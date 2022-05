Julio Gerlein asegura que no financió las campañas electorales de Aida Merlano ni del presidente Duque

A través de un comunicado de prensa emitido este 4 de mayo, Julio Gerlein desmintió la declaración de Aida Merlano sobre dinero para su campaña y la del presidente Iván Dque.

Un día después de que la excongresista Aida Merlano reiterara ante la corte Suprema de Justicia que Julio Gerlein está involucrado en el caso de corrupción electoral por el que es investigada, el empresario se pronunció para desmentirla. A través de un comunicado de prensa emitido este 4 de mayo, Gerlein aseguró que lo dicho por Merlano son mentiras, pues nunca impulsó económicamente su aspiración política. Así mismo, negó haber entregado dinero a la campaña presidencial de la actual presidente Iván Duque.

“Es mi deber ante el país y mi familia romper mi silencio ante las declaraciones mentirosas de la señora Aida Merlano rendida el día de ayer en audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia. Bajo la gravedad del juramento afirmo que nunca he hecho, ni a título personal ni por interpuesta persona, aporte económico alguno a la campaña electoral del hoy presidente Iván Duque Márquez. Lo afirmado por la señora Merlano es absolutamente falso”, asegura Gerlein.

Hay que recordar que desde mediados de febrero, Merlano y su abogado, Miguel Ángel del Río, empezaron a entregar información que daría cuenta de que políticos de la región Caribe están relacionados con casos de corrupción. Varios audios revelados por la defensa probarían que el clan Char y Gerlein financiaron la compra de votos de su campaña al Senado en 2018. En el material se escucha a Julio Gerlein asegurar que invirtió 12.000 millones de pesos y los Char otros 6.000 millones.

En ese momento la Corte Suprema de Justicia también inició el nuevo juicio contra Merlano y en el expediente que lleva el tribunal se indica que el clan Gerlein apoyó la candidatura de la excongresista con más de 4.000 millones de pesos. Información preliminar daría cuenta de que el dinero se entregó en varios momentos y a través de diferentes medios y emisarios.

Ayer la excongresista, además de ratificar que los clanes políticos de la Costa financiaron su campaña, reveló que Gerlein le entregó 6.00 millones de pesos a la campaña del presidente Duque. Ese dinero, según la excongresista, fue destinado para comprar votos.

“Parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial del candidato Duque, al que se le entregaron, de esos $18.000 millones, $6.000 millones, que le terminó entregando Julio a él del dinero que no le pagó a Alejandro Char”, afirmó Merlano.

Ante el nuevo pronunciamiento, Gerlein emitió un comunicado de cinco puntos en el que, con diferentes palabras, llamó mentirosa a Merlano varias veces. Aseguró que antes no había hablado porque estaba tratando de proteger a su familia del escarnio público.

Es de resaltar que Gerlein mencionó que se sentía apenado porque, al aclarar que no ha incurrido en corrupción electoral, se le puede juzgar por la relación amorosa que tuvo con Merlano. Este vínculo no es negado por el empresario, pero aseguró que sí está arrepentido.

“En declaraciones judiciales anteriores, la señora Merlano ya había faltado a la verdad, cuando mencionó nombres de mi entorno cercano, por venganza contra quienes se opusieron a mi vínculo con ella. No había reaccionado con anterioridad, por vergüenza ante mi familia, derivada del error que cometí de vincularme con la señora Aida Merlano, pero no puedo callar más ante tanta mentira y manipulación, y nuevamente pido sentidas excusas a mi familia por el dolor causado”, se lee en las declaraciones de Gerlein.

Además de Gerlein, el presidente Iván Duque también rechazó las declaraciones de la excongresista. Recordó que las cuentas de esa campaña presidencial fueron manejadas “impecablemente” por Luis Guillermo ‘Luigi’ Echeverri, amigo personal y gerente de su candidatura.

“Nosotros no solo tuvimos límites rigurosos a todas las donaciones sino que adicionalmente nosotros no utilizamos ningún recurso privado para segunda vuelta- Todo el mundo sabe a quién ella estaba apoyando políticamente; entonces, que no venga ahora con esas falacias y esas mentiras”, aseguró el mandatario.

Este es el comunicado emitido por Gerlein:





