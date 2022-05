El ELN anunció cese al fuego durante la próxima jornada electoral

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) manifestó su intención de reestablecer diálogos tras conocerse al nuevo presidente de Colombia. Foto: AFP

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que declarará un cese de hostilidades en el marco de la primera vuelta presidencial en Colombia. A través de un comunicado, el grupo armado ilegal señaló que la medida tiene como objetivo que la ciudadanía pueda ejercer su derech al voto “en tranquilidad”.

La guerrilla señaló que la medida iniciará a las 0:00 horas del próximo miércoles 25 de mayo y se extenderá hasta las 24:00 del viernes 3 de junio. El ELN precisó que el cese al fuego “solo cubre a las Fuerzas Militares y de Policía del gobierno; nos reservamos el derecho de defendernos en caso de ser atacados”.

Además, el grupo armado señaló que está dispuesto a entablar nuevas conversaciones con el Gobierno Nacional cuando se conozca al nuevo presidente de la República: “El Ejercito de Liberación Nacional está dispuesto a reanudar diálogos con el gobierno del Presidente que resulte electo en las próximas jornadas electorales”.

Puntos adicionales que abarca el comunicado del ELN:

En otros de los apartados de la comunicación, la guerrilla señaló la importancia de “buscar alternativas” al conflicto por el bien del pueblo colombiano. “La paz no se trata de esas componendas entre la oligarquía, sino buscar alternativas para todos los colombianos. Que se abra un diálogo donde se permita que las mayorías sean escuchadas, se atiendan las reivindicaciones negadas; se analicen las necesarias transformaciones que pueden hacen de Colombia un país verdaderamente democrático”.

“Un proceso de paz con el ELN es la mejor oportunidad de abordar asuntos prioritarios para el país como lo son: la corrupción, los asesinatos de dirigentes sociales y el narcotráfico”, apuntó la organización al margen de la ley.

En otro fragmento, estos indicaron que “el ejercicio de gobernar no puede ser entendido como la oportunidad de robar, sino de servir. La lucha política no puede ser confundida con la práctica recurrente del exterminio de los luchadores sociales o políticos. El asunto del narcotráfico no puede seguirse esquivando como hasta ahora o continuar repitiendo los fracasos de usar glifosato y la represión contra los cultivadores de coca, mientras los grandes capos siguen enriqueciéndose”.

Por último, la guerrilla indicó que cuenta con una “propuesta integral” para identificar a los grandes capos del narcotráfico en el país, y por ello, consideran que es esencial que “se conforme la Comisión Internacional para que realice dicha verificación empezando con el ELN, para que constate si estamos involucrados o no; y en dicho proceso formulemos salidas de fondo; soluciones, no pretextos para seguir encubriendo este negocio tan lucrativo, como necesario para el Estado”.

En los últimos meses, uno de los temas tocados en la agenda de los candidatos presidenciales ha sido, precisamente, el retomar los diálogos con el ELN. Gustavo Petro, por ejemplo, ha señalado que se debe entrablar tales conversaciones con las “lecciones aprendidas del Acuerdo de Paz con las Farc”. Entretanto, Federico Gutiérrez declaró hace un par de semanas su intención de sentarse con esta guerrilla, pero siempre y cuando demuestren “voluntad de paz”.

“Yo sí impulsaría unos diálogos, pero el ELN tiene que demostrar su voluntad de paz. El ELN se tiene que comprometer con los colombianos en abandonar el narcotráfico, tiene que dejar de asesinar a la población civil, tiene que dejar de secuestrar, de extorsionar, la minería ilegal”, manifestó en entrevista con Noticias Caracol.

Por otro lado, el candidato Rodolfo Hernández ha planteado la opción de incluir al ELN en el Acuerdo de Paz con las Farc mediante un otrosí. Bajo esta estrategia, no se instalarían mesas que impliquen diálogos prolongados y sin soluciones.

