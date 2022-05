Desafío ‘The Box’: “Me he sentido desprotegida y que no le importo al equipo”, Dani se desahoga con el equipo

Desafío The Box: Dani, de Beta, indicó a sus compañeros que se siente aislada, abandonada y siente que no le importa si sale o no de la competencia. Tomada de Canal Caracol en vivo.

Se acerca el cierre de un ciclo más en el Desafío ‘The Box’ y en esta oportunidad son las mujeres quienes buscan salvar su cupo en la competencia, de los dos primeros chalecos ya son portadoras Grecia, de Gamma, y Karol de Alpha.

Pero la convivencia no va bien en Beta, pues a pesar de que la noche anterior los ánimos estaban tranquilos, mientras Dani y Samir departían en un espacio de cuidado personal, la desafiante recordó el mal momento que vivió cuando Valkyria se sintió ofendida por un comentario que hicieron sobre una posible nominación a portar el chaleco de sentencia.

“Se nota que se ofendió, a mí no me gusta hacerme la que me voy a disculpar (…) yo he sentido ese rechazo por ellos, cuando vi que no querían sentenciar a una persona, me sentí atacada, como si les valiera culo que me sentencien y me pareció bárbara la cizaña de ‘Ceta’, que lo hizo por hacerme quedar mal”, expresó Dani.

Mientras Dani expresaba su inconformismo con Samir, en otro lugar de la casa Moisés y ‘Ceta’ conversaban al respecto y señalaron que su compañera quizás se siente opacada por las demás mujeres que son más fuertes y representan mayor seguridad para el grupo.

“Siempre en las pruebas difíciles tratamos de que se quede en la casa y se queda comiendo y cuando se hacen los comentarios que de verdad importan, no se lo toma en serio y se ríe mucho (…) que por lo menos apoye al equipo en las decisiones”, expresó Moisés.

Posteriormente, Dani se reunió con Valkyria, otra de sus compañeras de equipo y aprovechó para pedirle disculpas por su comportamiento, pues durante el ciclo se ha sentido aislada del equipo, desprotegida y afirmó que en algún momento de la competencia no les ha importado a sus compañeros si se va o se queda.

Sin embargo, este no fue el único episodio que vivió Beta, pues al momento de salir a la competencia y se ponían sus aditamentos, Stephanie y Moisés protagonizaron una discusión por culpa de unas medias que la participante había puesto a secar junto a sus tenis y fueron tomadas por su compañero de equipo, lo que molestó a la representante de los costeños.

Desafío The Box: Stephanie y Moisés protagonizaron una discusión por cuenta de unas medias que eran propiedad de la desafiante. Tomada de Canal Caracol en vivo

“¿Quién cogió mis medias? … estaban al lado de mis zapatos”, expresó Stephanie, se dirigió hacia Moisés y le indicó que estaban bien lavadas, pero el desafiante le respondió que estas eran de su propiedad, identificándolas porque estaban rotas: Allí interviene ‘Ceta’, líder del equipo y le dice que las suyas estaban sucias, para terminar con la discusión.

Inmediatamente, cuando escuchó la explicación de su compañero, Stephanie se devolvió y le indicó que las de ella también están rotas, a lo que Moisés le respondió nuevamente que son suyas, por lo que su compañera comienza a incomodarse aún más y se las rapa de las manos.

“Estas son las mías, si son por qué dices que no … Como estas que tengo aquí estén rotas, son esas, las tengo rotas hace tiempo y están secas, recién lavaditas”, expresó Stephanie.

Inmediatamente, la tensión se apoderó de la casa Beta y los otros integrantes señalaron que no era posible que se armó una discusión en torno a un par de medias y esto dañe la convivencia.

