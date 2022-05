Luis Díaz, las claves que lo convierten en uno de los grandes referentes de la final de la Champions League

Luis Díaz es una de las claves que tiene Liverpool para enfrentar al Real Madrid en la gran final de la Champions League. Foto: REUTERS/Phil Noble

Luis Díaz es el jugador colombiano que ocupa las portadas de los diferentes medios de comunicación en todo el mundo: ‘El Guajiro’ se ganó su lugar en el once titular de Jürgen Klopp, cuenta con el respaldo de la hinchada que en la previa corea su nombre y varias figuras del fútbol están encantados con su enorme talento. En cuatro meses el jugador nacido en Barrancas, La Guajira, pasó de ser el más reciente fichaje a una de las figuras del Liverpool que sueña con una revancha y cada vez está más cerca de cumplir su sueño.

“Estoy viviendo un sueño, lo había deseado y había trabajado para eso. Hoy en día que lo estoy viviendo no me la creo. Estoy disfrutando y aprovechando cada momento en este gran club e institución (...) A veces no me las creo que estoy viviendo estos momentos y sueños. Soy consciente de que estoy generando grandes cosas, no solo aquí, sino en Colombia por lo que estoy viviendo en Liverpool. Pero yo solo quiero seguir construyendo mi fútbol, mi vida, seguir creciendo a nivel futbolístico y como persona. Para que así los niños puedan seguir valorando estas cosas que se hacen, siguiendo mis pasos. Estoy muy feliz y ojalá podamos ganar la final”, afirmó Luis Díaz antes del partido en entrevista para ESPN.

El colombiano que aprendió a jugar en las canchas de tierra y polvo en Barrancas, como lo mencionó su padre, está a punto de disputar el título más importante a nivel de cubes en el viejo continente y en uno de los clubes más grandes e históricos de Inglaterra.

También puede leer: Luis Díaz va por la Champions League: colombianos en la gran final y cuántos de ellos han levantado la ‘Orejona’

Estas son algunas de las claves del colombiano que le permiten ser uno de los referentes en el campo de juego. Foto: Reuters/Carl Recine

Las claves que hacen de Luis Díaz uno de los referentes del Liverpool

Capacidad física y rápida adaptación

Para nadie es un secreto que una de las ligas más competitivas del mundo es la Premier League y a varios jugadores les ha costado llegar a este fútbol por su rapidez y fuerza. Sin embargo, tras ser firmado por el Liverpool, Luis Díaz no necesitó de tiempo de adaptación para acoplarse en el equipo de Klopp. El colombiano ha demostrado una enorme capacidad física, lo que le permite ser clave en defensa, recuperación y ataque. Otra de los aspectos a resaltar es su lectura de los juegos, entendiendo qué es lo mejor para el equipo y de esta manera ser más eficaz en el último cuarto de cancha.

Esto le puede interesar: “Oh, Luis Diaz”: la canción de los hinchas del Liverpool al colombiano se toma las calles de París en la previa a la final de la Champions League

Generación de juego ofensivo

El colombiano ha disputado 25 partidos con Liverpool, de los cuales ha marcado seis goles y ha realizado cinco asistencias, lo que demuestra que en un 40 % de los juegos en los que ha estado presente ha sido eficaz. El colombiano es uno de los futbolistas más regateadores en el último tramo de cancha, algo que es aprovechado por su velocidad para poder crear opciones directas de cara al arco rival, lo que le ha permitido ser una de las piezas claves en el tridente ofensivo conformado por Sadio Mané y Mohamed Salah.

Asociación con sus compañeros

Desde la parte defensiva saliendo con Van Dijk o Robertson, el colombiano ha permitido al equipo inglés tener más salidas por la banda izquierda. Su asociación directa en el medio campo con Thiago Alcántara o Henderson ha sido de gran importancia en el esquema táctico de Jürgen Klopp, lo que, a su vez, permite arrastrar con su velocidad a algunos defensores rivales. Finalmente, en ataque no solo ha realizado asistencias para Salah y Mané, también les ha permitido encontrar espacios a espaldas de los defensores rivales y creando opciones directas de cara al arco rival.

SEGUIR LEYENDO: