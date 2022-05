Las “sorpresitas” que se ha llevado Jorge Rausch grabando ‘MasterChef Celebrity’

Foto: Instagram @Jorge.Rausch

Jorge Rausch se ha convertido en uno de los jurados más queridos en redes sociales y al que varios de los participantes le piden una “agarrada de cachete” para confirmar que sus platos están como le gustan al chef.

Sin embargo, son pocas las veces que interactúa con sus seguidores a través de redes sociales, porque prefiere mantener algunos temas de su vida en privado, pero esta vez decidió divertirse con los internautas por un momento. Para distraerse un poco de las tensiones que generan las grabaciones, abrió la popular caja de ‘preguntas y respuestas’ en la que le también le pidieron consejos de cocina y le dejaron algunos comentarios sobre su posición como jurado.

Los interrogantes de los internautas no tardaron en aparecer, pues al poco tiempo de haber abierto la dinámica, le preguntaron por su trabajo como jurado en el programa de celebridades: “¿les han salido pelos en la comida de MasterChef?”.

Ante el interrogante el chef respondió con su característico humor: “Sip (…) pero no son míos”

Y las preguntas siguieron llegando de parte de los curiosos internautas, quienes aprovecharon para sacarle unas cuantas carcajadas a Rausch, pues a pesar de su ya reconocida cabeza calva, bromearon y preguntaron su opinión sobre los champús caleños.

Casi que de manera inmediata, aseguró que no entendía por qué le formulaban este tipo de preguntas si él es clavo, tiempo después aclaró que estaba bromeando: “What? Si yo soy calvo”, fue la primera reacción del también jurado de ‘MasterChef Celebrity’.

Sin embargo, a los pocos segundos respondió de sinceramente la pregunta de su seguidor.

“Mentiras, amo demasiado el champús caleño, la lulada y el cholao, y las marranitas y los aborrajaos y el sancocho y las caleñas”, agregó.

Pero las preguntas sobre su problema capilar no terminaron ahí, pues los seguidores no perdieron la oportunidad de cuestionarlo sobre el tipo de acondicionador que utiliza. Teniendo en cuenta que el jurado del reality de cocina no tiene cabello, respondió de la manera más sincera posible que antes de aplicarse acondicionador, primero se aplica bloqueador solar.

“No, pero uso bloqueador solar primero para matizar la calva, exfoliante, un buen jabón facial y retinol”, concluyó.

El chef Jorge Rausch resolvió algunas dudas de sus seguidores con respecto al cuidado de su cabello, algunos olvidaron que es calvo. Tomada de Publimetro.

¿Existe rivalidad con Nicolás de Zubiría?

El pasado 9 de mayo, mientras se emitió uno de los capítulos de ‘MasterChef Celebrity’, los televidentes observaron una escena poco usual entre dos de los jurados, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch. Al ver que se acercaba el tiempo de entregar los platos y ninguno de los equipos tenía listas sus preparaciones, los chefs decidieron intervenir para apoyar a los cocineros en completar la prueba.

Ya al terminar la competencia y contar los votos de los 31 comensales, se decretó como ganador al equipo liderado por de Zubiría, lo cual generó una reacción inmediata en uno de sus colegas: “Nicolás va invicto… ya estoy mamado”, expresó Jorge Rausch.

La noticia hizo eco en varios medios de comunicación que titularon con una supuesta rivalidad entre los jurados, lo que no cayó muy bien en Rausch, quien aclaró a través de sus redes sociales lo siguiente:

“Nos amamos como hermanos. Que los medios baratos y de medio pelo sigan inventando historias de mala leche si quieren, nosotros nos queremos y nos divertimos ¡Allá ellos!”, escribió como descripción a un video en el que actuó como si le pegara una cachetada a Nicolás de Zubiría.

