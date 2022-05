‘Radialismo mágico’, el documental que narra el papel de los niños en la radio colombiana

BOGOTÁ, 26 de abril de 2022- El canal educativo de RTVC Sistema de Medios Públicos, ‘Exploremos’, que se puede seguir a través de la web de Radio Nacional de Colombia y en TDT, completó un año, y lo celebra con un nuevo proyecto: ‘Exploraneta’. (Colprensa).

Desde la segunda mitad del siglo XX, las radios comunitarias en las regiones se han convertido en elementos fundamentales, no solo de la difusión de contenidos locales y nacionales, haciendo el papel de puente entre una vereda con el resto del mundo, sino también de la educación de cientos de niños y niñas que no tienen fácil acceso a una escuela. Asimismo, no han sido pocos los espacios donde los menores se apropian de la ‘caja mágica’, y es precisamente ese hecho el que quiere resaltar el documental ‘Radialismo mágico’.

Este metraje, realizado por RTVC Play, muestra la manera en que los niños se han tomado los espacios radiales públicos para su desarrollo, abriendo la puerta para que más generaciones hagan parte de estos proyectos territoriales. Asimismo, destacan algunas de las cualidades que ellos le han impregnado a estos procesos, como la creatividad a partir de su imaginación y la curiosidad misma por aprender.

De hecho, en esta misma plataforma hay un podcast dedicado a los avances de varios menores en función de conectar a varias generaciones en un mismo viaje sonoro. Desde Radio Sutatenza hasta Colorín Coloradio, la pieza tanto de audio como el metraje mismo rememora cada una de estas cadenas.

En detalle: así se desarrolla el documental

En primera instancia, el formato inicia desde innovadoras iniciativas como el radio teatro infantil que surgió y tuvo auge en los años 40, así como otros espacios similares a ‘Salgamos a recreo’, hasta pasar por Sutatenza y el impacto que generó en el campo colombiano a nivel educativo. Ahora, con respecto a la narrativa, esta se construye a partir del relato centrado en una radio que combina el pasado y el presente, pero con visiones futuristas.

Además, fueron realizadas entrevistas a niños que participan en el sistema de radios públicas, expertos del periodismo radial y diferentes artistas con el fin de mostrar el alcance de los talleres en estos canales y que involucran a esta población, incluyendo los realizados en emisoras como Radiónica.

Por otro lado, el documental deja como enseñanza la importancia del apoyo que deben tener los niños involucrados en estas iniciativas con los adultos y generaciones anteriores, así como la comprensión que tienen ellos sobre sus contemporáneos a través de diálogos de saberes. Espacios como el hogar, la misma radio y la escuela se convierten en ideales para este intercambio de conocimiento bidireccional.

El lanzamiento de ‘Radialismo mágico’ será este sábado 14 de mayo a través del canal educativo de la Radio Nacional, desde las 10 de la mañana en una transmisión especial. Asimismo, estará disponible en el Sistema de Medios Públicos, incluyendo su página web, y en complemento, en este mismo sitio reposan los podcast hechos por esta iniciativa creada de la mano de Esmeralda Ramírez y Leonel Vásquez, quienes destacan la importancia de visibilizar el papel de los niños en el desarrollo de planes que involucran la escucha de sus voces.

Para ellos, además, “el primer paso es comprender la escucha como un acto de apertura a un semillero de posibilidades para la reflexión y la comunicación. Es de vital importancia promover narrativas entorno a las emociones, pensamientos, y sensaciones, dejar que los niños expresen lo que guardan en su interior”, añadiendo también a la Radio Nacional que se debe replantear el silencio exigido a los niños durante muchas generaciones.

