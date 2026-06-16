‘Antonio García’, líder del ELN, se despachó contra Abelardo de la Espriella por tener nacionalidad estadounidense: “Tendríamos un presidente ajeno”

Antonio García planteó que la nacionalidad en Colombia no es solo una condición legal, sino la pertenencia a una comunidad política, territorial e histórica - crédito Reuters

El debate por la doble nacionalidad (colombiana y estadounidense) que posee el abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella continúa generando reacciones en los diferentes sectores del país.

Mientras que desde el ámbito jurídico se sostiene una discusión sobre la viabilidad de que el ciudadano pueda llegar a la Casa de Nariño, otros emplean su crítica hacia el líder del movimiento Defensores de la Patria desde la moralidad y el sentido de pertenencia hacia el país sudamericano.

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Ese fue el caso de Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, conocido como alias Antonio García, máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien aseguró que este es un fenómeno que se viene presentando en América Latina.

“En el continente está de moda cierto tipo de Presidentes, que poco les interesa su nacionalidad y se sienten orgullosos de pertenecer a otras historias y cotidianidades. La historia se construye con pueblos y comunidades, y lo cotidiano se vive en el día a día de manera presencial”, indicó el líder guerrillero en su columna de opinión difundida en la revista Insurrección ELN Voces.

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Como parte de su argumento, García mencionó al presidente de Ecuador Daniel Noboa y al exmandatario de Perú Pedro Pablo Kuczynski.

“En otros tiempos, los futuros gobernantes, debían pasar temporadas en Estados Unidos haciendo el respectivo curso”, añadió.

Igualmente, García planteó que algunas personas buscan otra nacionalidad porque tienen “embolatados los orígenes” o porque prefieren “andar de paseo por el mundo” antes que luchar junto a su comunidad “en el día a día”. Incluso, citó unas declaraciones de Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, en la que dejó en claro las intenciones de su familia si los resultados electorales no son favorables.

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“Otros lo suavizan cuando dicen: «la ley colombiana no prohíbe que el Presidente tenga otra nacionalidad». Por ser italiano, así fuese postizo y estuviésemos en tiempos del Imperio Romano, no diríamos lo mismo“, mencionó en referencia al debate por la doble nacionalidad que también tiene el presidente Gustavo Petro.

Así mismo, sostuvo que un presidente con doble nacionalidad podría convertirse en un “protectorado” de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, y sostuvo que, si De la Espriella llegara a la Presidencia de Colombia, el país tendría un “presidente ajeno” por el compromiso de lealtad que, según escribió, asumió al solicitar la nacionalidad estadounidense.

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“No es que el Tigre De la Espriella subestime las leyes gringas, las comparte, pues cuando solicitó esa nacionalidad, renunció bajo juramento, a su lealtad por Colombia y se comprometió a defender las leyes estadounidenses. Para él, de eso se trata, si llegase a ganar tendríamos un «Presidente ajeno», entonces el país sería un «protectorado» como son los planes de Trump para el continente y más allá”, explicó.

El texto cierra con una adenda sobre el presidente Gustavo Petro. Allí García escribió que, en su viaje a Estados Unidos, Petro ya no llevó el “megáfono”, sino la “lámpara de Diógenes”, y agregó que “parece que estaba buscando a su ‘amigo Trump’, que lo tiene embolatado”.

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Además de la nacionalidad estadounidense, Abelardo de la Espriella también posee la ciudadanía de Italia.

Debate jurídico por nacionalidad

Después de su victoria en la primera vuelta presidencial, en la que obtuvo más de 10 millones de votos, superando al candidato oficialista Iván Cepeda que alcanzó cerca de 9,6 millones de sufragios, se desató una controversia sobre si Abelardo de la Espriella puede aspirar a la Presidencia de Colombia pese a su ciudadanía estadounidense por naturalización.

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De hecho, un grupo de exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz, junto con exconstituyentes y académicos, difundiera un comunicado en el que plantearon que la nacionalidad estadounidense obtenida por naturalización podría chocar con su eventual ejercicio como mandatario de los colombianos.

Según ese comunicado, aunque la Constitución colombiana permite que un presidente tenga doble nacionalidad, el juramento de lealtad exigido por Estados Unidos durante la naturalización produciría efectos jurídicos incompatibles con las responsabilidades propias del jefe de Estado colombiano.

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“Una persona que haya hecho ese juramento para adquirir la nacionalidad estadounidense no puede ser presidente de Colombia, por cuanto existe una incompatibilidad evidente entre las renuncias y obligaciones implicadas en ese juramento y la naturaleza y funciones de la presidencia en Colombia”, expresaron los juristas en el comunicado.

Frente a esa tesis, Camilo De Guzmán, abogado colombiano admitido para ejercer en los estados de Nueva York y Florida, publicó un memorando donde sostiene que la lectura de los exmagistrados parte de una interpretación equivocada del derecho estadounidense.

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Según su interpretación, la cláusula de renuncia contenida en ese juramento fue creada en 1795 como respuesta a la doctrina británica de la “lealtad perpetua”, que impedía a los súbditos desligarse jurídicamente de su soberano.

“La ley, la jurisprudencia de la Corte Suprema y las normas vigentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos establecen que el doble nacional conserva y debe lealtad a ambos países a la vez”, afirmó el abogado, añadiendo que no defiende ningún interés político.