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Él es El Francés, el europeo requerido por narcotráfico con circular roja de Interpol capturado en Medellín: coordinaba envíos de droga desde América Latina y Tailandia

El grupo criminal, bajo la presunta dirección de Soner Nusret Aka, coordinaba envíos de droga desde Colombia, México, República Dominicana y Tailandia hasta Francia

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Alcalde de Medellín confirmó la captura de alias El Francés, extranjero requerido con circular roja de la Interpol por narcotráfico - crédito Policía Nacional/Dijín
Alcalde de Medellín confirmó la captura de alias El Francés, extranjero requerido con circular roja de la Interpol por narcotráfico - crédito Policía Nacional/Dijín

La retención de Soner Nusret Aka, conocido como “El Francés”, en Medellín, representa un paso clave en la lucha internacional contra las redes de narcotráfico. Las autoridades lograron su captura tras una notificación roja de Interpol, señalando la peligrosidad de un individuo al que los organismos de inteligencia consideran de alto riesgo criminal.

En la información que fue confirmada por Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín a través de su cuenta de X, mencionó que la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General y el apoyo de la Oficina Anti-Narcóticos de Francia (Ofast), ejecutó el operativo que permitió ubicar al ciudadano francés.

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Esta acción ocurre después de meses de investigación conjunta, en los que se identificó a al hombre como el presunto cabecilla de una red dedicada a transportar cocaína desde varios países de América y Asia hacia Europa.

El grupo criminal, bajo la presunta dirección de Soner Nusret Aka, coordinaba envíos de droga desde Colombia, México, República Dominicana y Tailandia hasta Francia. Para evadir los controles, los integrantes de la organización utilizaban métodos sofisticados tanto marítimos como aéreos, según los resultados de la investigación.

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Alcalde de Medellín confirmó captura de extranjero por narcotráfico - crédito @FicoGutierrez/X
Alcalde de Medellín confirmó captura de extranjero por narcotráfico - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario también explicó que: “Este ciudadano francés era requerido por las autoridades de su país y es señalado de liderar una red ráfico que enviaba cocaína desde América Latina hacia Europa, incluso camuflada en cargamentos de quinua”.

Uno de los hallazgos más relevantes se dio en septiembre de 2025, cuando las autoridades francesas incautaron 1.805 kilogramos de quinua impregnada con cocaína.

El arresto de ‘El Francés’ responde a la orden de captura internacional por delitos de importación y exportación de estupefacientes en banda organizada. El objetivo de la operación era neutralizar a una figura central en el tráfico global de drogas, cuya actividad ponía en riesgo la seguridad de varios países.

de acuerdo con las autoridades, el historial delictivo de ‘El Francés’ también incluye una detención en República Dominicana, donde fue sorprendido con un fusil de asalto y una considerable suma de dinero en efectivo. Estos hechos reflejan tanto su nivel de peligrosidad como la estructura logística de la organización que presuntamente lideraba.

La retención de Soner Nusret Aka, conocido como “El Francés”, en Medellín, representa un paso clave en la lucha internacional contra las redes de narcotráfico - crédito Policía Nacional/Dijín
La retención de Soner Nusret Aka, conocido como “El Francés”, en Medellín, representa un paso clave en la lucha internacional contra las redes de narcotráfico - crédito Policía Nacional/Dijín

Actualmente, el ciudadano extranjero permanece bajo custodia, en espera de los trámites necesarios para su extradición o para enfrentar un proceso judicial conforme a la legislación vigente. El caso reafirma la decisión de los gobiernos involucrados de actuar de manera coordinada contra las organizaciones criminales que operan a escala global.

Cayó en el Parque Lleras de Medellín el presunto narcotraficante neerlandés

Las autoridades de Medellín confirmaron la captura de un ciudadano neerlandés con antecedentes por tráfico internacional de drogas, que había logrado ingresar a Colombia sin ser detectado inicialmente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El procedimiento se concretó el lunes 8 de junio de 2026 en un hotel próximo al concurrido Parque Lleras, en El Poblado.

La circular roja de Interpol fue publicada el 5 de junio de 2026, es decir, dos días después del ingreso del sospechoso al país, según voceros de Migración Colombia. Esto explica por qué su presencia no fue detectada en Bogotá, pero sí en su destino final.

El ciudadano europeo fue hallado en un hotel cercano al Parque Lleras, en El Poblado, Medellín - crédito captura de pantalla Migración Colombia
El ciudadano europeo fue hallado en un hotel cercano al Parque Lleras, en El Poblado, Medellín - crédito captura de pantalla Migración Colombia

La alerta se activó cuando los sistemas migratorios en Medellín identificaron la presencia de una circular roja de Interpol contra el extranjero, buscado tanto por Países Bajos como por Finlandia. Según detalló Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad, el hombre ya era requerido por las autoridades europeas para responder por diversos delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

El neerlandés había cruzado los controles fronterizos en Bogotá sin levantar sospechas. Sin embargo, al llegar a la capital antioqueña, los controles reforzados permitieron su plena identificación. De inmediato fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

El funcionario explicó que el capturado no era un delincuente común, sino “un narcotraficante internacional que ya tenía varios antecedentes”. Entre los delitos atribuidos figura la coordinación de envíos de cocaína, marihuana y pastillas de éxtasis hacia Europa durante los meses de abril y mayo de 2020.

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