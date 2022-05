Vea el durísimo accidente de Sebastián Montoya en el GP Imola en la Fórmula Regional Europea

Sebastián Montoya no pudo completar la segunda ronda en el circuito de Imola, Italia. Fotos: captura de pantalla / Escudería Telmex Telcel

Sebastián Montoya (Prema Powerteam) no tuvo un cierre positivo en la segunda fecha de la Fórmula Regional Europea, que se llevó a cabo en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, situado en Imola (Italia). El piloto colombiano estuvo involucrado este domingo en un accidente en la segunda ronda, viendóse obligado a abandonar la competición.

Por cada jornada del campeonato se disputan dos carreras, las cuales tienen una duración de 30 minutos más una vuelta. Cuando restaban 17 minutos de la segunda ronda, el estonio Paul Aron y el italiano Pietro delli Guanti se estrellaron en una recta. Producto del choque, uno de los monoplazas terminó impactando a Montoya, quien iba por el costado izquierdo de la pista.

El automóvil del colombiano sufrió graves afectaciones en el alerón delantero y terminó deslizándose por fuera de la pista. El joven piloto no tuvo mayores inconvenientes para bajarse de su monoplaza, sin embargo, no escondió su sinsabor por no poder sumar puntos para el campeonato: “Así son las carreras y lo que no está en tus manos pues no puedes controlarlo”, señaló.

Sebastián, hijo de Juan Pablo Montoya sufre, se accidentó en la segunda jornada de la Fórmula Regional Europea.

Cuando se produjo el choque, el hijo de Juan Pablo Montoya se encontraba en la posición 12. Tras varias banderas rojas y demoras adicionales por cuenta de la lluvia, el italiano Gabriele Mini, quien había largado primero, se llevó la victoria en el segundo heat, mientras que el sueco Dino Beganovic terminó segundo y continúa encabezando el campeonato de pilotos.

La accidentada jornada contrastó con lo ocurrido este sábado, pues ‘Montoyita’, como es conocido popularmente, terminó cuarto en la primera ronda del fin de semana y sumó 12 puntos a su cuenta personal. Además, dicha posición le permitió ser el mejor novato en la carrera.

“En la carrera cogimos buena larga, pero despues no tuve espacio, básicamente, y me toco quedarme ahí. Durante la carrera cogí más experiencia y esta vez teníamos la velocidad para quedarnos adelante. Honestamente he aprendido muchas cosas pero también cometí un par de errores que necesitamos trabajar”, comentó Montoya tras la prueba.

Por otra parte, el colombiano Nicolás Baptiste, quien también está haciendo su temporada de debut en la Fórmula Regional Europea, se tuvo que retirar en la primera ronda; y en la segunda culminó en el puesto 27. Hasta el momento no ha podido sumar sus primeras unidades.

Culminada la segunda fecha, Montoya descendió a la novena posición de la clasificación general con 20 puntos, aunque es el mejor piloto entre los novatos (rookies, en inglés). Baptiste, por su parte, aparece en el casilla 21.

Así va el campeonato de pilotos tras la 2ª fecha:

1. Dino Beganovic (Suecia) - 86 puntos.

2. Kas Haverkort (Países Bajos) - 47 pts.

3. Paul Aron (Estonia) - 46 pts.

4. Gabriele Mini (Italia) - 40 pts.

5. Michael Belov (Rusia) - 35 pts.

9. Sebastián Montoya (Colombia) - 20 pts.

21. Nicolás Baptiste (Colombia) 0 pts.

La próxima parada del campeonato regional se llevará a cabo en el circuito de Mónaco, uno de los más tradicionales e históricos en las carreras de monoplazas. Al igual que en la Fórmula 1, esta competencia está programada para el fin de semana del 28 y 29 de mayo.

