“Hay que ponerle un tatequieto a las cortes”: John Milton Rodríguez, el pastor cristiano que busca ser presidente de Colombia

Oriundo de Cali y con unos cuantos períodos en el Congreso, John Milton Rodríguez lleva sobres sus hombres las banderas de la iglesia cristiana para ganar la Presidencia. Foto: Colprensa.

A ocho días exactos para que los colombianos salgan a las urnas a elegir al sucesor de Iván Duque Márquez en la Presidencia, el hoy senador de la República, John Milton Rodríguez, oriundo del Valle del Cauca y con las banderas de un importante sector religioso en el país, le contó a Infobae cómo planea ganar las elecciones y así convertirse en el siguiente jefe de Estado priorizando al modelo tradicional de familia e incentivando a la implementación de los valores que, según él, se han perdido en la sociedad colombiana.

Infobae: Candidato, ¿cómo analiza su panorama electoral?, las últimas encuestas le dan entre el 0.6 y 0.8 por ciento…

John Milton Rodríguez (J.M.R.): Las encuestas, digamos, en lo que a mí se refiere, he estado por encima de Luis Pérez antes de retirarse, de Enrique Gómez, de la misma Ingrid -Betancourt-. Lo que yo veo en las encuestas es que a los sectores no los logran identificar. En el Senado de la República, en el 2018, ni siquiera me ponían en las encuestas. Los expertos decían que no íbamos a sacar más de 30 o 40 mil votos porque no teníamos estructura política en el país y sacamos 465.000 votos.

He insistido mucho que las encuestas giran alrededor de una base de datos estática que simplemente cada cuatro años la consultan y obviamente ya tienen unos criterios y pareceres sobre los temas políticos donde no ingresan con facilidad nuevos liderazgos, a no ser que tengan una alta inversión de dinero en diferentes temas publicitarios

Infobae: Entonces, ¿sí cree que tiene posibilidades de ganar la Presidencia en primera vuelta?

J.M.R.: Yo creo que sí, porque le estoy hablando a un país no escuchado y a un país no tenido en cuenta. Yo sí aspiro a que tengamos una opción fuerte e importante en aquellos colombianos no escuchados. Hemos sido muy estigmatizados y totalmente excluidos por la política tradicional de este país, por los medios tradicionales de este país y obviamente por eso seguimos adelante en este proceso.

Infobae: ¿Considera que los ideales conservadores con los que busca ser presidente serán apoyados en un país que cada vez legisla de una manera más alternativa?

J.M.R.: Hay un proceso cultural que viene desde hace mucho rato. El trabajo que yo estoy haciendo es de formar conciencia, de retomar principios y valores que se han perdido en nuestra generación, donde parece que lo más importante no son los derechos equilibrados con los deberes, sino deseos traducidos en privilegios. Por eso el incremento en la violencia, en la depresión, en los suicidios, en la inseguridad, porque se han abandonado esos principios, esos valores y nos toca a nosotros ahora reconstruir un país que está destruido.

Hay agresión hacia un bebé, inclusive al sexto mes de gestación, sin ningún inconveniente, como si fuera un método anticonceptivo. Es decir, esa pérdida de valores, esa insensibilidad hacia la vida, esa intolerancia es una cosa desastrosa. Nos va a tocar hacer una gran reflexión de sociedad para poder restaurar principios y valores que permitan la permanencia de la familia y de la sociedad en el futuro, porque de lo contrario nos estamos autodestruyendo.

John Milton Rodríguez (Colprensa - Mariano Vimos)

Infobae: Ya que menciona el aborto, usted ha dicho que la Corte está usurpando al poder legislativo al decidir sobre la despenalización de la interrupción del embarazo. Sin embargo, ese tema pasó varias veces por el Congreso y, salvo las tres excepciones anteriores, nunca se llegó a ningún acuerdo, ¿por qué querer interferir desde el Ejecutivo si es presidente?

J.M.R.: Porque la Corte Constitucional, vía interpretación, está haciendo leyes en Colombia. Eso es un desorden constitucional y es un desorden contra el ordenamiento jurídico de Colombia. Ese tipo de sentencias carecen de fuerza de ley y el Gobierno nacional no tiene porqué reglamentar vía resolución o vía decreto ningún tipo de sentencia de la Corte Constitucional que no tenga el amparo de una ley de la República.

