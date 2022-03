“Propongo un cambio sin odio, con experiencia”: Sergio Fajardo habló con Infobae sobre sus propuestas para la Presidencia

En su segundo intento por ser presidente de Colombia, el exgobernador Sergio Fajardo le apuesta a la educación digital y la reactivación del agro. Foto: REUTERS/Luisa González

“Un presidente profesor”, se le escuchaba decir a los fajardistas en las elecciones presidenciales del 2018 cuando el hoy precandidato por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo Valderrama, intentó llegar a la Casa de Nariño luego de haber sido el lugarteniente de Antanas Mockus en el 2010. Cuatro años después, y a la espera de que el tarjetón de primera vuelta en mayo de 2022 tenga varias caras conocidas, aparece de nuevo en la contienda electoral el exgobernador de Antioquia.

Lejos de ser el líder político “tibio” que han señalado con vehemencia desde el petrismo y otros sectores políticos, Fajardo conversó con Infobae y dio luces de cómo espera ganar la consulta de este domingo 13 de marzo, vencer a las demás fuerzas políticas y llegar a la Presidencia de la República el mismo día de su cumpleaños 66.

Infobae: Esta campaña pinta mucho más difícil para Sergio Fajardo que la de 2018, en la que logró el tercer lugar pero no tuvo que enfrentar una consulta previa. ¿Cómo compara los dos procesos electorales?

Sergio Fajardo (S.F.): Para mí son dos temas totalmente distintos. No solo por mí, sino por el bien del país. Ahora hay tres consultas, entonces es otro paseo totalmente diferente en términos electorales, en términos políticos, es otra historia. No son comparables.

Infobae: Sin embargo, si se confirman los rumores de la candidatura de Germán Vargas Lleras tendríamos un tarjetón muy similar al de 2018, con la presencia de los tres candidatos que quedaron de segundo a cuarto. ¿Vería esta situación como una revancha del resultado de hace cuatro años?

S.F.: Ni idea. Yo no he puesto atención al tema de Germán Vargas Lleras y estoy concentrado en lo que nosotros estamos haciendo. No sé ni qué piensa ni qué quiere, ni voy a especular sobre eso.

Infobae: ¿Considera que los más de 4 millones de votos que alcanzó en el 2018 lo acompañarán en la consulta y, eventualmente, en una primera vuelta?

S.F.: Yo siempre he pensado en la vida que los votos se tienen que ganar para cada elección. Fueron 4.6 millones, no tengo claro qué pueda pasar, el contexto político será muy diferente. Yo no soy capaz de hacer este tipo de predicciones ni conjeturas.

En la foto: Sergio Fajardo (Izquierda) y Claudia López (derecha). (Colprensa - Álvaro Tavera)

Infobae: ¿Tiene algún cálculo a menos de 5 días para la consulta?

S.F.: No, esos cálculos no los hago. Toda mi vida he vivido bajo el principio de que en cada elección y cada voto hay que volverlo a ganar y así es. Espero conseguir muchos votos, pero no puedo hacer una afirmación de esa naturaleza.

Infobae: El foco de su campaña está en la educación, y su experiencia inició en la docencia y la universidad pública. ¿Cómo percibe la situación actual de las universidades? ¿Cuál es su propuesta para mejorar la educación?

S.F: Lo que ha sido la pandemia, la no presencialidad está por verse qué pasa con ese mundo joven alrededor del mundo universitario. Desde el 2019 hubo una manifestación muy grande de descontento, de estallido social; está por ver con todo eso que ha venido ocurriendo para unas elecciones.

Infobae: Entonces, ¿cuál sería su propuesta para garantizar esa educación, que es en parte lo que han pedido desde el 2011 los estudiantes universitarios?

S.F.: En mi página hay treinta y dos propuestas, y hay una propuesta especial para jóvenes, que arranca desde lo que fue la pandemia y la forma como lo articulamos. Hay un elemento nuevo que estoy incorporando en esta propuesta que yo he querido hacer énfasis, que es la construcción de la Universidad Nacional Pública Digital Gratuita, que es una gran oportunidad que tenemos en Colombia para dar el salto de una tecnología que vino para quedarse y para profundizar.

Es el momento preciso para abrir esa universidad digital, para llegarle a por lo menos 80 mil o 100 mil estudiantes, que se pueden incorporar con la mejor calidad utilizando todas las lecciones de la pandemia, la mejor tecnología, convocar las mejores universidades de Colombia, maestros, especialistas en el tema digital para llegarle a unos estudiantes que ingresen bajo la estructura habitual de sedes, todo ese andamiaje que se necesita para construir una universidad. Podemos tener un impacto gigantesco y darle una oportunidad a un montón de jóvenes en Colombia.

