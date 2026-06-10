Carla Giraldo ya tendría proyecto luego de ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

Carla Giraldo confirmó el regreso del "reality show" para su cuarta temporada en 2027 - crédito @carlagiraldo/Instagram

La llegada de La casa de los famosos a la parrilla de la televisión colombiana fue uno de los momentos más destacados en la historia reciente del medio. Con tres temporadas realizadas, parece tener asegurado su lugar en la franja prime time del Canal RCN, en su eterna puja con Caracol Televisión por ser el número uno del rating.

En ese periodo, Carla Giraldo se transformó en uno de los rostros del formato. Aunque inicialmente se esperaba que fuese la fórmula de presentadoras junto a Cristina Hurtado, la salida de esta antes de la segunda temporada llevó a la suma de Marcelo Cezán, con el que se ha mantenido desde entonces.

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Tras el final de la tercera temporada con la victoria de Alejandro Estrada, la presentadora confirmó en la gala final el regreso del reality show para 2027. Pero mientras llega el momento de reunir a las celebridades para ese momento, la antioqueña ya tendría en marcha planes para retomar la actuación.

Carla Giraldo estaría de regreso en la actuación antes del inicio de la cuarta temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @carlagiraldo/Instagram

Así lo dio a conocer el presentador Ariel Osorio en el programa La Corona TV del Canal Uno durante su sección “la joya de la corona”, en la suele revelar la información más destacada de cada emisión. En un principio, Osorio explicó que la intención de RCN es retener a Giraldo como uno de sus talentos más importantes, motivo por el que la tendrían establecida como”una de sus cartas muy fuertes". Por ese motivo, una vez terminó La casa de los famosos Colombia, se enroló en una nueva producción del canal, protagonizada por Víctor Mallarino y Geraldine Zivic.

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“Lo curioso es que va como actriz y no interpretará a ningún personaje, va a ser de sí misma, de Carla Giraldo. Un cameo en el que va a aparecer como ella misma dentro de la historia de esta comedia que se llama Debo, luego existo”, apuntó Osorio. Una vez concluya su participación en dicho proyecto, se espera que Giraldo retome su lugar como presentadora en el reality show, según comentó el presentador en el programa de entretenimiento.

Carla Giraldo haría un cameo como ella misma en una futura producción protagonizada por Víctor Mallarino y Geraldine Zivic - crédito @carlagiraldo/ Instagram

Cabe recordar que Giraldo apareció luego de las grabaciones de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia en la serie de Netflix La primera vez, y al año siguiente volvió a tener una aparición actoral, en otra serie de la plataforma de streaming: La huésped.

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No obstante, Osorio dejó en el aire la posibilidad de que la confianza de RCN en Carla Giraldo se pueda extender más allá, apuntando a reestructuraciones en la parrilla de programación que estarían en marcha. “Salen algunos programas de los unitarios, pero llegan otros. Y seguro que Carla Giraldo estará dentro de las cartas que se están cocinando para estar frente a ustedes presentando también, no solamente La casa de los famosos, sino otros proyectos", apuntó, sin dar detalles adicionales.

Carla Giraldo habló de su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia’

Carla Giraldo consolidó su fórmula en 'La casa de los famosos Colombia' con Marcelo Cezán, tras la salida de Cristina Hurtado luego de grabar la primera temporada en 2024 - crédito @carlagiraldo/Instagram

Durante su paso por el pódcast Realidades Ocultas, la antioqueña contó algunos detalles de los conflictos que mantuvieron ambas presentadoras durante el primer semestre de 2024.

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“No nos la llevamos bien y eso se notó al aire. Y creo que ni siquiera por ninguna de las dos. Ella siempre quiso su espacio y está bien. Ella no se sentía bien, tal vez, de estar al lado de una persona que al final era muy amateur en ese momento y que no le podía brindar mucho, a pesar de que tuvimos ensayos y tuvimos una previa”, reconoció.

Giraldo manifestó que cuando se tomó la determinación de que ambas aparecieran por separado en distintos momentos de la emisión central, eso tuvo consecuencias en la manera en que se percibía el programa. “Cuando nos dividen el espacio, se hace un programa diferente. Se hace un programa donde mandamos a VTRs todo el tiempo y ese no era el programa, ese no era el formato. Pero funcionó”, dijo.

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Carla también dio detalles sobre cómo cerraron ambas este ciclo. “Al final tuvimos una charla y una conversación donde ella se acercó y hablamos. Tal vez limamos las asperezas, tal vez no, nunca nos la llevamos. Y por más que lo intentamos, no tuvimos afinidad y está bien también. No tenemos que tener afinidad con todo el mundo, pero logramos hacer nuestro trabajo”, apuntó.

Pese a todo, Giraldo no dejó de reconocer los puntos positivos de su fórmula con Hurtado. “Me dio momentos virales, seguramente yo a ella. Me hizo más fuerte y me hizo aprender y me hizo querer ser igual de disciplinada a ella. Mira, yo he visto gente disciplinada y Cristina. Y de verdad se lo aplaudo y se lo aprendí”, manifestó.

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