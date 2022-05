Esto son los jugadores que encabezarán la convocatoria de la selección Colombia ante Arabia Saudita

Luis Diaz del Liverpool haría parte de los convocados para el juego amistoso ante Arabia Saudita. REUTERS/Manaure Quintero

La selección Colombia aún no tiene técnico, pero eso sí, ya tiene programado un partido amistoso contra un combinado mundialista como juego de preparación con miras a la cita orbital que se llevará a cabo en Catar entre noviembre y diciembre.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó el pasado sábado que la Tricolor jugará en el 5 de junio ante su similar de Arabia Saudita en Mallorca España, y el entrenador que estará al frente del elenco cafetero será Héctor Cárdenas, quien actualmente dirige a la sub-20.

Cabe recordar que la selección Colombia Sub-20 jugará el Torneo Esperanzas de Toulon, que ahora se llama Torneo Maurice Revello, que se realizará en tierras francesas entre el 29 de mayo al 12 de junio.

Por esta razón, no se descarta que varios jugadores de esta categoría hagan parte de la convocatoria de Héctor Cárdenas para el duelo ante Arabia Saudita, en el Grupo C junto con Argentina, México y Polonia.

Lo cierto es, que mientras la federación se toma su tiempo para buscar el reemplazo de Reinaldo Rueda, quien fracaso con Colombia en su objetivo de clasificar a la copa del mundo, Héctor Cárdenas será el abanderado para iniciar el tan ansiado proceso de renovación.

Durante la emisión del programa Planeta Fútbol el periodista de Antena 2 Carlos Antonio Vélez afirmó que para esta convocatoria habrá tres jugadores claves que viven un buen presente con sus respectivos equipos en el continente europeo.

Asimismo, el comunicador recalcó que el exentrenador del Deportivo Cali asistirá con un grupo de futbolistas y cuerpo técnico a Mallorca mientras que otro se quedará en Francia con el combinado juvenil.

“Él (Héctor Cárdenas) va a partir el grupo técnico según me cuentan. Con un grupo irán con la de mayores al partido contra Saudi, y el resto de quedará en Toulon”.

De igual manera, Vélez dio a conocer que Jorge Eduardo ‘Chamo’ Serna, quien es el actual estratega de la sub-17, no viajará con la delegación que disputará el torneo en Francia. “No va Chamo Serna a Toulon, se queda con la sub.17. Ósea que el trabajo del amistoso y el torneo de Toulon será elaborado por el cuerpo técnico de la sub-20″.

También anticipó que la convocatoria estará integrada por jugadores jóvenes que no superan los 25 años, es decir, que los referentes como; Radamel Falcao García, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina entre otros quedarían descartados. “Va llevar un equipo joven, me dice que no va a pasar de 25 años, salvo una o dos excepciones”.

De acuerdo con esta información, se presume que la nómina de convocados para el juego ante Arabia Saudita estaría encabezada por en primer lugar por Luis Díaz (Liverpool), Luis Fernando Muriel (Atalanta de Bérgamo) y Luis Sinisterra (Feyenoord).

Vale destacar que Luis Díaz marcó el tanto que significó el empate de los Reds en condición de local ante el Tottenham por la fecha 36 de la Premier League. Asimismo, el exJunior de Barranquilla clasificó con el Liverpool a la final de la Champions League que disputarán el 28 de mayo ante el Real Madrid en el Stade de France.

Por otro lado, Luis Muriel también se reportó en la red contraria este fin de semana y dio una asistencia en la victoria del Atalanta 3-1 sobre el Spezia mientras que Luis Sinisterra también puso una asistencia en el empate del Feyenoord ante el PSV Eindhoven.

