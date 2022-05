“Rodolfo Hernández no puede ganar sin que Uribe lo abrace”: Amauri Chamorro, asesor de Nicolás Maduro, hizo una radiografía de las elecciones en Colombia

El analista político, oriundo de Brasil, Amauri Chamorro, le contó a Infobae cómo ve el panorama en el país a días de las elecciones presidenciales. Foto: montaje Infobae.

El reconocido asesor político de varios expresidentes del continente hispanohablante hizo un minucioso análisis para Infobae Colombia de los seis candidatos que aspiran a suceder a Iván Duque en la Presidencia de la República: vaticinó una inminente victoria de Gustavo Petro pero reconoció que si Rodolfo Hernández pasa a segunda vuelta con él, lo más probable es que le gane. Por otro lado, sepultó políticamente a Sergio Fajardo y aseguró que Federico Gutiérrez es un “Uribe 2.0″. La entrevista, a continuación:

Infobae: ¿Qué percepción tiene sobre la primera vuelta presidencial en Colombia?

Amauri Chamorro (A.C.): Yo creo que hay mucha inestabilidad. Hay una incerteza por parte de todos los sectores sobre el resultado que se pueda dar. El sistema, la institucionalidad de las elecciones, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, los magistrados, la postura del Gobierno y las Fuerzas Armadas ya comienzan a dar un miedito de qué pueda pasar en el país y la comunidad internacional no tiene en este momento las garantías que tenía antes de que el proceso en Colombia es democrático, libre y se va a publicar lo que se va a escrutar y se va a escrutar lo que finalmente el pueblo decidió votar.

No creo que la institucionalidad electoral del país permita que se exprese esa mayoría y esa victoria en primera vuelta porque no se dan las garantías de seguridad para la elección En la consulta interpartidista y la elección del Congreso desapareció un millón de votos. Entonces, si ya hace pocos meses se desapareció un millón de votos para un solo movimiento durante la elección ¿qué no va a pasar en la -elección- a Presidencia de la República? No se hizo una auditoría del sistema. Hay muchas variables complejas que pueden impedir que se exprese. Lo que yo sí te digo, con mi experiencia, es que Gustavo Petro tiene más del 60% de intención de voto en el país.

Si uno proyecta el crecimiento de Rodolfo -Hernández- en las encuestas, él pasaría a Fico (Federico Gutiérrez) en la primera vuelta y sería una segunda vuelta entre Rodolfo y Petro. Y ahí la situación electoral es un poco más compleja para Petro.

Infobae: ¿Considera que el aparente éxito de Gustavo Petro en las encuestas se debe al gobierno de Iván Duque?

A.C.: Indudablemente. Lo mejor que le pudo haber pasado -a Petro-, con toda la tragedia del hambre y los problemas y la violencia en Colombia, fue este gobierno inepto. No es Petro el que lidera ese cambio, Petro significa ese cambio. El jefe de campaña de Petro es Iván Duque. -Álvaro- Uribe es el estratega y su jefe de campaña es Iván Duque, porque realmente han hecho un trabajo excelente proyectando a Petro como la única opción posible, viable del cambio del país.

Infobae: Usted ha dicho públicamente que Rodolfo Hernández representa la ultraderecha en Colombia, ¿por qué?

A.C.: Porque Rodolfo Hernández viene de la ultra derecha colombiana económica. Él no va a cambiar el modelo económico, él va a reafirmar el modelo económico que vive Colombia en este momento. Él es exactamente la continuidad del gobierno de Duque en materia de manejo de la economía y pare de contar.

