“No fue la manera de solucionar”, líder social no quiere recibir más ayuda de Aida Victoria Merlano

Cristian Córdoba, líder social del Chocó habló del conflicto que generó entre Aida Victoria Merlano y él por unas presuntas difamaciones en contra de la influenciadora. Tomadas de redes sociales @aidavictoriam y @cristiandavidcordoba80

El pasado 11 de mayo Aida Victoria Merlano señaló públicamente al líder social Cristian Córdoba de haber hecho malos comentarios en so contra después de algunos conflictos por convivencia.

“Apoyé a la fundación, apoyé a los muchachos y lo apoyé a él de corazón como para que se ponga a hablar de la gente y a decir que yo lo ayudé por rating (…) y sobre todo a decir que lo mandé para la mierda cuando aún estando emputada con él e igual le iba a pagar la universidad”, aseveró la hija de la excongresista.

Aunque en ese momento la influenciadora reveló que no le retiraría el apoyo para terminar sus estudios de Derecho, los planes de Merlano cambiaron días después y a través de sus redes sociales expresó que no lo quería volver a tener cerca.

Este 17 de mayo, en entrevista con Semana, Cristian Córdoba habló de los motivos que lo alejaron de Aida Victoria Merlano y también dejó muy claro que no quiere volver a recibir ningún tipo de ayuda de parte de ella, pues señaló que: “no fue la manera de solucionar, todo públicamente, emocionalmente no me hace sentir bien”.

Otro de los aspectos que resaltó el líder social en entrevista con Semana fue el hecho de que jamás pensó que las personas con las que habló en su momento acerca de lo que estaba viviendo con Aida Victoria Merlano se contactaran con ella para contarle los pormenores.

“No entendí por qué estas personas tomaron la decisión de quererle escribir a ella, independientemente de todo, fui sincero al confesarle que jamás dije que había tenido relaciones sexuales con ella”, agregó Cristian Córdoba a su relato a Semana.

El joven que nació en Bogotá y fue criado en el Chocó, comentó que cuando se enteró de todo lo que estaba pasando con su benefactora se encontraba en la Comuna 13 de Medellín junto a su familia y a través de redes sociales recibió mensajes en los que le decían “traidor” o “desagradecido”, además, agregó que ha pasado varias noches desvelado y días sin poder comer bien.

Finalmente, Córdoba agregó a su relato que en vista de todo lo que ocurrió con Aida Victoria tomó la decisión de alejarse completamente y terminar de la manera más sana la relación que existió entre los dos y más después de que ella expresó públicamente que no lo quería por ningún motivo cerca de su vida.

“Le agradecí obviamente porque siento que todos merecemos una segunda oportunidad (…) en este momento quiero tratar de seguir mi camino solo, pero esta vez quisiera seguir adelante con el apoyo de mi familia, buscar cómo trabajar, emprender y seguir adelante en todo esto”, puntualizó Córdoba.

Y concluyó: “más que rechazar es tratar de entender que a ambos nos afecta, mi familia se ha visto perjudicada por los señalamientos y es mejor empezar desde cero con todo esto, siento que ha sido muy difícil, no la culpo a ella por hacer el video, pero cuando hay rabia actuamos de cierta manera y mi error fue haber confiado en otras personas”.