Han faltado pantalones en la Presidencia de la República para hacer cumplir la división de poderes y entre otras cosas, el Congreso de la República tiene la facultad de legislar en positivo o negativo. Aquí ha habido una manipulación y un irrespeto al ejercicio legislativo por parte de la Corte cuando le dice a la sociedad que el Congreso no ha legislado. También le han faltado pantalones al Congreso colombiano de hacerse respetar en su función constitucional. Lo que tenemos es ya casi una dictadura de cortes y de altos tribunales, que eso hay que ponerle un tatequieto. Como presidente yo seré muy fuerte en ese tema. Nunca me meteré en las instancias de la Corte ni el Congreso, pero tampoco permitiré que se metan en instancias mías.

El candidato presidencial de derecha colombiano John Milton Rodriguez, del partido Colombia Justa Libres (Free Fair Colombia), habla durante un debate presidencial en la Universidad Externado de Bogotá, Colombia, el 29 de marzo de 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Infobae: ¿Considera que el referendo contra el aborto que promulga le ha dado capital político a su campaña?

J.M.R.: Yo creo que sí, en el sentido de que nosotros hemos sido coherentes. Yo creo que la coherencia la reconoce el pueblo colombiano. Por ejemplo, perdió mucha credibilidad Federico Gutiérrez porque en principio se manifestó rechazando el aborto al sexto mes pero luego dijo que acataría lo que la Corte indicara sobre ese particular. Hay gente que, aunque digan que están con Fico, al final de la jornada no van a estar con él precisamente por esa incoherencia.

Infobae: Al igual que con el aborto, ¿si usted es presidente buscaría derogar los fallos de la eutanasia y el suicidio asistido?

J.M.R.: Totalmente. Así será, porque es un abuso contra el ciudadano que sufre. El sistema de salud colombiano ha sido irresponsable. Si tú ves la resolución del Ministerio de Salud que reglamenta el sistema de cuidados paliativos en Colombia tiene un mínimo de desarrollo de dos páginas. Pero si tú ves la abusiva resolución del Ministerio de Salud, la cual yo demandé ante el Consejo de Estado, frente al tema de la eutanasia, tú encontrarás que tiene un desarrollo de más de 60 páginas.

Esa incongruencia de un Estado que se lava las manos, que somete a la persona que sufre algún tipo de enfermedad grave, terminal y que en esa se le fue hasta la mano en la Corte Constitucional, aún en problemas de sentimiento, de depresión y todo eso para acabar con su propia vida, no genera ningún tipo alternativa seria. Yo como presidente le voy a meter el diente a eso.

Infobae: Cambiemos de tema. ¿A cuál candidato ve como su contendor político más fuerte?

J.M.R.: Tenemos en esta situación lo que para mí es un anti diseño de país como el que propone Gustavo Petro. La situación del comunismo o socialismo radical lo pueden disfrazar como quieran: metiéndole politiqueros promiscuos, hacen una cantidad de propuestas absolutamente incoherentes, atreverse a hablar de cambio y meter en su cuento que JEP para los narcotraficantes, meter en su cuento a personas que han estado en todos los escenarios políticos por conveniencia como Roy Barreras, Armando Benedetti y una señora tan cuestionada como Piedad Córdoba y el mismo señor Alfonso Prada. Y unas propuestas tan locas como por ejemplo un tren aéreo desde Buenaventura a Barranquilla, prometer la renta básica para 9 millones de personas cuando no hay dinero para cumplir con ese presupuesto.

El candidato presidencial de izquierda colombiano Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico asiste a su mitin de clausura de campaña antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Barranquilla, Colombia, el 21 de mayo de 2022. REUTERS/Carlos Parra Rios

-Infobae: O sea que ve a Petro como su competidor más directo… ¿Y a Fico?

