“Nunca he tenido ningún tipo de participación indebida de política”: alcalde de Ibagué le responde a la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación confirmó en la noche del martes la suspensión provisional de los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero, y de Ibagué, Andrés Fabian Hurtado, por su “presunta y reiterada intervención en política” en medio de la campaña presidencial que se adelanta en Colombia.

Ante este anuncio de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, en el que se confirmaba la apertura de una investigación y de una posible sanción a los funcionarios por su intervención en política, a menos de un mes que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, el mandatario de la capital de Tolima aseguró: “nunca he tenido ningún tipo de participación indebida de política”.

“Ante el pronunciamiento de la procuradora General de la Nación, me permito manifestar que soy un hombre absolutamente respetuoso de la institucionalidad. En mi actuar como funcionario público y más aún como alcalde de Ibagué siempre he sido y seguiré siendo responsable de mis actos y por mis actuaciones. Quiero ser claro ante los ibaguereños y ante todo Colombia, nunca he tenido ningún tipo de participación indebida de política”, aseguró el funcionario a través de un video que compartió en redes sociales.

El mandatario de la capital de Tolima se pronunció frente al Pronunciamiento de suspensión provisional de la Procuraduría

En ese sentido, indicó que se encuentra trabajando con el equipo jurídico para adelantar las acciones legales pertinentes y de esta manera hacer “respetar el mandato legal y constitucionales” que le fue delegado en las urnas, y concluyó que tenía la “absoluta tranquilidad que seguiremos trabajando por la Ibagué de progreso y oportunidades”, negando por completo su participación en política.

Esta decisión del Ministerio Público ha sido entendida por algunos sectores como un acto de equilibrio en el que el órgano de control penalizó a Quintero por su presunto apoyo al líder de oposición y candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y a Hurtado por hacerlo lo mismo con el exalcalde de Medellín y aspirante a la presidencia del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, sin embargo, la Misión de Observación Electoral (MOE) había denunciado la intervención del mandatario tolimense desde hacía dos meses.

El anuncio de la procuradora Cabello se produjo un día después que que el alcalde de Medellín publicara un video en su cuenta de Twitter que se entendió como un apoyo a la campaña del líder de oposición y candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, en el que aparecía en un automóvil moviendo la palanca de cambio y diciendo: “El cambio en primera”, trino en el señalaba “¿Quién me sigue? #ElCambioEnPrimera”.

Sin embargo, las declaraciones de Hurtado, que fueron entendidas como un apoyo al candidato del Equipo por Colombia se conocieron desde el pasado 13 de marzo en medio de las elecciones legislativas en el país en las que, minutos después de ejercer su derecho al voto, aseguró que había votado por las consultas internas, sugirió que había votado por Federico Gutiérrez: “Yo me identi...fico”.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) en Tolima denunció la presunta participación en política del alcalde de Ibagué el pasado 15 de marzo, reiterando su postura en algunas entrevistas en la que señaló: “yo me rati…fico”, a pesar de esto, la Procuraduría solo se pronunció dos meses después.