Infobae: La Coalición Centro Esperanza propuso crear el Ministerio de Seguridad de cara a la difícil crisis que atraviesa el país, ¿esa sigue siendo su estrategia de seguridad?

S.F.: Sí, un Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Yo considero que es importante que la Policía asuma un nuevo rol dentro de la organización de lo que ha sido la Fuerza Pública en Colombia y considero necesario tenerla en un espacio diferente al de las Fuerzas Militares y entender los retos que tiene la Policía en estos tiempos, precisamente con la seguridad ciudadana, que tiene elementos en común, con la seguridad general, pero que tiene un tratamiento especial.

El precandidato presidencial colombiano Sergio Fajardo, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, el 8 de marzo de 2022. REUTERS/Luisa González

Infobae: ¿Una propuesta así no aumentaría la burocracia? Esa ha sido de las principales críticas al gobierno Duque…

S.F.: No. Al gobierno Duque lo pueden criticar de cuántos pusieron en la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, pero yo he gobernado, nunca he aumentado la burocracia. Nosotros somos muy rigurosos con eso. Yo no echo carreta con respecto a burocracia, no he tenido fortines burocráticos ni estructuras de esta naturaleza. Está el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de la Seguridad y la Convivencia, pero eso no significa aumentos burocráticos, sino una organización del Estado para tener un despliegue político y público de unos temas que considero que son trascendentales para Colombia.

Infobae: Con la creación de dos ministerios, ¿cómo afecta eso la austeridad que propone en su mandato?

S.F.: Todo eso lo tenemos que revisar porque es muy difícil, de antemano, saber exactamente qué recibimos. Yo voy a hacer algo que hice cuando fui gobernador de Antioquia: un libro blanco. En cada dependencia del Gobierno nacional que recibamos, vamos a hacer y presentarle a la opinión pública qué recibimos, cuántos hay, cuántos son, qué tipo de contratación; para ser rigurosos con lo que uno pueda prometer y decir.

Coalición Centro Esperanza

Infobae: Ante el crecimiento de la inflación y las presiones internacionales hacia el incremento de los precios de alimentos y combustibles, ¿cuál sería su estrategia para contrarrestar estos incrementos, sobre todo en alimentos?

S.F.: En este momento son tres acciones. Una, tenemos que garantizar, en la medida de lo posible, que los insumos necesarios para los campesinos y para los cultivos lleguen y el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para que esos precios no distorsionen la posibilidad de nuestros campesinos para cultivar.

Al mismo tiempo, he señalado los Bancos de Alimentos, comedores comunitarios que son necesarios en muchas partes, que hay hambre físicamente, y ya se salen de las mismas estadísticas del DANE de cuántas comidas están consumiendo las personas en Colombia. Ese es diferente de acuerdo a las regiones y eso es una condición obligatoria y necesaria para avanzar ahora.

Infobae: ¿Cómo recuperaría el gobierno de Sergio Fajardo el crecimiento de la economía y el empleo luego de las afectaciones por la pandemia?

S.F.: Nosotros tenemos una propuesta de desarrollo rural donde tenemos que ordenar el campo, en particular, la tierra. A quién pertenece, la formalización de la tierra, definir bien las fronteras de los terrenos, de las zonas de reserva, en fin, todo eso que tiene que ver con una organización juiciosa de lo que ocurre en el campo.

Tenemos que hacer un campo competitivo, competitivo en el sentido de que nosotros incorporamos la ciencia, la educación y el conocimiento para que se pueda avanzar en un verdadero desarrollo rural que de un salto, entre otros, a un proyecto que yo tengo mucha ilusión, que es una nueva generación campesina que tiene que ver con la educación asociada con el mundo rural.

Dentro de los grandes centros de investigación e innovación en Colombia para los temas que consideramos estratégicos para el país está el Centro de Investigación e Innovación en el mundo de la agricultura, que tendrá herramientas científicas y la posibilidad de generar, con la innovación, nuevos empleos llegando al campo desde otra perspectiva.

Infobae. Volviendo al tema electoral, ¿considera que las constantes peleas en la Coalición Centro Esperanza están afectando la capacidad de la campaña para atraer votantes?