J.M.R.: No estoy de acuerdo con Federico Gutiérrez porque Federico dice que él defiende la familia, que él defiende la vida, pero no es verdad, no es cierto: el estar de acuerdo en acatar la sentencia de la aplicación de la eutanasia o la aplicación del aborto al sexto mes, o inclusive decir que va a ampliar el tema de las parejas del mismo sexo para así reconocer el matrimonio igualitario. Esas incoherencias no las entiendo de los políticos, porque en una parte dicen una cosa para ganar adeptos y en otra parte dicen otra para ganar adeptos. Pero finalmente tienen una agenda que van sacando a lo último como para que la gente que ya dio su palabra de apoyarlos se sienta como con vergüenza de quitarles el apoyo en último momento. Eso no está bien y creo que es manipulación.

Infobae: ¿Y qué opina de los demás candidatos?

J.M.R.: Rodolfo Hernández dijo, por ejemplo, que iba a sacar el referendo para que la gente decidiera sobre el tema del aborto y ahora ya se volteó, dijo que sí estaba de acuerdo, habla de combatir la corrupción y no tiene ni idea cómo hacerlo, simplemente sale con un discurso de que le va a quitar la chequera a los políticos.

Con Enrique Gómez no comparto el tema de la legalización del tráfico de drogas. Sergio Fajardo es muy parecido en muchas cosas, a la larga, a los planteamientos que hace Federico, es una mezcla entre Federico y Petro.

En la imagen, los candidatos a la Presidencia de Colombia 2022: Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández

Infobae: Usted dice que difiere de Fico porque apoyará estrategias para las parejas del mismo sexo. ¿Qué haría en su gobierno en esa materia?

J.M.R.: Una persona puede tener una vida de convivencia con otra persona como quiera. En eso no se va a meter nadie en la intimidad y en la decisión personal de cada quien. Dos hombres pueden convivir, pero esos dos hombres no le pueden decir a la sociedad ‘voy a producir la extensión de la sociedad’. No se pueden comprometer con eso porque no tienen cómo comprometerse en extender la sociedad colombiana. Lo mismo que dos mujeres.

Me dicen que Fico Gutiérrez también defiende la adopción gay como si fuera un derecho de los adultos. La adopción es un derecho de los niños porque, dice la Constitución, que se privilegia el derecho de los niños por encima del de los adultos. En mi caso, que he sido muy claro, la adopción es derecho de los niños a tener un papá y una mamá, no tener dos papás o mamás y el Estado debe brindar ese acompañamiento.

Fico Gutiérrez

Infobae: ¿Qué responde a los líderes cristianos que aseguran que no se debe hacer política desde los púlpitos de las iglesias?

J.M.R.: Yo cuestiono a quienes lideran un pueblo y no le dicen la verdad de lo que pasa en Colombia y no les dicen los peligros tan terribles que están expuestos los hijos de sus congregantes. Cuestiono la indiferencia frente a un país que sufre y creemos que leyendo la palabra de Dios y orando vamos a resolver los problemas que tenemos en el país. Ha habido un cristianismo fanatizado y religioso encerrado en las paredes de la iglesia y le ha dado la espalda a la situación complicada del pueblo colombiano.

Infobae: Candidato, en la Biblia dice que la Iglesia es una sola, que no son los templos, sino las personas. ¿Cómo analiza la división del pueblo cristiano que apoya a Federico Gutiérrez como la iglesia de los Castellanos y la del MIRA y de otras congregaciones que lo respaldan a usted?

J.M.R.: Nosotros a nivel político respetamos que el MIRA es una organización independiente y nunca han estado con nosotros, igual que la Misión Carismática, que ha estado con el Centro Democrático, Cambio Radical. Con ellos nunca hemos contado. En mi trabajo no cuento con ellos porque tienen una política tradicional que nosotros no compartimos.

El Senador John Milton Rodríguez. Foto: Senado de la República de Colombia.

Infobae: Si lograron una adhesión para las legislativas, ¿por qué no una para las presidenciales?

J.M.R.: Porque la alternativa era en principio hacer unas coaliciones pero por temas internos de nuestro partido no tuvimos la forma de participar. Luego a mi, frente a unas cosas internas muy duras, que creo que todos se dieron cuenta, que finalmente pude ganar y vencer en esas situaciones tan difíciles con el Consejo Nacional Electoral no nos dio tiempo para llegar a acuerdos en el tema presidencial. Yo salvo al MIRA de esa responsabilidad porque es un tema de tiempo de nuestro partido y las situaciones que tuvimos que resolver nosotros.