El candidato presidencial colombiano independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, habla con la prensa tras una reunión con empresarios en Bogotá, Colombia, 24 de mayo, 2022. REUTERS/Luisa González

Al mismo tiempo que sus posturas agresivas y las cosas que él ha dicho de “te pego un tiro”, “te mando a matar”, “te pego”, es típico del paramilitarismo, de las fuerzas políticas paramilitares de este país. Él viene deconstruyendo su imagen desde hace un buen tiempo, intentando transformar eso como si fuera parte de un personaje, mimetizar esa violencia, esa agresividad, la mimetiza en su postura comunicacional, al mismo tiempo que el tema terrible de la tragedia de su hija y la figura de su mamá. Es un viejito que es medio loquito, es chévere, chistoso, entonces como es loquito, entonces puede mandar a matar y yo puedo decir barbaridades y está todo bien porque es divertido, pero esto no es un programa de stand up comedy, estamos hablando del futuro de Colombia. De fondo el tipo no ha propuesto nada. Es un significante vacío de la ultraderecha colombiana. Rodolfo es un hijo del sistema.

Infobae: ¿Cree que si Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pasan a una segunda vuelta, sea Hernández el que le gane a Petro, teniendo en cuenta que pueda cooptar los votos del uribismo y de la derecha colombiana?

A.C.: Yo creo que matemáticamente va a ser muy difícil ganarle a Rodolfo en la segunda vuelta. Sin Uribe, Rodolfo no gana la elección porque sin el voto uribista Rodolfo es nada. Y sin Uribe no gobierna, porque en caso de que le gane a Gustavo Petro, el progresismo es oposición. Colombia no se ha dado cuenta que él -Hernández- no puede ganar sin que Uribe lo abrace y lo lleve en los brazos. Él no tiene condiciones de ganar. Y segundo, si él gana sólo va a poder gobernar con Uribe, porque si Uribe no lo apoya, él no tiene gobernabilidad, él no va a poder gobernar el país.

Infobae: Federico Gutiérrez, según las encuestas, es uno de los contendores más fuertes de Petro. Él recoge buena parte de la derecha colombiana, ¿qué semblanzas tiene sobre él?

A.C.: Fico es un nombre que de alguna manera representara un maquillaje, un Uribe 2.0 más que Duque. Un tipo de una gran formación que fue resultado de una combinación de un acuerdo político en Medellín y que de repente se convierte en un caudillo uribista con las características de Uribe para poder llegar allá. Y él representa el modelo económico también de Duque, que es lo mismo de Rudolfo. Lo otro es que también en términos de enfrentamientos y violencia en el país a mí me preocupa mucho cómo la va a gestionar porque viene de ese sector duro, violento, de la derecha colombiana.

Infobae: Y si la segunda vuelta se diera entre Petro y Fico, ¿cómo analiza ese escenario?

A.C.: Petro la gana a Fico totalmente.

Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Gustavo Petro

Infobae: De Sergio Fajardo hay varios escépticos que no creen en los resultados de las encuestas. ¿Cree que tenga oportunidad en estas elecciones?

A.C.: Fajardo es un Walking Dead, es un zombi político, un tipo que tenía una proyección internacional impresionante, muy respetado en la comunidad internacional. La gente hablaba de Fajardo como si fuera un hombre socialdemócrata. Pero no lo es. No solo desde el punto de vista político, sino que la actitud: Él se disparó en la cabeza cuando dejó a Colombia botada, cuando más se necesitaba de él, cuando se fue a ver las ballenas y después de eso se hizo un candidato aburrido, no creíble. Entonces no pasa energía por esa campaña. La gente está ahí como un zombi, caminando por ahí, anda pero no está vivo políticamente. Fajardo sí puede jugar un rol importante dependiendo de a quién apoye. Pero yo veo a Fajardo un poco más cerca de Rodolfo que de Petro.





Infobae: ¿Considera, entonces, que ya pasó el momento político de Sergio Fajardo?

A.C.: Totalmente. Yo creo que no gana ni para concejal. Y ahora con todos los casos de corrupción, de Hidroituango, se desarmó ante Colombia esa imagen que él proyectaba de un hombre supervisionario de Medellín. Todo el desastre de la gestión de él realmente era mucho bla bla, pero al fin del día no había nada. Se proyectaba con un profesor internacional matemático, pero eso se fue para abajo cuando decidió abandonar a Colombia. Eso fue fatal.