S.F.: Sin duda hay unas discusiones que han sido nocivas, que en cierta medida se han presentado ante la opinión pública como confrontaciones internas. Yo no he hecho parte de esas polémicas en principio y he tratado que todos los temas, las discusiones que hemos tenido, las resolvamos entre nosotros, pero seguro que ha habido unos eventos que no han sido conducentes a lo que nosotros queremos como Coalición de Centro Esperanza.

Ahora, es una coalición muy distinta a las otras, una que es continuar con el mundo de Duque y el uribismo (el Equipo por Colombia). La otra, la de Petro (Pacto Histórico), es una coalición que básicamente es él. Aquí (en Centro Esperanza) hay diferencias y somos personas con diferentes procedencias, orígenes y es más compleja la interacción. Pero bueno, eso ha pasado y yo ya estoy concentrado en lo que significa terminar bien y no me he involucrado en polémicas que yo considero innecesarias, que son dañinas.

Sergio Fajardo le respondió a Alejandro Gaviria e invitó a no "unir el centro político atacándolo". Fotos: Colprensa (Sergio Acero - Camila Díaz)

Infobae: Usted ha sido de los principales críticos de Alejandro Gaviria. Hoy la coalición se encuentra en una fuerte polémica por los apoyos del exrector de la Universidad de Los Andes. ¿Cree que llevar al candidato a la coalición fue un error?

S.F: Ya eso es pasado. Nos quedan cuatro días y ponerme a discutir sobre el pasado, yo no lo voy a hacer, no voy a aumentar polémicas. Concentrado en lo que tenemos que hacer y recoger lo valioso que tiene la coalición, que son experiencias distintas, posibilidades de complementarnos, personas con un amplio espectro que significa cambio, pero por esas diferencias. Entonces yo no le voy a dedicar más tiempo a discutir sobre otras personas. Yo me voy a ganar esa consulta. Es mi propósito y no voy a entrar a hacer más controversias innecesarias ahora.

Infobae: ¿Qué motivó su unión a la Coalición Centro Esperanza y no a otros líderes políticos que han expresado su interés de unirse o, como mínimo, el respeto hacia sus posturas?

S.F.: Yo voy paso por paso. El domingo se acaba una etapa y yo espero ganar, y me la voy a ganar en el sentido de la competencia entre nosotros, ya después empezamos a hablar de otro capítulo, pero mi forma de ser y actuar es concentrado en lo que estoy. Yo no tengo esa mirada para empezar a discutir otras cosas. Si todavía estoy corriendo esta etapa y me pongo a mirar muy lejos, me caigo y es mejor estar muy concentrado, siempre soy así.

Infobae: Los petristas lo acusan de haberle regalado la Presidencia a Iván Duque por no haber apoyado a su candidato tras la primera vuelta de 2018, cuando decidió irse por el voto en blanco. ¿Cuál sería su posición en caso de que se repitiera el escenario de 2018 con un candidato del Pacto Histórico y uno de derechas en segunda vuelta?

S.F.: Yo, el 19 de junio de este año, el día de mi cumpleaños, gano la segunda vuelta en Colombia. ¿Usted cree que yo me he acuesto pensando, ‘yo por quién voto en la segunda vuelta si fuera este con este’? El día que haga eso no salgo a la calle. Estoy concentrado en lo que me corresponde, la convicción de lo que estoy haciendo, he dedicado esfuerzos a construir en la coalición, en ser serio, como he sido toda la vida, y por eso digo: esto es un cambio. Yo propongo un cambio sin odio, con experiencia. Ese es el camino y yo creo que es el de la mayoría en Colombia.

Senador Gustavo Petro y exgobernador antioqueño Sergio Fajardo. Fotos: Colprensa.

Infobae: Usted ha expresado públicamente que se arrepiente de haber ido a ver ballenas luego de su derrota, hecho que ha marcado su carrera política. ¿Cree que esto podría afectar la posibilidad de ser elegido presidente?

S.F.: Mi carrera política no empieza por ver ballenas, sino por ser alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, el mejor de Colombia, las mejores notas, el primero en la lucha contra la corrupción, una política alternativa, cívica, independiente, coherente y consistente, esa es mi carrera política. Lo otro son anécdotas.

Infobae: Cuando Álvaro Uribe gobernó a Antioquia en 1994, usted hizo parte de la Comisión Facilitadora de Paz de esa administración, ¿cree que tener cercanías con él le ayudó años después a ganar la gobernación de ese departamento?

