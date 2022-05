Video: “Me atormentan estos huequitos”, Laura Acuña está preocupada por la pérdida de cabello

Laura Acuña confesó que le atormentan unos huecos que están formándose en su cabeza, problema que quiere solucionar urgentemente. Tomada de redes sociales.

Laura Acuña, quien recientemente habló de su futuro en la televisión tras las especulaciones sobre su salida del Canal Caracol y su despida de ‘Sábados Felices’, por las que aclaró que todo se debe a su regreso a la presentación de ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz Senior’, hizo una fuerte revelación a través de sus redes sociales.

Resulta que la presentadora debe hacer cambios de look bastante drásticos en los que ha pasado de lucir una cabellera con visos rubios a un castaño oscuro, además de la plancha, el secador y otros tratamientos para lucir siempre bella frente a las cámaras, lo que le ha comenzado a pasar cuenta de cobro.

Así lo relató para sus seguidores de Instagram: “les voy a contar mi problema y mi reciente descubrimiento, imagínense que (…) cuando yo me hago a veces una colita de caballo o cogerme el pelo, me atormentan estos huecos que tengo y necesito solucionarlos urgentemente, se ve que hay pedazos que no tienen pelo”.

Pero Laura Acuña no es la única celebridad que ha padecido los problemas de la alopecia, pues el pasado 1 de junio de 2021, Luisa Fernanda W confesó a través de sus redes sociales que sufrió de esta enfermedad que tanto acompleja.

Le puede interesar: Millonaria recompensa a quien dé información sobre el ingeniero Andrés Camilo Peláez, desaparecido en Antioquia

La imagen, de acuerdo con el mensaje de la influenciadora, fue tomada hace más de dos años, un 5 de febrero de 2020 y compartida con sus seguidores durante el confinamiento causado por la pandemia. Muchos de los usuarios de redes sociales atribuyeron su problema tanto los constantes cambios de look como al estrés que pudo sufrir por cuenta del encierro.

“Miren el después, todo el pelo nuevo que me ha nacido (…) Ahí lo pudieron ver, prácticamente me estaba quedando calva, por eso le tengo tanta fe a los productos que yo les recomiendo para el pelo. O sea, esto no es un juego, crece mucho pelo”, explicó Luisa Fernanda.

Esto es una muestra más de lo que afirmó la paisa y es que cada vez quiere mostrarse más natural.

“Yo amo los filtros, pero casi no los uso. De hecho, tengo dos, pero casi no los utilizo porque ya tengo la boca suficientemente grande como para ponerme filtros que me hagan ver así y no me gusta que a toda hora me vean con el pinche filtro, y los estoy acostumbrando bastante a que me vean así (desmaquillada), pa’ cuando me vean maquillado (digan): - como ay, se maquilló”, concluyó la creadora de contenido.

Aquí el contenido completo de Laura Acuña :

La presentadora compartió la angustia que le generan algunos espacios en su cabellera

¿Qué es la alopecia?

Según el portal de la Clínica Universidad de Navarra, la alopecia es la pérdida anormal del cabello, por lo que el término se considera un sinónimo de calvicie. Puede afectar al cuero cabelludo o a otras zonas de la piel en la que existe pelo, como las pestañas, axilas, región genital y barba. La alopecia se puede clasificar en dos grupos: las alopecias cicatriciales, con destrucción del folículo piloso y, por lo tanto, irreversibles, y las formas no cicatriciales, que son potencialmente reversibles.

La manera más frecuente es la alopecia androgénica, también llamada alopecia androgénica o calvicie común, que es responsable del 95 % de los casos.

SEGUIR LEYENDO: