Colombia

Luis Alfonso y Luisa Pulgarín celebraron su tercer matrimonio: estas son las imágenes del especial momento

El cantante y la estilista renovaron votos, mostrando a través de redes sociales instantes inéditos de la jornada y la participación especial de sus hijos

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La pareja realizó el evento en Medellín, acompañados por su círculo íntimo, y difundieron fotografías que muestran desde la preparación hasta la llegada a la iglesia - crédito @luisafdapv/ Instagram

En la tarde del lunes 15 de junio se conocieron nuevos detalles en la vida personal y pública del cantante de música regional Luis Alfonso, quien compartió con sus seguidores que contrajo matrimonio por tercera vez con Luisa Fernanda Pulgarín.

La pareja, consolidada en el mundo del espectáculo colombiano, difundió imágenes exclusivas de la celebración a través de redes sociales, generando una amplia reacción entre su público y seguidores.

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El enlace matrimonial tuvo lugar en un ambiente reservado, con la presencia de familiares y amigos cercanos. Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín habían anunciado meses antes su intención de renovar sus votos, una decisión que mantuvo en expectativa a su audiencia desde febrero de 2026.

Las fotografías publicadas muestran a la pareja en la fase de preparación y desplazándose al lugar de la ceremonia, donde ambos lucieron trajes blancos y accedieron montados a caballo, un detalle que destacó entre los seguidores y fue ampliamente comentado en redes sociales.

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Luis Alfonso se casa nuevamente con Luisa Fernanda Pulgarín: ceremonia privada y participación de sus hijos - crédito @luisafdapv/ Instagram
Luis Alfonso se casa nuevamente con Luisa Fernanda Pulgarín: ceremonia privada y participación de sus hijos - crédito @luisafdapv/ Instagram

Durante el evento, la ceremonia religiosa se realizó en una iglesia católica. Uno de los momentos más comentados de la jornada ocurrió cuando Luis Alfonso sorprendió a su esposa interpretando una canción en vivo mientras ella caminaba hacia el altar. Esta escena fue considerada por el entorno cercano como uno de los instantes más emotivos del día.

La historia de la pareja se remonta a una edición de la Feria de las Flores en Medellín, donde ambos se conocieron y establecieron rápidamente un vínculo que los llevó a formar una familia. En la actualidad, Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín tienen tres hijos y comparten tanto su vida personal como profesional. Pulgarín desempeña un papel relevante como stylist del artista, supervisando su imagen en presentaciones públicas, giras y producciones audiovisuales.

En los días previos a la ceremonia, Luisa Fernanda Pulgarín recibió un homenaje por parte de sus hijos, quienes organizaron una despedida de soltera decorada con flores y velas. La estilista compartió este momento en sus redes sociales con un mensaje dirigido a su familia: “Un día soñé casarme y otro día, elegí casarme contigo por tercera vez y hoy tus hijos son mi mejor despedida de soltera”. Este gesto subrayó el carácter familiar de los festejos y la cercanía del entorno en el que se desarrolló la celebración.

Luisa Fernanda Pulgarín lució un vestido blanco con corsé y velo largo, mientras que Luis Alfonso optó por un traje blanco con corbatín negro - @luisafdapv/ Instagram

Las imágenes divulgadas por Luis Alfonso incluyen escenas de la pareja preparándose, montando a caballo y compartiendo con sus invitados. El vestido de Luisa Fernanda Pulgarín se caracterizó por su diseño liso y corsé en forma de corazón, acompañado de un velo largo blanco y guantes. El artista eligió un traje blanco con corbatín negro, manteniendo la sobriedad y elegancia de la ocasión. La presencia de dos caballos preparados para la llegada de los novios añadió un elemento distintivo a la jornada.

El anuncio de la boda y la posterior publicación de fotografías provocaron una oleada de comentarios positivos entre los seguidores de Luis Alfonso, quienes manifestaron su apoyo y entusiasmo por la consolidación de la pareja. La comunidad digital expresó su afecto y destacó el carácter especial del evento.

“Ojalá me amen como Luisa ama a Luis Alfonso 😍“, ”Dos almas imperfectas Ahora Siendo Perfectas con Dios Todo sin El Nada Felicitaciones", “Ojalá nadie interrumpa ese amor , que todo lo lindo y lo genuino rodee este amor tan bello”, “Dios los bendiga y que esa unión perduró por muchísimos años más”, dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

La celebración finalizó con un brindis en Costa Rica, destino elegido por la pareja para su luna de miel, como reveló Luis Alfonso en sus historias de Instagram - crédito @luisalfonso / Instagram
La celebración finalizó con un brindis en Costa Rica, destino elegido por la pareja para su luna de miel, como reveló Luis Alfonso en sus historias de Instagram - crédito @luisalfonso / Instagram

La celebración concluyó con una publicación del propio cantante en sus historias de Instagram, donde anunció el inicio de la luna de miel. En el video, Luis Alfonso aparece brindando junto a Luisa Fernanda Pulgarín con copas grabadas con sus nombres y la frase “Pura vida, Costa Rica”, confirmando de esta manera que el destino elegido para esta ocasión fue el país centroamericano.

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