Video: “Toda la vida soñé con casarme por la iglesia”, la respuesta de Jessi Uribe a seguidora que le pide no cometer otro error

Recientemente, Jessi Uribe y Paola Jara fueron tendencia en redes sociales por cuenta de la molestia que les generó un mal procedimiento de una reconocida aerolínea. La cantante aseguró que hace algunos días de su maleta de viaje le habían robado una luz para sus presentaciones y el pasado 3 de mayo, la misma empresa extravió su maleta y no le quieren responder.

Asimismo, el cantante que se ha caracterizado por demostrar el gran amor que siente por su coequipera a través de las redes sociales, realizó una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en la que resolvió algunas inquietudes que tenían sus seguidores con respecto a la relación, dinámica a la que denominó “pregunta o chisme, cuenten”.

Allí, en la popular caja de Instagram, sus seguidores no perdieron la oportunidad para conocer un poco más del cantante y preguntarle si entre sus planes tenía pensado contraer matrimonio con la intérprete de ‘Mala mujer’, sin embargo, una usuaria aclaró que esta no era una pregunta sino una recomendación en la que amablemente le pidió no cometer otro error al casarse con Paola Jara.

A lo que el cantante respondió: “toda mi vida soñé casarme por la iglesia y lo voy a hacer con el amor de mi vida, con el favor de Dios … estuve casado por lo civil y tampoco fue un error, tengo cuatro hermosos hijos de esa relación y los amo, son mi vida”.

Pero algo llamó la atención de sus seguidores cuando le preguntaron: “¿te casas?”, inquietud que fue acompañada de algunos emoticones de risas, a lo que el artista de música popular respondió con una mirada fija a la cámara y afirmó “allá nos vemos”, respuesta que algunos aseguran iba dirigida a Paola Jara.

Finalmente, uno de los fanáticos que participó en la dinámica le preguntó al cantante si su pareja se encontraba en estado de gestación, con una particular palabra “ambalazá”, por lo que entre risas Jessi Uribe le respondió: “con ganas pero no, no ta’ ambalazá, no ta’ ambalazá”.

Cabe recordar que el pasado 31 de marzo la cantante respondió algunas preguntas de sus seguidores, en las que específicamente indagaron sobre la posibilidad de tener hijos con el intérprete de ‘Dulce Pecado’, a lo que ella respondió que: “De pronto ajustamos el equipo de fútbol”.

Aquí el contenido completo de las respuestas de Jessi Uribe :

El cantante de música popular aclaró los rumores también de un embarazo de Paola Jara

Rápidamente las respuestas brindadas por el cantante fueron replicadas por el portal de entretenimiento ‘Rechismes’, donde ya supera las 191.000 reproducciones y se acerca a los 5.200 ‘me gusta’ de los internautas, quienes también expresaron sus opiniones al respecto, pues algunos le recordaron el error que cometió con su expareja al dejarla por Paola Jara y a otros les causó gracia su respuesta acerca de la tarea de buscar el bebé con la artista.

“Jajaja este man me hizo el día, dizque ‘no ta embalaza’”; “si claro, payaso, dizque ‘toda la vida soñé en casarme por la iglesia’”; “que triste debe ser para Sandra escuchar cosas como estas, yo no podría lidiar con todo eso”; “Ay Sandrita, de lo que Paola te libró”; “toda la vida soñé casarme con el amor de mi vida, si claro, hasta que llegue otra y le mueva el piso”, entre otras.

