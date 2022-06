Íngrid Betancourt criticó el apoyo de Angélica Lozano a Gustavo Petro: “Ella estaba convencida de que Rodolfo tenía muchos chances”

La excandidata presidencial no ocultó su sorpresa al conocer la decisión de la senadora de apoyar la campaña de Petro. Fotos: Colprensa

En cinco días los colombianos tendrán la oportunidad de elegir al nuevo mandatario del país y varias figuras políticas ya han tomado partido con alguna de las campañas de los dos candidatos. Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, reveló que iba a apoyar la candidatura de Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencia, Francia Márquez; su decisión sorprendió a muchos, incluyendo a la excandidata Íngrid Betancourt.

La excandidata a la presidencia se refirió a la decisión de Angélica Lozano, quien en primera vuelta apoyó la candidatura de Sergio Fajardo y ahora estará junto a Gustavo Petro y Francia Márquez en su carrera por llegar a la Casa de Nariño. Betancourt señaló que pudo haber sido una razón específica la que pudo haber llevado a la senadora a tomar esta decisión.

En entrevista con la Revista Semana, Íngrid Betancourt destacó el respeto que le tiene a Angélica Lozano y a Claudia López, y señaló cuál sería la razón que habría llevado a la senadora de tomar la decisión de unirse a la campaña de Gustavo Petro. “Esto pudo haber sido la consecuencia del apoyo en el Concejo (de Bogotá), que los petristas le dieron para que pasara el cupo de endeudamiento de Bogotá”.

Esto le puede interesar: Ingrid Betancourt aseguró que habrá fraude en la segunda vuelta y que Gustavo Petro quieren comprar 2 millones de votos

Íngrid Betancourt aseguró que la decisión de Lozano la tomó por sorpresa, ya que en varias ocasiones se mostró muy cercana a Rodolfo Hernández e incluso señaló que fue Angélica la que le hablo por primera vez del ingeniero y aseguró que él iba a ser la revelación en las elecciones.

“La primera persona que me habló de Rodolfo Hernández fue Angélica (…). Ella estaba convencida de que Rodolfo tenía muchos chances (…). Ella veía que el centro no ‘cuajaba’ y que Rodolfo tenía la capacidad comunicativa y de generar emociones que no teníamos en el centro”, afirmó Betancourt en Semana.

La senadora Angélica Lozano dio a conocer su decisión en su cuenta de Twitter en donde publicó un video en el que explicó en detalle cuáles eran sus razones para votar por Gustavo Petro y por Francia Márquez en la segunda vuelta.

También puede leer: Ingrid Betancourt le pidió disculpas a la Virgen María por “blasfemia” de Rodolfo Hernández

“Vamos a votar, el cambio es imparable. Colombia cambió, bienvenido el cambio luchado por décadas por tanta gente. Es un cambio político y social muy profundo que llegó para quedarse. Es normal que mucha gente le tenga miedo al cambio o resistencia a ello, vamos a sacar adelante a Colombia entre todos, lo usual es que los ciudadanos voten por políticos, hoy soy yo quien vota por ustedes por cada uno de los 8 millones y medio de colombianos que decidieron que sea Petro y Francia Márquez quienes lideren el cambio en esta etapa del país”, afirmó Lozano.

Y agregó, “voto por las mujeres, por los nadies, por conectar esas colombias que no dialogan, que no se encuentran para cerrar esa brecha de desigualdad. Voto por los jóvenes, por su fuerza creativa que quiere cambiar el mundo con educación y con trabajo y voto por los viejos que ellos quieren alcanzar a vivir en un país más justo”.

Gustavo Petro agradeció el apoyo de Lozano y dijo, “hemos logrado unificar prácticamente a todas y todos lo demócratas de Colombia. Vamos hacia el Gran Acuerdo Nacional”. Francia Márquez, por su parte señaló que, “las mujeres cuidamos la vida. Queremos que nuestras familias y comunidades vivan sin miedo y con garantía de derechos. Por eso estamos asumiendo este momento histórico y nos tomamos de las manos para avanzar juntas por la senda del cambio real para Colombia. Bienvenida”.

SEGUIR LEYENDO: