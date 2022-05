Alejandra Azcárate y su esposo atraviesan por una crisis matrimonial, tras escándalo de la ‘narcoavioneta’

Imagen: Captura de pantalla Noticias RCN

Hace poco menos de un año, Alejandra Azcárate se convirtió en protagonista de un fuerte escándalo, luego de que la Policía Nacional incautara 446 kilos de cocaína, los cuales eran transportados en una avioneta vinculada a la compañía Interandes Helicópteros S.A.S., de la cual era socio su esposo Miguel Jaramillo.

Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo para que la presentadora y actriz hablara sobre las consecuencias que le dejó la polémica, de la cual ella y su pareja se han desvinculado en varios momentos.

Y aunque pareciera que la peor parte del problema ya la hubieran superado, lo cierto es que todavía hay una herida abierta que no sana, pues desde entonces atraviesan por una dura crisis matrimonial.

Así lo revelaron Alejandra Azcárate y Miguel Jaramillo en entrevista con el programa ‘Los informantes’, del canal Caracol, en la cual también contaron que estos inconvenientes de pareja parecía que no iban a ser superados, pues incluso decidieron separarse y así estuvieron durante varios meses.

En medio de la su charla con dicho programa, el empresario aseguró entre lágrimas que no puede pedirle perdón a su esposa, teniendo en cuenta que no hizo nada malo. No obstante, sí le da las gracias por el apoyo incondicional y por mantenerse a su lado en los momentos más difíciles de su vida.

“Mi corazón y mi lealtad siempre han estado con él”, comentó ‘La Azcárate’, previo a mencionar que a pesar del tiempo que duró separada de Jaramillo, nunca pensó en acabar con su matrimonio definitivamente.

Mientras tanto, al interrogante de si seguirán juntos o están pensando en divorciarse, la también comediante respondió que “no ha encontrado a nadie peor que él” y lo abrazó inmediatamente, lo cual dio a entender que ambos están dando todo de sí mismos para recuperar la relación.

En otra parte de la entrevista con ‘Los informantes’, Alejandra Azcárate se refirió a los contratos publicitarios que perdió a raíz del escándalo de la ‘narcoavioneta’, pues aunque muchas marcas decidieron respaldarla, la gran mayoría le dio la espalda.

“Yo era imagen de nueve marcas publicitarias, me cancelaron siete contratos. Conmigo se quedaron solo dos marcas. La presidente de una de esas marcas me dijo ‘te estoy llamando de otro número porque por orden de mis jefes no me puedo comunicar contigo ni siquiera por WhatsApp”, añadió.

De hecho, hace poco la mujer arremetió a través de redes sociales en contra de algunas “oportunistas” que no han desaprovechado el momento para tomar el lugar que dejó libre con algunas marcas.

“Hace algunos meses a mí me tocó enfrentar una situación muy complicada, unas circunstancias bastante adversas que para nadie son un secreto y eso, a su vez, trajo unos efectos colaterales. Yo venía trabajando como imagen de una marca y debido a todo lo que me sucedió ellos pensaron en la posibilidad de contratar, al menos temporalmente, a otra persona porque no sabían qué iba a pasar conmigo”, aseveró.

Fue entonces cuando, según Alejandra Azcárate, dicha compañía decidió comunicarse con la presentadora Laura Acuña y con Gabriela Tafur, señorita Colombia 2018, quienes manifestaron que si la propuesta era para reemplazar a su amiga no la aceptarían.

Gracias a esta respuesta, ‘La Azcárate’ resaltó a sus dos amigas, pues asegura que ellas demostraron “un colegaje” que por estos días “es muy escaso” y, de paso, mostró su desagrado por quienes sí decidieron aceptar el trabajo.