Infobae: Ya se solucionaron los problemas ante el CNE de su candidatura, ¿al interior del partido se limaron las asperezas con Ricardo Arias, presidente de Colombia Justa Libres?

J.M.R.: Cuando fui al Senado de la República él estuvo ausente de mi campaña e igual está ausente de mi campaña presidencial, aunque le hemos invitado permanentemente y la verdad, no me ha hecho falta. Él pertenece a esa política rancia muy diferente a la que estamos haciendo nosotros.

Infobae: Usted es uno de los que propone legalizar el porte de armas. ¿No es un contrasentido con algunos de sus ideales cristianos, como el de no matarás, que se menciona en el Antiguo Testamento de la Biblia?

J.M.R.: Me han dicho que si se puede hacer un porte libre de armas y ‘no señor, hay que respetar que aquí en Colombia ya hay una ley que establece una regulación para acceder a las armas’. Aquí no puede haber porte libre de armas, tiene que haber una regulación.

El criminal sí tiene el arma y el ciudadano que está haciendo un trabajo de liderazgo social o un trabajo de desarrollo empresarial no tiene cómo defender su vida y su familia debe poder acceder a un arma pero bajo la regulación que existe en Colombia. Y lo que si no estoy de acuerdo es con el porte libre de armas, no lo comparto para nada.

Infobae: ¿Y usted cargaría un arma?

J.M.R.: La verdad no me gusta, pero yo soy un privilegiado entre muchos porque yo tengo un esquema de seguridad. Muchos colombianos no tienen esquema de seguridad, por eso yo digo que el Estado no alcanza a cubrir a todo el mundo para protegerlo como debe ser frente a la delincuencia.

Infobae: ¿Qué opina de que las iglesias paguen impuestos?

J.M.R.: Creo que se le desconocería su objeto social. La Iglesia como objeto social sí tributa. Las iglesias tienen que pagar el costo completo del IVA. Cuando una empresa le vende algo a la iglesia y le hace una retención en la fuente, la iglesia no tiene cómo descontar la retención porque como no vende productos entonces asume la retención en la fuente de otros productos y servicios. Además de esa carga tributaria que ella misma desarrolla por sí misma, ponerle un impuesto de renta es acabar la Iglesia. Es importante tener en cuenta eso y entender que el objeto social es diferente.

Infobae: ¿Qué importancia tendría para usted la implementación del acuerdo de paz? El partido Comunes ha denunciado que el actual Gobierno no ha hecho bien la tarea…

J.M.R.: Es vergonzoso que el Partido Comunes diga eso: politizaron la verdad, no han asumido sus responsabilidades, se pavonean como grandes congresistas del país cuando son grandes criminales de Colombia, cuando no han pagado absolutamente nada por el daño que le han hecho a Colombia.

Yo sí tengo el derecho a decirlo y hay que cumplirle a las víctimas. Yo como presidente me comprometo a hacer que las víctimas sean reivindicadas. Las víctimas deben de ser el centro del acuerdo y los mismos compromisos que el Estado tiene con las víctimas tienen que ser cumplidos. Con aquellos que se desmovilizaron de esa base guerrillera desatendida me voy a meter con toda para que tengan proyectos productivos que los ayuden a socializar. Si la JEP no funciona como debe ser, la buscaré reestructurar para que funcione.

Foto de archivo. El magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 10 de agosto, 2021. REUTERS/Nathalia Angarita

Infobae: ¿Cómo manejaría las protestas durante su eventual mandato?

J.M.R.: Escucharía más rápidamente la gente e iría a sus nichos originales, iría al tema de la salud donde están los médicos, iría dónde está sufriendo la gente, le cumpliría a los indígenas, a la Minga, a Buenaventura.

Infobae: ¿Va a seguir firme con su candidatura hasta el domingo?

J.M.R.: Sí, señor. Espero el voto de César el próximo 29 de mayo.

Infobae: ¿Descartado completamente renunciar?

J.M.R.: Nunca. Batalla que arranco, batalla que termino.

