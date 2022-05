El histórico récord que impuso el árbitro Wilmar Roldán en la Copa Libertadores

El arbitro colombiano Wilmar Roldán llegó a una cifra histórica en la Copa Libertadores. Foto: archivo particular

Uno de los árbitros más importantes en la historia de Colombia es Wilmar Roldán, nacido en el municipio de Remedios, Antioquia. Su larga trayectoria, distinciones y participación en los torneos de fútbol de mayor trascendencia lo ubican dentro de la camada más selecta de jueces latinoamericanos.

Roldán debutó como juez central un 16 de febrero de 2003 cuando apenas tenía 23 años. El escenario fue un encuentro entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente al torneo Apertura de esa temporada. Casi una década atrás, el antioqueño relató el momento en el cual le avisaron que, finalmente, cumpliría su sueño de dirigir un partido en Primera División.

“Días antes, yo estaba en mi cuarto y me llamaron de la Comisión Arbitral a decirme que estaba designado. ‘Roldán, está designado para el juego Millonarios vs. Once Caldas’. Cuando terminé de anotar, pregunté: ‘Profe, ¿ese juego es de reservas?’. Y la respuesta fue: ‘No, es profesional. Usted debuta el domingo. Que le vaya bien’”, dijo en una entrevista con El Tiempo.

Desde entonces, el colegiado colombiano no ha desaparecido de los terrenos de juego, y ya es habitual que sea uno de los protagonistas en las finales del fútbol colombiano. En 2008 recibió su escarapela como árbitro FIFA, con la cual puede participar en encuentros internacionales, bien sea entre clubes y/o selecciones. Y con ella, ha tenido la posibilidad de estar en dos Copas del Mundo: Brasil 2014 y Rusia 2018.

El récord que impuso Roldán en la Copa Libertadores:

La carrera internacional de Roldán ya lleva más de una década, por lo que este martes 3 de mayo impuso un registro que será difícil de superar en el futuro. El colombiano fue designado para pitar el compromiso entre Estudiantes de Argentina y Nacional de Uruguay, válido por la cuarta fecha del grupo C en la Copa Libertadores.

Cumpliendo con el encuentro, este se convirtió en el primer árbitro en alcanzar los 100 partidos dirigidos en el certamen continental.

Antes de cumplir con este compromiso, Roldán dialogó con el diario El País de Cali y no acultó su felicidad por establecer la marca: “Es una alegría muy grande, algo muy inconmensurable. Yo soy ‘fan’ de la Copa Libertadores, le tengo un cariño especial y diría que un amor grande a este torneo. Este certamen tiene una gran mística y todos los que alguna vez hemos estado en una cancha sabemos que es algo que atrapa”.

El primero de estos partidos fue el 25 de marzo de 2008, en el empate 1-1 entre Unión Atlético Maracaibo de Venezuela y Atlas de México. Roldán recordó ese momento de manera muy especial: “Así como llena de satisfacción llegar a los 100 partidos, el debut también me marcó mucho. Es emocionante para uno como árbitro estar en un torneo que desde niño he seguido, la Libertadores. Siempre había querido estar en un partido de la Copa”.

La marca que estableció Roldán no va a ser sencilla de superar. Los árbitros activos que lo siguen en este escalafón son el peruano Víctor Hugo Carrillo, quien suma 72 partidos, y el chileno Roberto Tobar, que acumula 48. Sobre la marcha el juez antioqueño ya había sobrepasado los 88 partidos que pitó el paraguayo Carlos Amarilla, y los 79 que alguna vez alcanzó su compatriota Óscar Julián Ruiz.

Entre otros de los momentos destacados de su carrera, el colgiado ‘cafetero’ se hizo cargo de la final de la Copa América 2015, en la que Chile venció a Argentina desde los cobros del punto penal. Adicionalmente, en 2013 fue incluido en el ‘top’ 10 de los mejores árbitros del mundo por la FIFA, y, ese mismo año, Conmebol lo catalogó como el mejor juez de Sudamérica.

