Epa Colombia habría ingresado con su pareja a una clínica de cirugía plástica

Fotografía tomada de Instagram @epa_colombia

Para los seguidores de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, uno de los grandes cambios que ha tenido, además de su forma de expresarse ante los medios de comunicación, ha sido su apariencia física, por lo que se ha sometido a varios retoques en su rostro para dejar de lado la imagen por la que se dio a conocer en las redes sociales, cuando su primer video se hizo viral.

En medio de las polémicas que protagoniza en Instagram, por las que constantemente forma parte de los titulares del entretenimiento por cuenta de los escándalos que la rodean y su vida privada, ha decidido hacerle caso a sus seguidores, quienes en repetidas ocasiones le criticaron la apariencia de su nueva pareja, Karol Samantha, para cambiar un poco su figura.

Si bien su nueva novia no ha sido bien recibida por sus amigos más cercanos, pues consideran que es una mujer que quiere aprovecharse del dinero y la fama que ha adquirido la empresaria, teniendo en cuenta que fue Diana Celis quien la acompañó en los momentos de mayor dificultad y DEMOSTRÓ realmente su verdadero interés por Daneidy Barrera.

En una reciente publicación del portal de entretenimiento ‘Rechismes’, el cual se encarga de difundir el contenido que comparten las celebridades en sus redes sociales, compartió un mensaje anónimo que que aseguraba que vieron a Epa Colombia y a su novia, Karol Samantha, ingresando a una clínica de cirugía plástica ubicada un exclusivo sector al norte de la capital.

Según la publicación, se desconoce el procedimiento que se habría realizado la novia de Epa Colombia, pero tuvo que llegar tomada de la mano de la empresaria por su incapacidad para caminar, lo que confirma que si estaría siendo mantenida por la dueña del más grande negocio de keratinas en el país.

“Acabo de ver entrando a Epa Colombia a una clínica de cirugía plástica llevando a control a su novia, vestían iguales…”, expresó la fuente anónima a la página de chismes, y agregó que estaba acompañada de sus escoltas quienes no dejaron que nadie se acercara a tomar fotografías del hecho.

Aquí el contenido completo de Epa Colombia :

Epa Colombia fue vista ingresando a una clínica de cirugía plástica con su novia, al parecer la pareja de la empresaria fue intervenida quirúrgicamente. Tomada de Instagram @rechismes

En vista de la información que compartieron en la página de chismes, los comentarios no tardaron en aparecer y fueron varios los usuarios de redes sociales quienes confirmaron sus sospechas de que la empresaria si estaría manteniendo a su novia, tal cual lo confirmó su mejor amiga, Yoli, conocida como ‘La Barbie colombiana’, cuando aseguró que la empresaria no quería trabajar por estar de paseo con Karol Samantha.

“¿Qué es eso?, está manteniendo a la mamá y al hijo de esa otra”, escribió Barbie en la conversación de WhatsApp con Diana Celis, a lo que la futbolista le responde: “Pues como no si ya no la deja trabajar y se la pasan viajando. Nada Barbi, a mí me duele ver todo eso por lo que aún siento y por lo que están haciendo con ella (Epa Colombia)”.

Otros de los comentarios que dejaron algunos internautas en redes sociales son: “para eso la tiene esa si le va a sacar hasta lo último y luego la deja”; “esa Samantha sí que se encontró su sugar mami”; “necesito una novia así”; “esta vieja solo sirve para mantener a las novias”; “¿dónde hago fila para ser la próxima novia?”, entre otros.

