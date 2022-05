Colombia brilló y terminó segunda en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022

Colombia terminó segunda en el medallero de los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Este domingo 8 de mayo finalizaron los III Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022, que se llevaron a cabo en la ciudad de Rosario, Argentina. La delegación colombiana cerró su participación con un total de 93 medallas, siendo subcampeona de las justas continentales solo por detrás de Brasil, que cosechó 147 preseas y la cual lideró desde el primer día de competencias.

Fueron 35 oros, 32 platas y 28 bronces los que adornaron el palmarés del seleccionado nacional, que cumplió su objetivo de superar a Argentina: el equipo local, pese a sumar mayor cantidad de medallas que los ‘cafeteros’ se quedó con el tercer puesto en el medallero. En el balance global los ‘albicelestes’ consiguieron 31 de oro, 28 de plata y 54 de bronce.

Colombia compitió en 24 de las 26 disciplinas y conquistó medallas en 18 deportes diferentes. Gimnasia fue la federación más laureada de los juegos con siete preseas de oro, seguida de patinaje, que alcanzó seis, y levantamiento de pesas, con cinco. Sin embargo, también hubo actuaciones improtantes en lucha olímpica, tiro con arco, atletismo y taekwondo.

La colombiana María Camila Vargas conquistó la medalla de oro en la prueba de 10.000 metros femenino puntos (patinaje de velocidad). Foto: Comité Olímpico Colombiano

Jorge Franco, jefe de misión para Colombia en Rosario 2022, destacó la labor de los atletas colombianos en el evento multidisciplinar: “Colombia fue segunda, delante de 13 países y solo detrás de Brasil, que es potencia continental en Suramérica. Por eso regresamos con un balance muy positivo y con una base de desarrollo para atletas que van a tener un futuro muy grande para Colombia”.

“Tenemos en gimnasia y pesas unas actuaciones muy destacadas con récord sudamericano y récord de Juegos Sudamericanos de la Juventud. Son muchas cosas por destacar y otras por mejorar”, destacó Franco, quien, además, reconoció que delegaciones como la de Brasil y Argentina contaban con una mayor cantidad de atletas que la de Colombia.

Medallero final de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022

El cucuteño Ángel Barajas fue la gran figura de Colombia en las justas, ya que cosechó siete medallas de oro en gimnasia artística: seis en pruebas individuales y una en equipos. Así mismo, estos resultados lo convirtieron en el atleta hombre más ganador de todos los Juegos.

“Es un trabjao que se ha venido haciendo conjuntamente desde el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano y el Instituto de Deportes de Cúcuta y Norte de Santander. Los resultados se dan cuando la gente trabaja y tiene disciplina. Vamos a continuar haciendo seguimiento, acompañándolo y proyectándolo para algunos Juegos Olímpicos y otros eventos multidisciplinarios”, comentó el jefe de misión de Colombia.

En la llegada a Cúcuta, Ángel fue recibido por sus seres queridos, entrenadores y autoridades locales, y no escondió su felicidad por los resultados finales: “Estoy muy satisfecho por eso, darle las gracias a Dios por que me ayuda a dar lo mejor de mí. No imaginé ganar esas 7 medallas pero me di cuenta que toda la dedicación y disciplina han sido claves para recoger estos frutos de mi esfuerzo”, manifestó en diálogo con El Colombiano.

El gimnasta colombiano Ángel Barajas (der.) obtuvo siete medallas de oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022. Foto: cortesía COC

Pero Ángel no fue el único exponente que deslumbró con su talento en el continente. El evento permitió mostrar otras nuevas figuras del deporte nacional, como Stefanía Gómez, Jimena Leguizamón, Juan David Guevara, Alicia de la Rosa, Leidy Salamanca, Brayan Garrido, Daniel Jiménez, John Edward Tascón, Samuel Londoño, Andrés Riascos, Julián Alfonso, Ingrid Segura y Dubaney Sinisterra, entre otros.

A través de un comunicado, la organización manifestó que los III Juegos Sudamericanos de la Juventus fueron un éxito en términos de la asistencia a los distintos eventos. Según cifras oficiales, se estima que más de un millón de visitantes se hicieron sentir a lo largo del certamen.

*Con información del Comité Olímpico Colombiano

