Aida Merlano le pidió disculpas a Julio Gerlein: “Me avergüenzo de mí misma”

En un audio de WhatsApp, la excongresista le pidió perdón al empresario barranquillero por lo sucedido. Fotos: Colprensa

La excongresista Aida Merlano, prófuga de la justicia y condenada por concierto para delinquir, fraude al sufragante y porte ilegal de armas, se retractó de lo dicho sobre el político y empresario barranquillero Julio Gerlein, al que en un audio de 20 minutos le pidió perdón por lo sucedido luego de que revelara la polémica sobre la compra de votos en la ‘Casa Blanca’, sitio de campaña de Merlano durante las elecciones del 2018.

A finales de enero e inicios de febrero del 2022, desde Venezuela, Aida Merlano rindió declaración virtual ante la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se adelanta en contra del senador Arturo Char. Allí, dio a conocer varios detalles y entregó material probatorio, en el que se incluyen dos grabaciones de conversaciones que sostuvo hace un tiempo con Julio Gerlein. Una semana después el abogado de la excongresista publicó estos audios en redes sociales.

El 16 de febrero del 2022, es decir seis días desde que se hizo esta publicación en Twitter, el conductor de confianza de Gerlein, le informó sobre un audio que llegó a través de WhatsApp que era de Aida Merlano, en el que se mostró arrepentida por lo que hizo y le pidió perdón. La nota de voz tiene una duración de casi 20 minutos.

“Entiendo perfectamente tu posición y la acepto, no me lo merezco y cualquier excusa o explicación que dé no va a justificar ese acto que cometí, fue el más bajo, lo acepto, me avergüenzo de mí misma, más que con cualquier persona que pude afectar con esos audios. Pero también es bueno que sepas que fue en un momento de rabia, de ira, al escuchar como el magistrado me dijo que todos se pusieron de acuerdo para decir que yo era una mitómana, mentirosa, que tenía problemas mentales, que era una enferma mental y que todo lo que había dicho en la entrevista había sido un producto de la imaginación”, se puede escuchar en el audio.

La excongresista afirmó que decidió retractarse “de lo que dije de tu hija, tuve ese gesto de retractarme para no causarte problemas, y tampoco a ningún miembro de tu familia, me retracté de todo lo que lo tenga que ver con tu familia”, afirmó Aida Merlano, que el pasado 3 de mayo volvió a generar polémica al asegurar en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que la campaña de Iván Duque en las elecciones del 2018 contó con 6.000 millones de pesos de los clanes Gerlein y Char.

“En algún momento yo voy a romper el silencio en el proceso que tengo y voy a exonerar a todo lo que tenga que ver con tu familia, de las responsabilidades y lo lamento por ti, pero ya tu eres una persona que por tu edad y por tu independencia tu nunca vas a tener problemas (...) sobre ti no cae ninguna responsabilidad (...) tú te blindaste e igual van a pasar cosas”, afirmó.

Sobre la relación que tuvo con Alejandro Char, afirmó que, “yo te dije que eso era mentira, nadie me ha visto con él, ni me vio con él, excepto el día que me regaló el Malecón y que fue muy... no sé cómo llamarlo, fue un momento en el que me deslumbró, sí, no lo puedo negar. Pero yo sé la realidad de todas las cosas y hasta dónde él insistió y hasta donde yo me resistí, al punto que sí te das cuenta que él me demostró un sentimiento, más yo no a él. Ese hombre insistió que yo me alejara de ti y nunca lo hice”.

La excongresista también confirmó que no mostraría ningún otro audio de Gerlein, pero con respecto a la familia Char sí lo hará. “Voy a hacer algo para reivindicarme contigo y lo verás muy pronto porque mi intención nunca fue hacerte daño (...) yo no voy a sacar más audios, lo que fue salió tal cual y yo me reservaré el derecho de sacarlos. No pienso entregarlos como material probatorio de nada, todo lo que tenga ver en relación a la familia Char sí, claro, voy a decir toda la verdad, absolutamente toda, tengo mis razones”.

Y agregó “(...) a esa familia le voy a sacar todo lo que tengo contra ellos, pero me las van a pagar por todo el daño que me causaron y todo lo que hicieron, pero no es la realidad de lo que dicen los medios, no es. Pero así como tu lo hiciste yo lo haré de una manera escrita, porque me da miedo, ya no confío en nadie... perdóname”.

