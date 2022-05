“La suspensión de Daniel Quintero es un absoluto atropello”: Amauri Chamorro revela detalles de la campaña del ‘cambio en primera’

Amauri Chamorro, el cuestionado asesor que acompañó a Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, tras su suspensión. Fotos: Twitter.

Luego de la polémica suscitada tras la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por presunta participación política y de que durante su discurso se observara al reconocido -y algo polémico- asesor Amauri Chamorro, este se pronunció, calificó de “atropello” la sanción contra el citado mandatario y reveló otros detalles durante una entrevista con Infobae Colombia.

Chamorro, ampliamente conocido por asesorar a expresidentes como Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Pedro Castillo en Perú, también puso en tela de juicio la institucionalidad en Colombia y justificó el actuar de Quintero Calle, quien actualmente adelanta labores para regresar a la administración de la capital antioqueña.

“Desde el punto de vista jurídico constitucional, legal, -la suspensión de Quintero- es un absoluto atropello al Estado de Derecho. El Estado colombiano ya ha sido condenado en 2013, justamente por cometer un atropello contra Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, que fue removido de su cargo. Yo creo que el Estado colombiano, de alguna manera, la máquina que maneja y controla el Estado, intenta evitar algo que ya es inevitable, que es el cambio”, aseveró Chamorro a este portal.

El destacado asesor confirmó en su diálogo con este medio que trabaja desde hace más de dos años con el suspendido mandatario paisa y aseguró que la sanción contra este deja mal parada a la nación cafetera ante los ojos del mundo. “(...) Eso también da una pésima señal al país de sus relaciones internacionales con Colombia. Eso desacredita su nombre y su reputación. Y es una pena, porque realmente hay un momento histórico. El país deja dudas en la comunidad internacional y en los inversionistas extranjeros que ven a Colombia como un país que se puede generar una estabilidad jurídica terrible”, aseveró Chamorro.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín

El polémico video

La copa que rebosó el vaso para que el Ministerio Público sancionara a Daniel Quintero fue el controvertido video en el que decía que había que dar un cambio en primera mientras montaba un carro y movía la palanca de cambios. Aunque en ningún momento mencionaba al candidato Gustavo Petro, varios de sus detractores lo acusaron de querer incidir en la elección del próximo presidente.

Chamorro aseguró que la idea de es video no fue de su autoría y dijo que esa pieza fílmica “no tiene absolutamente nada que ver con la campaña presidencial”. Además, destacó lo que llamó “el cambio” que Quintero habría realizado en la capital del departamento antioqueño.

“Esa idea parte de una reunión justamente para desarrollar una acción comunicacional que tenía que ver con el tema del cambio en la ciudad, porque Daniel Quintero propuso un cambio de 180 grados de lo que era Medellín para ganar la elección -distrital en 2019-”, agregó.

La indirecta de Daniel Quintero a Petro

Así mismo, dijo que, aunque no se pudo concretar la compaña, esta buscaba beneficiar al territorio medellinense que Quintero dirigía desde enero del 2020. “-El video- justamente era el abrebocas de una campaña que hablaba sobre el impacto de los servicios y la prestación de servicios a las comunidades más alejadas, más altas de las montañas a donde se tiene que subir en primera. Un carro no sube a no ser que no sea en primera”, anotó Chamorro.

Siguiendo el discurso de Quintero, el asesor político también dijo que el Gobierno y varias de las instituciones del Estado buscaban atentar contra el suspendido burgomaestre, que inclusive llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

“Intentaron revocarlo e intentaron matarlo e intentaron impedir que gobernara. El Gobierno nacional suspende al alcalde de manera ilegal y pone a un alcalde encargado que es del grupo de las empresas que están envueltas en el tema de Hidroituango. Lo que él quiere es devolverle también un poco el poder a ese sector que perdió el control sobre la Alcaldía de Medellín y sobre EPM. Eso es lo que al final de fondo tiene ese plan”, señaló.

Denuncian valla con logos de la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero y Gustavo Petro. Imágenes de archivo de EFE y Reuters.

Por otro lado, dijo que el antecesor de Daniel Quintero, el hoy candidato presidencial Federico ‘Fico Gutiérrez gastaba “40 veces más” en temas comunicacionales para, supuestamente, mejorar su imagen. “El gobierno anterior al de Daniel Quintero gastaba en promedio, en el último año, 130 mil millones de pesos en comunicación. Daniel ha gastado 4000, ósea 40 veces menos. Y los niveles de aceptación con toda la prensa en contra, con la oposición haciéndole lo que está haciendo, con un gobierno en contra, son relativamente buenos y estables”, resaltó.

Finalmente, reveló que ha tenido la oportunidad de asesorar a Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena y al exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez. Además, aseguró que si Gustavo Petro gana la Presidencia, para él sería “un honor” poder asesorarlo en materia comunicacional.

