Desafío ‘The Box’: la rebelión de Tarzán le costó a Alpha perder los beneficios

Tarzán, capitán del equipo Alpha, decidió recostarse a descansar en lugar de darle apoyo a la integrante de su equipo que se jugaba el triunfo con Gamma y Beta. Tomada de Canal Caracol en vivo.

Luego del terrible incidente que sufrió Porto, integrante del equipo Gamma, cuando en la competencia del 3 de mayo uno de sus pies se vio fuertemente afectado por un mal movimiento y fue retirada por los paramédicos del Desafío ‘The Box’ para ser revisada, en el episodio de este miércoles 4 de mayo se confirmaron los peores temores de sus compañeros, fue eliminada de la competencia.

Según indicó Andrea Serna: “sé que estas han sido horas de incertidumbre con todo el tema de Porto y lamento no tenerles buenas noticias … por parte médico no puede regresar a la competencia, esta es una noticia que nos entristece a todos y ni me imagino lo que será esto para sus coequiperos de Gamma”, expresó la presentadora.

Por su parte, Maleja, compañera de la afectada, expresó el siguiente mensaje para Porto: “eres una chica muy fuerte, lo demostraste, yo sé que vienen cosas muy grandes para tu vida y deseo de corazón muchas bendiciones, fortaleza y Dios está contigo”.

Otro de los que expresó su tristeza por el abandono de la integrante de Gamma fue Tarzán, capitán del equipo Alpha, quien al ingresar a la competencia del Desafío ‘The Box’ integró inicialmente la región de los costeños y allí aprovechó para enviarle un mensaje a su paisana.

“Ella sabe que siempre creí en ella, el juego se dio para que nos separáramos pero que espero volver a verla cuando salga de acá y compartir tiempo en la vida real”, señaló el capitán de Alpha.

Con la desafortunada noticia de la salida de Porto de la competencia, se produjo una buena para los integrantes de Gamma pues su más reciente eliminada, Emily, fue el reemplazo de la costeña, quien además le trajo la buena suerte al equipo, porque en esta oportunidad fueron los vencedores del Desafío de Sentencia y Bienestar que se ejecutó en el box arcoíris.

A lo anterior, se sumó la posibilidad de que uno de los integrantes visitara el anhelado cubo, evento que quedó en manos de Duván, quien no perdió la oportunidad de invitar a Alexa, integrante de Alpha y portadora del chaleco de sentencia enviado por su pretendiente.

Alexa, de Alpha, fue la elegida por Gamma para portar el chaleco de sentencia. Tomada de Canal Caracol en vivo.

¿Qué pasó con Tarzán en la competencia?

El capitán del equipo Alpha fue duramente cuestionado por Andrea Serna y sus compañeras de equipo, quienes le reclamaron por su actitud frente al desafío que se desarrolló en el box arcoíris, pues en ningún momento hizo el más mínimo esfuerzo por darle ánimo a su compañera, que era quien estaba luchando el primer lugar para no llevarse el chaleco de sentencia.

“Me llamó la atención que mientras estabas del otro lado de la pista intentando encestar todas estas bolas en las canastas, con todos esos intentos, Tarzán decidió recostarse”, ante el reclamo de Andrea Serna, el capitán de Alpha solamente atinó a reírse, lo que ocasionó una molestia en la presentadora, quien agregó: “¿no sé qué te da risa Tarzán?, la idea era apoyar a las mujeres porque es el ciclo en el que ellas están en peligro”.

A lo anterior el desafiante respondió, con algo de inconformismo,: “realmente estaba hablando con Karol en estos días y le estaba comentando que yo he dejado procesos porque todo el tiempo me la he pasado guiando personas, todo el tiempo he sido el líder en mi comunidad y llego al desafío, me tocó ser capitán porque llegué de primero … no es algo que elegí y se va dando, realmente no quiero ser el capitán de Alpha, quiero ser un competidor normal”.

