar, el cambio es imparable. Colombia cambió, bienvenido el cambio luchado por décadas por tanta gente. Es un cambio político y social muy profundo que llegó para quedarse. Es normal que mucha gente le tenga miedo al cambio o resistencia a ello, vamos a sacar adelante a Colombia entre todos, lo usual es que los ciudadanos voten por políticos, hoy soy yo quien vota por ustedes por cada uno de los 8 millones y medio de colombianos que decidieron que sea Petro y Francia Márquez quienes lideren el cambio en esta etapa del país”.

y agregó en el video publicado que, “voto por las mujeres, por los nadies, por conectar esas colombias que no dialogan, que no se encuentran para cerrar esa brecha de desigualdad. Voto por los jóvenes, por su fuerza creativa que quiere cambiar el mundo con educación y con trabajo y voto por los viejos que ellos quieren alcanzar a vivir en un país más justo”.

Angélica Lozano anuncia su apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez

Esto le puede interesar: Angélica Lozano anuncia su apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez

La decisión de la senadora tomó por sorpresa a la excandidata presidencial, Íngrid Betancourt, quien aseguró que la primera persona que le habló de Rodolfo Hernández fue justamente Angélica Lozano cuando estaban en la coalición Centro Esperanza y ella incluso aseveró que el ingeniero sería la gran sorpresa de las elecciones presidenciales.

En una entrevista con la Revista Semana, Íngrid Betancourt se refirió a esta situación y afirmó que “esto pudo haber sido la consecuencia del apoyo en el Concejo (de Bogotá), que los petristas le dieron para que pasara el cupo de endeudamiento de Bogotá”.

Además la excandidata a la presidencia y quien ahora hace parte de la campaña del ingeniero señaló que, “la primera persona que me habló de Rodolfo Hernández fue Angélica (…). Ella estaba convencida de que Rodolfo tenía muchos chances (…). Ella veía que el centro no ‘cuajaba’ y que Rodolfo tenía la capacidad comunicativa y de generar emociones que no teníamos en el centro”

SEGUIR LEYENDO: