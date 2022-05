Video: Greeicy Rendón enterneció las redes sociales con las primeras imágenes de Kai

Mike Bahía y Greeicy Rendón. Foto: Instagram @mikebahia

Luego de haber dado a luz, hace algunas semanas reapareció en redes sociales Greeicy Rendón, quien publicó unas breves historias contando cómo ha sido vivir esta nueva faceta como mamá y afirmó que se siente en “un callejón sin salida” y de paso, agradeció a sus seguidores por estar pendiente de su proceso de recuperación.

Sus seguidores vienen siguiendo su proceso desde que los rumores comenzaron a circular en diferentes portales de entretenimiento, así como los programas de chismes, que también han estado pendientes de cada una de sus apariciones para ver si comparte algo más de su experiencia y ver cada detalle del pequeño Kai.

Cabe mencionar que su primogénito nació el pasado 21 de abril y desde ese instante, los portales de entretenimiento y farándula se encuentran pendientes de cada movimiento que hace la nueva mamá, esperando que publique alguna imagen del rostro de su hijo, junto a Mike Bahía.

Sin embargo, ha decidido seguir la misma línea de parejas como J Balvin y Valentina Ferrer, así como de Camilo y Evaluna, quienes apenas han compartido unas cuentas imágenes de sus hijos de algunas partes de su cuerpo, como los ojos o sus tiernos piecitos, derritiendo de amor a sus fanáticos y a la espera de conocer el rostro de los bebés.

Su última aparición en redes se produjo a través de sus ‘InstaStories’ en las que apareció sujetando la manito de su bebé y también los seguidores pudieron apreciar los piecitos del niño.

Las imágenes han causado gran revuelo en redes, porque es la primera vez que la artista comparte imágenes de Kai, por lo que los fanáticos enloquecieron de ternura y no han dejado de enviarle comentarios positivos a la artista, que, además, acompañó con el tema musical ‘La matemática’, su nueva producción.

Aquí el contenido completo de Greeicy Rendón junto a Kai :

La cantante compartió las imágenes de los pies y las manos del pequeño

Las reacciones a la nueva aparición de Greeicy junto a Kai no tardaron en aparecer, y en el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ ya supera las 75.000 reproducciones y ha obtenido más de 5.600 ‘me gusta’ de los seguidores de la artista. En los comentarios no paran de echarles flores a la artista por compartir este momento y conocer un poco de Kai.

Otros de los más destacados son: “que cositas tan lindas”; “así somos las mamás, un día medio locas y al otro, llenas de amor”; “hermosos los piecitos de Kai”; “ella está viviendo uno de los momentos más hermosos que tenemos las madres”; “admiración total para ti Greeicy”, entre otros.

Greeicy Rendón siempre sintió que tendría un niño

No sobra decir que Greeicy siempre optó por referirse a su bebé en masculino y en múltiples ocasiones explicó el por qué lo llamaba de tal manera si desconocía su sexo.

“Soy muy honesta, no sabemos qué es, queremos esperar hasta ese día como pa’ guardar ese picante, pero yo no sé, yo le digo bebé, niño, siento energéticamente que es un niño … el caso es que no sé... siento esa energía y le empecé a decir niño, pero de pronto es niña o niñe”, comentó en enero pasado.