S.F.: Eso fue hace 26 años, ustedes todavía estaban gateando. Y yo he explicado en mi libro ‘El poder la decencia’ toda mi trayectoria. En los contextos electorales nos hemos enfrentado con Álvaro Uribe y le he ganado para la Alcaldía, para la Gobernación, perdimos con Duque, perdimos con Santos cuando estaba con Antanas (Mockus, en la campaña de 2010). Yo he seguido mi camino alternativo toda la vida y no tengo ningún tipo de relación, eso es todo. Y soy un tipo serio: yo no ando haciendo cosas ni escondido ni nada, sino siempre transparente, coherente, consistente, lo que estoy haciendo.

Fajardo por fin explicó por qué se fue a ver ballenas al perder las elecciones de 2018

Infobae: Usted ha sido reiterativo en que el proceso por parte de la Fiscalía y la Contraloría es una persecución en su contra. ¿Por qué el fiscal Francisco Barbosa y el contralor Carlos Felipe Córdoba querrían truncar su carrera política?

S.F.: Yo he respondido por todas mis actuaciones, cada que yo hablo estoy diciendo algo con rigor, con una prueba, con evidencia, mientras explico de manera juiciosa, tranquila pero clara. Evidentemente en los procesos que se han hecho ahí han tenido una connotación política.

Infobae: Y si es presidente, ¿cómo trabajará con ellos?

S.F: Me siento con ellos. Es que yo me siento con todas las personas, es que si yo soy presidente no vengo a tener problemas con una persona u otro, sino a trabajar como hice cuando fui gobernador, trabajé con todos los alcaldes, cuando yo fui alcalde trabajé con el presidente Uribe, cuando fui gobernador trabajé con el presidente Santos. Yo voy a trabajar. Yo no ando con problemas personales, respondo por mi comportamiento y con el fiscal me sentaré con él a trabajar como corresponde.

Infobae: ¿Ya pensó en su fórmula vicepresidencial?

S.F.: Todavía no.

Infobae: ¿Cómo manejará desde la Presidencia la pelea cazada con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero?

S.F.: Con revocatoria o no revocatoria, siempre hay que ir contra la corrupción y la corrupción llegó a la Alcaldía de Medellín y hay que combatirla donde esté.

“Alcaldía sin rumbo”: Sergio Fajardo lanza duras críticas contra Daniel Quintero por manejo de Hidroituango. Fotos: Colprensa

Infobae: ¿Por qué votar por la Coalición Centro Esperanza y por qué por Sergio Fajardo?

S.F.: Colombia no va a continuar por el camino que ha seguido en los últimos 20 años y que encabeza el presidente Duque, que es un mal Gobierno y nosotros significamos cambio. No solamente es un cambio, sino es un cambio serio, sereno, riguroso para obtener las cosas. No es un cambio desde la rabia, desde la improvisación, sino del rigor. Soy la persona que está en este momento de la vida preparada para dirigir a nuestro país. Tengo el espíritu para dirigir a Colombia en medio de todas las dificultades y me he formado y crecido, he aprendido, me he transformado y estoy listo para ser presidente de Colombia.

Infobae: Vimos su impase con un gota a gota en Magdalena, varios lo criticaron por no ofrecer opciones a ese trabajador informal, ¿qué hará usted en esa materia?

S.F.: Eso no fue ningún impase, es un accidente que pasa y me dice eso ahí. No es nada diferente a eso, en Ciénega, Santa Marta; además ese día me monté en un Mototaxi y el que manejaba quería ser matemático, pero yo he trabajado sobre la formalización, sobre la red de microcréditos, los centros de emprendimiento zonales, todo eso son alternativas que, conmigo como líder, hemos construido. Entonces, es una anécdota de una campaña.

Antes de terminar le diremos nombres o palabras y usted dirá lo primero que se le venga la cabeza al oírlos:

Iván Duque: Mal presidente.

Fico Gutiérrez: Lo conozco desde hace mucho tiempo.

Daniel Quintero: Llegó la corrupción a la Alcaldía de Medellín.

Claudia López: Una mujer controversial, inteligente, capaz, que todavía tiene tiempo para demostrar la dimensión de su trabajo en Bogotá.

Álvaro Uribe: La historia lo juzgará.

Pacto Histórico: Ya veremos.

Hidroituango: Un capítulo de la vida de nuestro país, una contingencia que por fortuna no se convirtió en una tragedia y deja la lección para aprender.

EPM: Una gran riqueza de la ciudad de Medellín, que hay que cuidarla y que en esta administración le han hecho un daño muy grande.

Ballenas: Unos seres muy pero muy bonitos, muy especiales.

Tibio: Una temperatura.

