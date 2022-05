Con supuesto video íntimo que se filtró en internet querían extorsionar a Sebastián Yatra

(Foto: Instagram/@sebastianyatra)

Desde hace varias semanas ha rondado en redes sociales un video íntimo, cuyo protagonista se presume sería Sebastián Yatra. Y aunque el cantante colombiano ha sido enfático en aclarar que no tiene nada que ver con dicho contenido, sino que se trata de un hombre idéntico a él, en horas recientes volvió a ser cuestionado por la misma razón.

Todo sucedió tras su arribo a la Ciudad de México, donde varios periodistas aprovecharon que el músico de 27 años llegó al país para preguntarle de primera mano qué pensaba al respecto y, un poco apenado por la confusión, afirmó que incluso a él le pareció increíble ver la gran similitud que tiene con el sujeto de la grabación.

“Sí me parezco un montón, yo hasta lo dudé”, declaró.

Posteriormente, Sebastián Yatra confesó que toda esta situación desencadenó en un intento de extorsión, por parte de un desconocido que le escribió a su equipo para pedirle dinero a cambio de no publicar las imágenes íntimas en redes sociales. Sin embargo, esta persona no logró su cometido porque amenazó a quien no tiene nada que ver.

“De hecho me escribió mi manager, Paula, que el día anterior le habían mandado un e-mail, tipo: ‘oye, tenemos el video de Sebastián, si lo quieres páganos tanta plata porque ya está regado, pero podemos ayudarle”, aseveró.

Por último, al intérprete de ‘Tacones rojos’ y ‘Dos oruguitas’ la prensa mexicana le preguntó si en algún momento se había grabado teniendo relaciones íntimas, a lo cual respondió que es un “tipo precavido” y jamás lo ha hecho.

De igual manera, dejó saber que sus fanáticas le han estado pidiendo la cuenta de Only Fans y, por sorpresa para muchas, aseguró que debía hacer una muy pronto.

Esta no es la primera vez que Yatra se refiere al video en cuestión, pues hace varios días mostró su reacción al momento en que lo vio y cómo bromeó con algunos de sus amigos sobre este contenido.

Sebastián Yatra aclara a los medios de comunicación que no es él quien sale en un video que anda circulando en las redes

Lejos de esta polémica, Sebastián Yatra atraviesa por el mejor momento de su carrera, al menos hasta ahora, pues además de los millones de reproducciones que acumulan sus canciones en las plataformas digitales de música, en la pasada gala de los premios Oscar se convirtió en el primer colombiano que canta durante el evento.

Aunque en algún momento los nervios pasaron factura al cantante colombiano, su presentación de la canción ‘Dos oruguitas’, escrita por Lin-Manuel Miranda y nominada a la mejor canción original de la noche, conmovió a los asistentes al Dolby Theater de Los Ángeles y a los millones de fanáticos del séptimo arte que vieron la cinta en el mundo.

Y es que varios usuarios en redes sociales se percataron de que al cantante le temblaba la mano con la que sostuvo su micrófono durante el pequeño concierto; pero a pesar de la ansiedad y la emoción, fue una de las presentaciones más aplaudidas en la ceremonia de la edición 94 de los premios de la Academia.

“Me va a tomar un tiempo asimilar esto… Gracias a todos los que me acompañaron hoy, gracias Colombia, gracias Disney, gracias Lin-Manuel, Gracias ‘Encanto’… GRACIAS DIOS”, escribió como descripción a una publicación, en la cual añadió un video donde se observa cómo llora de emoción aferrado a una silla, luego de su presentación en los premios más importantes del cine.