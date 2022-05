Desafío ‘The Box’: alianza entre Beta y Gamma e inconformismo en Alpha dieron apertura a un nuevo ciclo

Gamma aceptó la propuesta de Beta de conformar una alianza para evitar la sentencia de las mujeres de los equipos en este nuevo ciclo. Tomada de Canal Caracol en vivo

Un nuevo ciclo dio inicio este martes en el Desafío ‘The Box’ y con este llegaron las alianzas con los equipos más fuertes. Este fue el caso de Beta, que según confirmó Moisés, uno de sus integrantes, habló con Maleja, de Gamma, para generar la estrategia que llevara a sentenciar de nuevo a una desafiante de Alpha.

“Yo quiero contarles a ustedes algo que pasó en las graderías, le comenté a ella (Maleja) mientras competían los muchachos a muerte, les dije al oído a ella y a Criollo que nosotros queríamos pensar en una alianza con ellos en este ciclo de chicas, para que lo consultara con su equipo y que la manera de confirmar el sí de la alianza era que aullaran como un perro tres veces”, expresó Moisés.

Mientras esto ocurrió en Beta, los integrantes de Gamma tuvieron la misma conversación, pero en esta oportunidad Criollo señaló, “hagámonos rogar, si el ladrido se lo podemos hacer, pero bien tarde o mañana en la mañana”, pero allí intervino Maleja y le indicó a su compañero que eso debía hacerse en la noche para que se entendiera que sí se aceptaba la propuesta.

Pero cada minuto que pasó mientras se tomaba la decisión fue crucial para la casa Beta, pues sus integrantes entraron en desesperación por conocer la decisión de Gamma. Al respecto, Stephanie afirmó: “yo creo que hay que esperar (…) y si no aceptan, pues nos vamos con toda contra ellos, porque si no aceptan se arriesgan y se están haciendo desear como le dice a uno la mamá, no tiene que estar preocupado porque los del miedo tienen que ser ellos”.

Después de un largo tiempo de deliberación en Gamma, finalmente los desafiantes decidieron aceptar la propuesta de Beta, que celebraron discretamente para no despertar sospechas entre los integrantes de la casa morada.

Ceta, capitán de Beta, afirmó que, “nos conviene tanto a nosotros como a ellos, solo necesitamos hacer todo lo posible por ganar la competencia porque igual Alpha va a ir con toda. Fíjense que Beto era un eslabón débil ahí y los tres que vayan ahorita de hombres son muy buenos, lo importante es que consolidamos la alianza”.

Sin embargo, este no fue el único tema que llamó la atención en el capítulo de este 17 de mayo, pues las integrantes de Alpha dieron su opinión respecto a lo que ocurrió con Tarzán, quien aseguró que no iba a competir, pero demostró todo lo contrario en el Desafío a Muerte, dejando por fuera a Beto.

“A mí me pareció injusto por todo el tiempo que tuvo para descansar en comparación de los demás chicos, incluso de Beto (…) él vino a ayudar al final del castigo, pero tiene que entender que no es solamente al final porque cambió de opinión y ya, sino que fue desde la noche anterior y uno ya no sabe qué es peor, si decir o no decir, porque se va poniendo bravo con uno y alza la voz que es el capitán”, puntualizó Alexa.

Beto, cumpliendo el castigo de Alpha mientras Tarzán durmió porque no competiría en el Desafío a Muerte. Tomada de Canal Caracol en vivo

Al día siguiente mientras desayunaban, Karina se encargó de manifestarle a Tarzán su inconformismo por la falta de apoyo en el castigo y fue respaldada por Okendo, quien mencionó: “hubo momentos en los que nosotros dijimos ‘no va a ir’ entonces hagámosle (…) nosotros nos echamos todo al hombro”.

Tarzán recibió los reclamos de sus compañeros durante el desayuno después del Desafío a Muerte. Tomada de Canal Caracol en vivo

Por su parte, Otto mencionó que si se ofendió con el capitán de su equipo: “si yo me hubiera ido estaría muy ofendido con Tarzán, porque dijo una cosa y luego salió con otra, yo si estaba muy ofendido”.

La respuesta de Tarzán estuvo cargada de indiferencia y sarcasmo, pues esto le dijo a sus compañeros: “yo pensé las consecuencias también, si ya había dado mi palabra, pero bueno que sea lo que tenga que ser (…) la idea es que si me sacan, que me saquen compitiendo”.

