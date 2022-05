Cabal y Farah sufrieron pero ganaron en su debut en el Masters 1000 de Madrid

Cabal y Farah se impusieron en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid 2022. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah retornaron a las canchas este miércoles para debutar en el Masters 1000 de Madrid, torneo que servirá de preparación para afrontar el Roland Garros, segundo torneo de Grand Slam de la temporada. En esta ocasión los rivales fueron el japonés Ben McLachlan y el sudafricano Raven Klaasen, quienes representaron un desafío para la pareja colombiano.

Luego de dos horas y nueve minutos de partido, la dupla ‘cafetera’, quinta preclasificada del torneo español, logró imponerse por 6-7 (8), 7-6 (3) y 11-9, logrando así su clasificación a la segunda ronda.

Sobre el papel los rivales no representaban un peligro para las aspiraciones de los colombianos, puesto que, aparecían por encima del puesto 40 en el ranking de la ATP; además, en lo corrido del año sus números no eran positivos, acumulando siete triunfos y ocho derrotas. Sin embargo, en cancha la realidad fue otra, e incluso llegaron a tener contra las cuerdas a la dupla nacional.

El juego de ambas parejas partió de la seguridad en el servicio. Durante todo el partido no pudieron concretar ninguna posibilidad de quiebre. Cabal y Farah, por ejemplo, tuvieron seis chances; y McLachlan y Klaasen, una. Los números evidencian que los colombianos tuvieron mayor efectivdad con este golpe, pues concretaron el 85 % de los puntos con el primer saque, a diferencia de sus rivales, que marcaron un 76 %.

El primer set fue muy cerrado y abundaron los puntos cortos. Los juegos de servicio, normalmente, estuvieron presididos de voleas o definiciones con potencia desde el fondo de la cancha. La dupla ‘cafetero’ intentó vulnerar la defensa contrario por diversas vías: desde globos hasta tiros ajustados a las líneas. Pero la respuesta de McLachlan y Klaasen fue eficiente en la malla, donde cometieron pocos errores. Ello les ayudó a llegar con confianza al tie-break y, posteriormente, ganarlo.

La segunda manga no varió demasiado en cuanto a la intensidad de los golpes, sin embargo, los colombianos no recayeron en tantos errores no forzados, a diferencia del parcial inicial. Nuevamente la definición se remontaría hasta el tie-break, instancia en la cual Cabal y Farah lucieron más coordinados con sus movimientos sobre el polvo de ladrillo. Al final, pudieron igualar el marcador tras imponerse 7-3.

Para desempatar la contienda, el tercer set se jugó directamente con un super tie-break, en el cual se debe alcanzar una diferencia de dos puntos. Las duplas se repartieron las imprecisiones, por lo que ninguna pudo sacar la diferencia necesaria en el primer tramo. Fue hasta el 10-9 que Cabal concretó un ace para la victoria final (11-9).

Este jueves los tenistas ‘cafeteros’ volverán a la acción para afrontar la segunda ronda en el Masters 1000 de Madrid, que se celebra en la llamada ‘Caja Mágica’, un complejo deportivo en la capital española. Sus rivales serán el canadiense Félix Auger-Aliassime y el búlgaro Grigor Dimitrov, que también se encuentran participando en la modalidad de sencillos. La hora del compromiso está por confirmarse.

Cabal y Farah llegaron a territorio español con buenas sensaciones en su gira europea sobre arcilla. Aunque cayeron de manera anticipada en el ATP 500 de Barcelona, donde defendían el bicampeonato, la final en el Masters 1000 de Montecarlo contra la pareja número uno del mundo, el británico Joe Salisbury y el estadounidense Rajeev Ram, fue una señal positiva de su rendimiento.

El mejor resultado de los colombianos en el Masters de Madrid fue la semifinal, instancia que alcanzaron en dos ocasiones (2014 y 2018).

SEGUIR LEYENDO: