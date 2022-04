La prófuga exsenadora Aída Merlano le envió mensaje de cumpleaños a su hija Aída Victoria

Aída Victoria Merlano, influencer colombiana. Foto: Instagram @aidavictoriam

Para celebrar su cumpleaños número 23, la abogada y creadora de contenido Aida Victoria Merlano, realizó una gran fiesta en compañía de varias celebridades de internet y de la farándula nacional.

Sin embargo, el mensaje que más sorprendió a los internautas fue el de su mamá, la excongresista Aida Merlano en su cuenta oficial de Instagram, que se encuentra enfrentando un proceso legar por presunta compra de votos, publicó un video en el que se pueden ver varias fotografías de Aída Victoria en su infancia.

En una de las fotografías, se puede ver a la abogada de 23 años en Barranquilla usando un traje carnavalero, en otra se puede observar junto a su mamá en una fiesta utilizando unas gafas llamativas. Pero la que más llamó la atención es donde se puede ver a Aída Victoria Merlano cuando apenas era una niña.

“Reina de mi vida, hoy quisiera en pocas palabras expresarte todo lo que guardo en mi corazón para ti. Deseo que seas muy feliz, que puedas cumplir todos los deseos de tu loco, noble y bohemio corazón”, agregó Aida Merlano con una grabación de voz a las imágenes mostrando cariño por su hija.

De igual manera, contó que ha sido una madre sobreprotectora y aceptó que no estuvo bien. “Muchas veces por intentar protegerte, sin darme cuenta, solo logré cortarle las alas sin querer, y tarde comprendí lo equivocada que fui. Solo me resta decirte que no permitas que nadie más te las vuela a cortar y sigas volando siempre muy alto, mi hermosa gaviota soñadora”.

“Desde lo más profundo de mí ser te confieso, una vez más, que me siento muy orgullosa de ser tú madre. Admiro tu inteligencia, tu personalidad tan arrolladora, tu capacidad de enfrentar los problemas y reponerte de las adversidades, pero sobre todo tu espíritu luchador por alcanzar tus sueños”, concluyó la exsenadora.

Ante su mensaje, la hija de la excongresista respondió: “¡Ay, ma! Nunca te había visto hacer una cosa tan dulce. Y me llena tanto el corazón que hables de esa manera. Gracias por hacer esto por mí”.

Así publicó su mensaje de cumpleaños la exsenadora Aida Merlano a su hija Aída Victoria. Foto: Instagram @aidamerlano_oficial

Así celebró su cumpleaños Aida Victoria Merlano

La influenciadora barranquillera llegó al mundo un 22 de abril, sin embargo, quiso desarrollar el festejo de su nueva vuelta al sol una fecha antes, es decir, el pasado jueves 21 de abril.

Desde sus Historias en Instagram ya había dado cuenta de la gran fiesta que tenía pensada preparar, donde el alcohol fuera protagonista. Empero, el evento fue organizado con poco tiempo de anticipación, según lo informado por la propia Merlano. Incluso, la creadora de contenido apenas tuvo listo su vestido para el cumpleaños horas antes de celebrarlo.

De este modo, en sus InstaStories redactó: “Primer drama del día: No tengo vestido. Si eres diseñador y estas en Medellín, etiquétame en una historia por favor”. Sin embargo, aunque la barranquillera esperaba encontrar el vestido indicado, no lo consiguió, por lo tanto, la siguiente opción fue mandarlo a hacer.

“Me están cosiendo un vestido, o sea, no encontré vestido, me están haciendo un vestido”, expresó posteriormente por el mismo medio.

Ya una vez estuvo vestida, maquillada y peinada, Aida Victoria Merlano dio cuenta que: “Me agarró el cumpleaños en carretera... ha pasado de todo, pero bueno. Ya voy llegando”.

Entre las redes sociales, especialmente en cuentas de Instagram dedicadas a la publicación de información sobre el mundo del entretenimiento nacional, han corrido algunos videos sobre la celebración del cumpleaños de Merlano. En estas imágenes se pudo que ver la influenciadora lució un vestido plateado, brillante y de trasparencias, además de una peluca roja.

El lugar de la fiesta estaba decorado con rosas rojas y también había varios pasteles y mucha comida. Los asistentes fueron bastantes y, entre el listado de figuras de las redes sociales que hicieron acto de presencia en el festejo, estuvo Yina Calderón. En un momento del evento, la huilense quiso ofrecerle algunas palabras a su amiga cumpleañera, las cuales también quedaron grabadas en video.

