Federico Gutiérrez afirma que “abrirá la puerta al diálogo con el ELN”

Federico Gutiérrez, el candidato de Equipo por Colombia, habló acerca del cese al fuego del Ejército Nacional de Liberación (ELN) y manifestó que no descarta iniciar diálogos con la guerrilla si logra llegar a la Casa de Nariño.

“Yo siempre recibo bien todo cese al fuego, porque significa que no existirán muertes, que no asesinarán más soldados, ni más policías, que no secuestrarán, que no extorsionarán como lo han hecho siempre”, señaló Gutiérrez.

En desarrollo...