Infobae: De John Milton Rodríguez y Enrique Gómez, ¿qué papel cree que tendrán en estas elecciones?

A.C.: Los evangélicos son muy importantes. Ellos tienen una capacidad de movilización y tienen mucho dinero porque como no pagan impuestos, inclusive en la mayoría de los países son uno de los lugares donde la criminalidad lava el dinero. Entonces hay un vínculo de los sectores populares de la criminalidad con las iglesias evangélicas haciendo política. No son todos los líderes y todos los políticos evangélicos que son así, pero una gran parte sí y tienen una capacidad de movilización de los sectores populares muy grandes. Hay que dialogar con esos sectores religiosos. No creo que ellos tengan ahora en Colombia el peso político de cambiar una decisión o una elección, como fue el caso de Chile con -Sebastián- Piñera, como fue el caso de -Jair- Bolsonaro en Brasil o como fue el caso de Pedro Castillo -en Perú-.

Oriundo de Cali y con unos cuantos períodos en el Congreso, John Milton Rodríguez lleva sobres sus hombres las banderas de la iglesia cristiana para ganar la Presidencia. Foto: Colprensa.

Infobae: ¿Qué consejos le da a Gustavo Petro si pasa a una segunda vuelta?

A.C.: Petro tiene que darle seguridad a la ciudadanía. Petro diálogo muy bien con sus bases y con los sectores afines. Pero no creo que logró tocar el corazón de los que no eran afines. Toda la presión de la desinformación, los ataques a Petro y también el estigma de la izquierda que sufre en Colombia hace que la gente aún tenga miedo sobre su figura y eso aumenta por la dificultad de entender lo que propone.

yo trabajaría orientado muy fuertemente a transmitir seguridad de Petro a las personas y eso tiene que ver darle seguridad al país y eso tiene que ver con una serie de gestos y acciones comunicacionales, políticas, pero también con su capacidad de comunicación mejor.

Infobae: ¿Qué le resta y qué le suma Francia Márquez a la campaña de Gustavo Petro?

A.C.: Yo creo que Francia Márquez trae una legitimidad histórica de un sector de la Colombia que nunca antes en la historia del país había sido reivindicada. Yo creo que eso es maravilloso y permitió de cierta forma darle tranquilidad a los sectores que veían la posibilidad de que Petro tuviera un vicepresidente de derecha.

Ella no trae más votos. Ella consolida, fortalece y le da un colorido a la campaña, pero no dialoga con los sectores que estaban indecisos. Todo lo contrario. Por ejemplo, lo que pasó con César Gaviria. En términos matemáticos y electorales no creo que ella le agregue esos votos que faltarían a Petro.

Gustavo Petro y Francia Márquez firmaron pacto por la defensa de Santurbán. Foto: campaña Petro.

Infobae: ¿Aceptaría asesorar a Gustavo Petro si él llega a ser presidente?

A.C.: Claro, por supuesto, sería un honor. Un hombre de la talla de Gustavo Petro para cualquier persona sería un honor tremendo. Un hombre que yo admiro demasiado, que conozco y admiro mucho.

Infobae: Cambiemos de tema. El suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reconoció que usted es su asesor comunicacional. ¿Cómo analiza la suspensión en su contra?

A.C.: Desde el punto de vista jurídico constitucional, legal, es un absoluto atropello al Estado de Derecho. El Estado colombiano ya ha sido condenado, en 2013, justamente por cometer un atropello, en ese caso fue contra Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, que fue removido de su cargo. Yo creo que el Estado colombiano, de alguna manera, la máquina que maneja y controla el Estado, intenta evitar algo que ya es inevitable, que es el cambio.

*Este fin de semana espere otros apartes de la entrevista de Infobae con Amauri Chamorro sobre la suspensión de Daniel Quintero.

