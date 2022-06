Andrea Noceti asegura que el actor Marlon Moreno la golpeó: “Me dio un puño”

Andrea Noceti. Foto: Colprensa

La modelo cartagenera Andrea Noceti, quien logró coronarse como la Señorita Colombia en el año 2000 tras ganar el Concurso Nacional de Belleza. Años después continuó con su carrera ligada al mundo del entretenimiento, en donde reveló que fue víctima de violencia por parte de uno de sus compañeros de set, Marlon Moreno.

Dentro de las producciones donde participó la exreina Colombia como actriz están ‘Yo soy Betty, la fea’ (2000), ‘El pasado no perdona’ (2005), ‘Así es la vida’ (2006), ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ (2007) , entre otras.

Con respecto a la novela ‘El pasado no perdona’, Noceti contó que fue víctima de violencia por parte de su compañero, el actor Marlon Moreno.

Según las declaraciones de la actriz cartagenera en el programa ‘Se dice de mí’ había notado un ambiente tenso entre ella y Marlon mientras estaban en grabaciones. La víctima aseguró que en un momento se le acercó a su compañero de set para preguntarle si algo malo pasaba para poder solucionarlo.

“No sé el porqué Marlon Moreno tenía algo contra mí. No me hablaba y estaba como tenso el ambiente entre los dos en las grabaciones”, señaló Andrea.

Además, la actriz cartagenera indicó que, “luego de preguntarle qué pasaba me dijo ‘no es que tú te crees reinita y crees que tienes corona’. Entre en shock en ese momento con todo lo que me dijo. Después de todo lo que me señaló le dije ‘pendejo, muy buen actor, pero hasta ahí”.

Según Noceti, Marlon Moreno le golpeó en la cara, pero no pasó a instancias mayores porque una persona dentro de la producción lo detuvo y le alcanzó a agarrar el brazo.

“Pese a que lo atajaron me dio el puño en la cara. En ese moemento mi shock fue más grande. Yo no hablaba”, recordó Andrea.

En su momento, la exreina decidió no acudir a Medicina Legal para hacer la denuncia. Sin embargo, sí le puso una caución que llevó a que se hicieran cambios en la telenovela.

Los secretos revelados por Andrea Noceti

En el marco de una nueva velada de elección y coronación de la Señorita Colombia, siempre será bueno rememorar algunas de las galardonadas con el título de las más bellas del país en años anteriores y que continúan llamando la atención por su atractivo físico, ya sea en una pasarela, en la actuación o en medios de comunicación.

Precisamente, uno de esos nombres que se relacionan directamente con el del Concurso Nacional de la Belleza es el de Andrea Noceti, quien fue escogida como la más bella del país en el año 2000 y actualmente es recordada por su participación en la telenovela ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ en el papel de Fernanda Sanmiguel de Ferreira.

Fue ella misma quien, en diálogo con el programa ‘La Red’, confesó varios datos que muy pocos sabían y que de alguna manera, influyeron en su coronación como máxima representante de la belleza nacional en aquel año.

La primera persona en asesorarla fue el diseñador Alfredo Barraza, entretanto que otro de sus secretos fue que, para competir, debía cumplir una rutina de gimnasio, tema que ella desconocía pues “nunca en mi vida había hecho ejercicio. Gracias a Dios en esa época era como un cuerpo glorioso: yo comía y no me engordaba” y también reveló en medio de la charla que las relaciones con la prensa fueron complejas durante el certamen.

SEGUIR LEYENDO: