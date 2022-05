De América de Cali a América de México: Juan Carlos Osorio sería el nuevo entrenador de ‘las águilas’

AME4358. MEDELLÍN (COLOMBIA), 06/07/2019.- El director técnico de América de Cali , Juan Carlos Osorio, durante un partido amistoso, en una foto de archivo . EFE/ Luis Eduardo Noriega

El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio todavía se encuentra sin equipo, tras salir envuelto en controversias del banquillo de América de Cali en marzo de 2022. El DT se desvinculó del equipo caleño en medio de mucho ruido y a día de hoy todavía se comenta al respecto, especialmente de las altas sumas de dinero que habría recibido. Desde que se rumoraba sobre su salida, varios equipos, y hasta selecciones, comenzaron a sonar como posibles interesados en contar con los servicios del ex entrenador de Atlético Nacional y en una que otra ocasión, el mismo DT manifestó que ya se encontraba en conversaciones con dos clubes extranjeros y una selección.

Recientemente, se ha sabido acerca de un par de ofertas que Osorio tendría para dirigir en el fútbol mexicano. Viajaría al país azteca para evaluar personalmente las condiciones y tomaría la decisión más acertada en las próximas semanas. La noticia causa confusión en la prensa, pues hace algunos días se supo de un interés de Chivas por el colombiano y una posible oferta que el DT habría rechazado de manera tajante, pues aunque es afín al fútbol de ese país, el proyecto del equipo de Guadalajara no le es lo suficientemente atractivo.

A día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuál podría ser el club mexicano que quiere a Juan Carlos Osorio como su nuevo DT, pero todo parece indicar que se trata del club América, en donde militan los también colombianos Roger Martínez y Juan Ferney Otero. El club mexicano tiene en estos momentos al argentino Fernando Ortiz como técnico interino y el nombre del ex seleccionador de México agradaría a sus ambiciones futuras. De hecho, ya se había hablado de un interés por el colombiano desde antes que dejara su puesto como DT de América de Cali. Pero en aquel entonces, el mismo Osorio se encargó de confirmar que no había establecido contactos con el club azteca, pues “cuando un club o una selección me contactan, lo mínimo que hago es escucharlos”, comentó en una ocasión.

Si bien el club América no se ha manifestado al respecto, todo parece apuntar a que las conversaciones se llevarán a cabo próximamente. Lo que sí es una realidad es el hecho de que Alexis Henríquez, el exjugador de Once Caldas y Atlético Nacional, será el asistente técnico de Osorio en su nueva etapa. Se les vio juntos en el partido más reciente del equipo antioqueño ante el equipo rojo de la ciudad de Cali y esto habría generado comentarios en el entorno de ambos equipos. Lo que se sabe es que tienen un preacuerdo con un club mexicano y ambos estarían definiendo las condiciones de su contrato prontamente.

Juan Carlos Osorio en un entrenamiento del Manchester City junto a Pep Guardiola y Mikel Arteta

En su paso como seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, con pasado en la asistencia técnica de Manchester City, dirigió 52 partidos, consiguiendo 33 victorias, 9 empates y 10 derrotas. Se le resistió mucho, no tanto por los resultados, sino por su forma de rotar el equipo. Con los aztecas consiguió clasificar al Mundial de Rusia 2018, en donde conseguiría un triunfo histórico para los mexicanos enfrentando a la selección de Alemania, en la fase de grupos. El equipo sería eliminado en octavos de final por la selección de Brasil. Una vez finalizada la participación del equipo en el torneo mundialista, Osorio dejó su cargo como entrenador de México, a pesar de que las directivas pretendían renovarle el contrato.

Su deseo era llegar a dirigir a la selección Colombia, tras la salida de José Néstor Pékerman, pero las cosas no se dieron y terminó vinculándose a la selección de Paraguay, con los que solo dirigió un partido amistoso ante Sudáfrica y dejó el puesto tras no llegar a acuerdos con las directivas del equipo guaraní. Fue entonces cuando regresó a Atlético Nacional y no pudo revivir las exitosas campañas de antaño. Rápidamente fue destituido y terminó al frente de América de Cali, experiencia que ya se sabe cómo terminó.

Por lo pronto, el entorno cercano al entrenador asegura que en su próximo viaje a tierras mexicanas, Osorio definirá su futuro. Habrá que ver si es con ‘las águilas’ o algún otro club con grandes aspiraciones en la Liga MX y los diferentes torneos internacionales.





